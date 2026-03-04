Sociedad

Brutal accidente fatal en Entre Ríos: un conductor perdió el control de su auto, volcó y murió

Por motivos que aún se encuentran bajo investigación, el hombre que conducía terminó saliendo de la calzada. Era un importante empresario de la zona

El vehículo de la víctima,
El vehículo de la víctima, un Volvo, volcó cerca de un puente y quedó fuera de la cinta asfáltica, dificultando su hallazgo inicial

La mañana de este martes estuvo marcada por un accidente fatal en la Ruta 12 que provocó la muerte de un comerciante de Crespo, localidad entrerriana. El siniestro ocurrió en proximidades del acceso a Aldea María Luisa, en medio de una jornada signada por lluvias intensas y condiciones de visibilidad reducida.

La víctima fue identificada como Mauro Macrillanti, empresario avícola de 62 años, quien viajaba desde Crespo hacia Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, por motivos laborales.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por El Once, Macrillanti conducía un automóvil Volvo cuando, por causas bajo investigación, perdió el control del vehículo en las inmediaciones de un puente. El automóvil salió de la calzada, dio varios vuelcos y terminó a varios metros de la cinta asfáltica, lo que dificultó su localización inicial.

El cuerpo de Mauro Macrillanti
El cuerpo de Mauro Macrillanti fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para autopsia, según dispuso la Fiscalía de Entre Ríos

Personas allegadas a la víctima fatal, al notar la falta de contacto durante la mañana, iniciaron una búsqueda por la zona. Finalmente, hallaron la escena del siniestro fuera del camino. El gabinete de Policía Científica trabajó en el sitio para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del accidente, así como los factores que pudieron influir en el desenlace.

La Policía confirmó el fallecimiento del conductor en el lugar de los hechos. Por disposición de la Fiscalía en turno, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde, donde se realizará la autopsia antes de la entrega a sus familiares, detalló El Once.

Las actuaciones judiciales continúan, mientras se analizan variables como el estado de la calzada y las condiciones climáticas presentes al momento del accidente.

El episodio reavivó las preocupaciones sobre la seguridad en ciertos tramos de la Ruta 12, especialmente en jornadas afectadas por lluvias, donde la adherencia del pavimento suele verse comprometida. Mientras avanzan las investigaciones, el entorno de Macrillanti expresó su consternación por la pérdida del empresario, reconocido en el sector avícola de la región.

Otro trágico choque en una ruta del interior

Un importante despliegue policial interrumpió la calma cotidiana de la Ruta Nacional N° 158, en el tramo rural que conecta La Playosa con Pozo del Molle, en la provincia de Córdoba. La intervención se debió a un accidente vial ocurrido días atrás en el que murió una adolescente y resultó herido un joven motociclista, en un choque donde también estuvieron implicadas dos mujeres mayores de edad.

De acuerdo con lo informado por fuentes del caso a Infobae, el siniestro tuvo lugar exactamente en el kilómetro 103 de la Ruta 158, un punto caracterizado por el tránsito constante de vehículos y la actividad agrícola de la zona.

Un choque fatal en la
Un choque fatal en la Ruta 158 de Córdoba causó la muerte de una adolescente y dejó a un joven motociclista hospitalizado

Las primeras informaciones a las que accedió este medio indican que, por causas que todavía se investigan, un vehículo Honda HR-V en el que se trasladaban dos mujeres adultas colisionó contra una moto Keller en la que viajaban un joven de 19 años y una adolescente de 17.

El impacto dejó consecuencias fatales. La menor de edad falleció en el lugar de manera instantánea, sin que los servicios de emergencia pudieran intervenir para modificar el desenlace. El joven conductor de la motocicleta recibió atención médica de urgencia en el sitio y luego fue trasladado al Hospital Pasteur, donde permanece hospitalizado aunque, según trascendió, se encuentra fuera de peligro.

Mientras los equipos de auxilio actuaban sobre la calzada, personal de Policía Caminera junto a agentes de Policía Científica activaron los protocolos habituales para preservar el escenario del accidente y recolectar pruebas relevantes que permitan avanzar con la investigación. La asistencia y la seguridad en la zona contaron también con la intervención de los Bomberos Voluntarios de La Playosa, quienes colaboraron en el lugar siguiendo las indicaciones de las autoridades.

Las actuaciones judiciales quedaron bajo la responsabilidad de la autoridad competente, que mantiene abierta la investigación para determinar la mecánica precisa del hecho y definir eventuales responsabilidades, mientras continúan las tareas para reconstruir lo ocurrido bajo estricta supervisión.

Entre Ríos

