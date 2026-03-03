Se derrumbó el estacionamiento de un edificio en Parque Patricios y hay 300 familias afectadas

derrumbe en parque patricios

Un importante derrumbe sacude el barrio porteño de Parque Patricios esta mañana, luego de que se desplomara el techo del estacionamiento de un edificio de viviendas. Hay alrededor de 300 departamentos perjudicados por el hecho.

derrumbe en parque patricios

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente se produjo durante la madrugada en la calle Mafalda al 900. Los sectores comprometidos son el pulmón del edificio y las cocheras ubicadas en el subsuelo.

El derrumbe en el barrio de Parque Patricios.

En el lugar trabajan Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad. Interviene la dotación 201 de la estación Parque Patricios, el grupo especial de rescate, la unidad médica de Bomberos, el puesto de comando y la división K9 de búsqueda en estructuras colapsadas, precisaron las autoridades.

Según las primeras reconstrucciones del episodio, ocurrido detrás de la cancha de Huracán, no se registraron heridos. Un vecino afectado, identificado como Federico, precisó que el complejo forma parte del programa PRO.CRE.AR: “Por ahora hubo pérdidas materiales, no hubo ningún muerto ni heridos porque ocurrió a las 4 de la mañana”.

Primeras imágenes del derrumbe en Parque Patricios

En declaraciones a Todo Noticias (TN), aseguró: “Es realmente impresionante. Lo que pasó no tendría que haber pasado, que viene de muchos años atrás”.

El vecino señaló que 65 vehículos quedaron bajo los escombros y que se está evaluando la estructura para evitar que los departamentos sufran daños mayores. Por este motivo, los residentes fueron evacuados durante la madrugada. Actualmente, no se puede ingresar al edificio.

“Lo que colapsó es todo el terreno por vicio de obra de la empresa constructora y del programa PRO.CRE.AR que no chequeó lo que tenía que chequear. Colapsó todo el patio interno sobre los estacionamientos. Por ahora es eso, no los edificios”, advirtió.

Múltiples autos habrían quedado debajo de los escombros