Trágico choque en la Ruta 158 entre una moto y una camioneta: murió una adolescente de 17 años

La adolescente falleció en el lugar mientras el joven herido fue trasladado al Hospital Pasteur

Un fuerte operativo policial alteró la tranquilidad habitual de la Ruta Nacional N° 158, en el tramo rural que une La Playosa con Pozo del Molle, en la provincia de Córdoba. Allí, un siniestro vial reciente dejó como saldo el fallecimiento de una adolescente y un joven motociclista herido en un choque que involucró también a dos mujeres.

De acuerdo con lo informado por fuentes del caso a Infobae, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 103 de la Ruta 158, en una zona marcada por el tránsito de vehículos y la actividad agrícola. La información a la que tuvo acceso este medio señala que, por motivos que aún no se han esclarecido, un automóvil Honda HR-V donde se desplazaban dos mujeres mayores de edad impactó contra una motocicleta Keller tripulada por un joven de 19 años y una adolescente de 17.

El golpe dejó graves consecuencias. Según los datos recogidos en el lugar, la menor falleció de forma inmediata, sin que los servicios de emergencia pudieran intervenir para modificar el desenlace. El adolescente que conducía el rodado menor recibió atención médica en el sitio y fue trasladado de urgencia al Hospital Pasteur para su evaluación y cuidados posteriores, aunque según trascendió, está fuera de peligro.

El siniestro vial involucró a un automóvil Honda HR-V y una motocicleta Keller

Mientras los equipos de auxilio se desplegaban sobre la calzada, Policía Caminera y personal de Policía Científica activaron los protocolos habituales para preservar la escena y recabar pruebas relevantes.

El trabajo incluyó la colaboración de Bomberos Voluntarios de La Playosa, que participaron en la asistencia y seguridad de la zona, según detallaron fuentes consultadas.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la autoridad competente. Por el momento, se mantienen abiertas las investigaciones para determinar cuál fue la mecánica exacta del suceso y establecer eventuales responsabilidades, mientras las tareas para reconstruir lo ocurrido avanzan bajo estricta supervisión.

Un auto con siete ocupantes chocó contra un árbol en Córdoba: murieron dos personas y hay cinco heridos

La Policía de Córdoba utilizó herramientas hidráulicas para rescatar a los heridos del vehículo accidentado en barrio Pueyrredón durante la madrugada

Un trágico accidente de tránsito sacudió la madrugada de este sábado en Córdoba: dos personas murieron y cinco resultaron heridas tras el impacto de un automóvil contra un árbol en barrio Pueyrredón. El siniestro se produjo sobre la avenida Eduardo Bulnes al 1400, donde un Suzuki Fun, con siete ocupantes a bordo, perdió el control por causas que aún se investigan.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo terminó colisionando violentamente contra un árbol. Como consecuencia del choque, fallecieron en el lugar el conductor y su acompañante, quienes hasta el momento no han sido identificados.

La Policía de Córdoba precisó que el resto de los ocupantes, todos heridos de distinta consideración, debieron ser rescatados en una compleja maniobra que implicó el uso de herramientas hidráulicas y cortes en la carrocería del rodado.

Entre los datos destacados por la autoridad policial, la operación de rescate involucró a personal de la Dirección Bomberos, que trabajó intensamente para liberar a los pasajeros atrapados. Cinco personas fueron asistidas inicialmente en el lugar y luego trasladadas por un servicio de emergencias al Hospital de Urgencias y al Hospital San Roque.

El desprendimiento del tubo de GNC tras la colisión permite dimensionar la fuerza del impacto. Dentro del auto encontraron botellas de alcohol, de acuerdo con información de la agencia de noticias NA.

Las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del automóvil permanecen bajo investigación. El hecho generó un fuerte despliegue de los servicios de emergencia en la zona, que mantuvieron cortada la circulación hasta completar las tareas de asistencia y remoción del vehículo.