Incendio en un edificio de Belgrano: hay dos personas atrapadas y varios vecinos fueron evacuados

El fuego sorprendió a los residentes de un inmueble de diez plantas en la zona norte de la ciudad, donde equipos de emergencia rescataron a vecinos y asistieron a la propietaria

El incendio en Belgrano dejó un saldo de catorce personas evacuadas

Un incendio en un edificio de diez pisos ubicado en Amenábar 1725, entre José Hernández y La Pampa, movilizó esta mañana a cinco dotaciones de bomberos y personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), según el parte difundido a primera hora. El siniestro, registrado a las 6:45, se desató en el sexto piso, donde se observó una densa columna de humo, lo que obligó a la evacuación del inmueble. Bomberos de la Ciudad informó que el incendio está controlado.

De acuerdo con la información oficial, catorce personas evacuaron el edificio por sus propios medios mientras los equipos de emergencia desplegaban las tareas de control y asistencia. El parte policial confirmó que el edificio logró auto evacuarse ante la propagación del humo en los pisos superiores.

Durante la intervención, la dotación 382 de bomberos reportó la presencia de dos personas atrapadas en el noveno piso, lo que llevó a reforzar las maniobras de rescate en esa zona del edificio. Según la misma fuente, las tareas se centraron en asistir a los residentes bloqueados por el humo y asegurar su traslado a una zona segura.

Personal médico del SAME se dirigió al lugar para atender a los evacuados. Entre los asistidos se encontraba la propietaria del departamento afectado, quien experimentó una crisis de angustia y recibió atención psicológica en el sitio. Los restantes evacuados no solicitaron asistencia médica adicional, según informó el parte oficial.

Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación. El operativo de emergencia continuó mientras los bomberos realizaban un relevamiento de daños y verificaban la seguridad estructural del edificio.

