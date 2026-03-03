Sociedad

Se derrumbó el techo de una casa deshabitada en Sarandí y un auto de colección quedó destruido

El hecho quedó grabado en un video de una cámara de seguridad y se puede ver cómo se desploma la medianera. La principal hipótesis es que se acumuló agua y se filtró, lo que generó la destrucción

Un Mercedes modelo 1984 quedó inutilizable tras el colapso del techo de la antigua casa y la caída de escombros en la vereda

La tranquilidad de la madrugada en la localidad de Sarandí, en el partido bonaerense de Avellaneda, se vio interrumpida después de otro derrumbe en el techo de una casa deshabitada que provocó la destrucción total de un vehículo de colección.

El siniestro en el sur de Buenos Aires ocurrió en la intersección de las calles Villegas y General Molina durante la madrugada de este martes, sin que se reportaran víctimas ni personas heridas.

La estructura de la antigua casa cedió de manera súbita, como se puede apreciar en el video que encabeza la nota, lo que generó que los escombros se precipitaran sobre un vehículo que se encontraba guardado en la propiedad.

Los servicios de emergencia constataron la veracidad del hecho tras arribar al lugar y verificaron que no había personas atrapadas bajo los restos. El vehículo, un Mercedes modelo 1984 de colección, quedó completamente destrozado y terminó sepultado bajo los escombros.

El Zona Sur Diario detalló que el hecho generó alarma en la zona, donde algunos residentes salieron a la calle al oír el estruendo provocado por la caída de la estructura. Vecinos y curiosos se acercaron para observar el escenario, marcado por la presencia de escombros y el auto dañado en la vereda.

Personal de la Defensa Civil y una dotación de bomberos establecieron un perímetro de seguridad en torno al inmueble afectado y trabajaron para descartar riesgos de nuevos desprendimientos, de acuerdo con información oficial. Las autoridades municipales comenzaron una investigación para determinar las causas del colapso, sin que hasta el momento se descarte ninguna hipótesis, aunque se analizan posibles deficiencias estructurales o deterioro progresivo de la edificación.

Los bomberos y la Defensa
Los bomberos y la Defensa Civil establecieron un perímetro de seguridad y descartaron riesgos de nuevos desprendimientos en Sarandí

En diálogo con América TV, Fernando, dueño de una vivienda lindera a la que se derrumbó, relató cómo su inquilino lo contactó durante la madrugada para informarle lo sucedido.

“Hoy a la mañana me llama el inquilino y me explica qué fue lo que pasó”, expresó. Según su testimonio, el derrumbe tuvo lugar a las 00:10, cuando escucharon un fuerte ruido: “Creyeron que les iban a robar y resulta que se había caído la casa de al lado”.

Al salir a inspeccionar, se encontraron con la vivienda vecina colapsada y la medianera de su propio inmueble dañada, así como una parte del frente. Fernando aseguró que se acercó al lugar para ayudar a su inquilino, pero que mucho más no podía hacer porque la solución real del problema correspondía al dueño de la casa que se vino abajo.

A su vez, el vecino mencionó que la casa siniestrada actualmente se encontraba deshabitada. La propietaria cedía el espacio al dueño del automóvil afectado, quien utilizaba el lugar como depósito, según indicaron desde América TV.

Sobre el posible origen del incidente, el movilero de la señal indicó que en la parte de la terraza de la vivienda se empezó a juntar agua, que luego se filtró por los cimientos, lo que generó que termine por ceder.

La vivienda colapsada tenía alrededor de ochenta años de antigüedad. Vecinos advirtieron a Diario Zona Sur que muchas de las casas antiguas de Sarandí presentan señales de desgaste, como grietas, humedad y falta de mantenimiento, lo que aumenta el riesgo de incidentes similares. Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los residentes que revisen cualquier indicio de humedad, fisuras o inestabilidad en sus viviendas y canalicen las denuncias correspondientes para evitar nuevos episodios.

En el lugar estuvieron presentes equipos municipales y especialistas en construcción para asegurar que no haya peligro para la comunidad. Según la agencia de noticias NA, la investigación no descarta ninguna línea y será clave el análisis de peritos para determinar si el colapso respondió a la acción del agua, al desgaste estructural o a otros factores.

