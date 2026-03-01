Sociedad

Trágico choque en la Ruta 158 entre una moto y una camioneta: murió una adolescente de 17 años

La colisión ocurrió en el kilómetro 103, en una zona rural. El conductor de la motocicleta, de 19 años, también resultó herido y fue trasladado al Hospital Pasteur

Guardar
La adolescente falleció en el
La adolescente falleció en el lugar mientras el joven herido fue trasladado al Hospital Pasteur

Un fuerte operativo policial alteró la tranquilidad habitual de la Ruta Nacional N° 158, en el tramo rural que une La Playosa con Pozo del Molle, en la provincia de Córdoba. Allí, un siniestro vial reciente dejó como saldo el fallecimiento de una adolescente y un joven motociclista herido en un choque que involucró también a dos mujeres.

De acuerdo con lo informado por fuentes del caso a Infobae, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 103 de la Ruta 158, en una zona marcada por el tránsito de vehículos y la actividad agrícola. La información a la que tuvo acceso este medio señala que, por motivos que aún no se han esclarecido, un automóvil Honda HR-V donde se desplazaban dos mujeres mayores de edad impactó contra una motocicleta Keller tripulada por un joven de 19 años y una adolescente de 17.

El golpe dejó graves consecuencias. Según los datos recogidos en el lugar, la menor falleció de forma inmediata, sin que los servicios de emergencia pudieran intervenir para modificar el desenlace. El adolescente que conducía el rodado menor recibió atención médica en el sitio y fue trasladado de urgencia al Hospital Pasteur para su evaluación y cuidados posteriores, aunque según trascendió, está fuera de peligro.

El siniestro vial involucró a
El siniestro vial involucró a un automóvil Honda HR-V y una motocicleta Keller

Mientras los equipos de auxilio se desplegaban sobre la calzada, Policía Caminera y personal de Policía Científica activaron los protocolos habituales para preservar la escena y recabar pruebas relevantes.

El trabajo incluyó la colaboración de Bomberos Voluntarios de La Playosa, que participaron en la asistencia y seguridad de la zona, según detallaron fuentes consultadas.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la autoridad competente. Por el momento, se mantienen abiertas las investigaciones para determinar cuál fue la mecánica exacta del suceso y establecer eventuales responsabilidades, mientras las tareas para reconstruir lo ocurrido avanzan bajo estricta supervisión.

Un auto con siete ocupantes chocó contra un árbol en Córdoba: murieron dos personas y hay cinco heridos

La Policía de Córdoba utilizó
La Policía de Córdoba utilizó herramientas hidráulicas para rescatar a los heridos del vehículo accidentado en barrio Pueyrredón durante la madrugada

Un trágico accidente de tránsito sacudió la madrugada de este sábado en Córdoba: dos personas murieron y cinco resultaron heridas tras el impacto de un automóvil contra un árbol en barrio Pueyrredón. El siniestro se produjo sobre la avenida Eduardo Bulnes al 1400, donde un Suzuki Fun, con siete ocupantes a bordo, perdió el control por causas que aún se investigan.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo terminó colisionando violentamente contra un árbol. Como consecuencia del choque, fallecieron en el lugar el conductor y su acompañante, quienes hasta el momento no han sido identificados.

La Policía de Córdoba precisó que el resto de los ocupantes, todos heridos de distinta consideración, debieron ser rescatados en una compleja maniobra que implicó el uso de herramientas hidráulicas y cortes en la carrocería del rodado.

Entre los datos destacados por la autoridad policial, la operación de rescate involucró a personal de la Dirección Bomberos, que trabajó intensamente para liberar a los pasajeros atrapados. Cinco personas fueron asistidas inicialmente en el lugar y luego trasladadas por un servicio de emergencias al Hospital de Urgencias y al Hospital San Roque.

El desprendimiento del tubo de GNC tras la colisión permite dimensionar la fuerza del impacto. Dentro del auto encontraron botellas de alcohol, de acuerdo con información de la agencia de noticias NA.

Las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del automóvil permanecen bajo investigación. El hecho generó un fuerte despliegue de los servicios de emergencia en la zona, que mantuvieron cortada la circulación hasta completar las tareas de asistencia y remoción del vehículo.

Temas Relacionados

CórdobaRuta Nacional 158ChoquesÚltimas noticias

Últimas Noticias

El traicionero ataque por la espalda en Munro para robar una botella y auriculares: los antecedentes del detenido

José David Torres, de 31 años y con cuatro condenas en su haber, fue indagado, pero no habló ante el fiscal que lo dejó preso

El traicionero ataque por la

El video de cómo un ladrón golpeó a una mujer en Vicente López para robarle: fue detenido

El sospechoso tenía antecedentes penales que datan de 2024 y 2025

El video de cómo un

Se incendió el último piso de un edificio en Belgrano y hay dos personas heridas

Una densa columna de humo sorprendió a los vecinos de la zona de Roosevelt y Avenida del Libertador, donde el fuego se originó por una falla en un equipo de aire acondicionado

Se incendió el último piso

Un intendente en Santa Fe fue denunciado por su esposa por malos tratos e intimidación

La mujer se presentó en la Comisaría 23 de la ciudad santafesina de Funes. Qué más dijo

Un intendente en Santa Fe

Una artesana judía sufrió un ataque antisemita en la feria de San Telmo: “Fuera los sionistas”

La feriante denunció que fue víctima de insultos luego de pedir que retiren una bandera de Palestina donde estaban los puestos de venta. El Gobierno porteño informó que identificó a los agresores

Una artesana judía sufrió un
DEPORTES
El esperanzador mensaje de Demichelis

El esperanzador mensaje de Demichelis durante su presentación en el Mallorca, que pelea por no descender: “Hay que creer”

Con un tanto de Ángel Di María, Rosario Central venció 2-0 a Newell’s por el Torneo Apertura

El gesto de una niña hincha del Oviedo que conmovió a Julián Álvarez tras anotar el gol del triunfo del Atlético de Madrid

Volea inatajable pese a sentir molestias: el épico gol de Di María para Rosario Central ante Newell’s

Facundo Díaz Acosta se consagró campeón del AAT Challenger Tigre II

TELESHOW
Quién es el participante de

Quién es el participante de Gran Hermano que analiza abandonar la casa: “Me siento demasiado frágil para esto”

Andy Summers, de paso por Mar del Plata, criticó a Sting por su colaboración con Ca7riel y Paco Amoroso: "Fue extraño"

La técnica de Juan José Campanella para introducir jamón ibérico a través de la aduana: “Es lo único que no pasa por el escáner”

El sentido mensaje de Catherine Fulop por el preocupante estado de salud de su mamá: “El corazón en Venezuela”

El duro posteo de Guido Icardi en plena crisis familiar: “La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco”

INFOBAE AMÉRICA

Francia, Alemania y Reino Unido

Francia, Alemania y Reino Unido advirtieron que podrían tomar “medidas defensivas” contra el régimen de Irán en el Golfo

Donald Trump dijo que las operaciones militares contra el régimen de Irán podrían durar “unas cuatro semanas”

El estremecedor video que muestra el momento del tiroteo en Texas que dejó tres muertos y 14 heridos

Andrés Neuman: “Nos parece que nuestras vivencias son únicas, por eso nos cuesta compartirlo”

Netanyahu advritió que Israel intensificará los bombardeos contra el régimen de Irán en los próximos días