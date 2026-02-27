Boleto estudiantil 2026 en Buenos Aires: quiénes pueden acceder y cómo se tramita

El acceso al boleto estudiantil depende de la distancia entre domicilio y escuela: más de 600 metros para inicial y primario, y más de 800 metros para secundaria (NA)

En la Provincia de Buenos Aires, el boleto estudiantil para el ciclo lectivo 2026 es uno de los beneficios dirigidos a miles de alumnos de distintos niveles educativos. Esta medida permite que estudiantes utilicen el transporte público de manera gratuita durante el ciclo lectivo, facilitando el acceso a la educación y reduciendo los gastos familiares en movilidad.

El ciclo lectivo bonaerense 2026 se desarrollará desde el 2 de marzo hasta el 22 de diciembre, período durante el cual los beneficiarios podrán realizar viajes diarios sin abonar pasaje en colectivos y, en determinados casos, también en trenes.

De acuerdo con la información oficial publicada en el portal oficial de servicios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el acceso al boleto estudiantil requiere cumplir ciertos requisitos y completar un trámite anual sencillo para aprovechar el subsidio estatal.

El boleto estudiantil bonaerense opera a través de la tarjeta SUBE Estudiantil. El estudiante debe registrarla a su nombre y, para transporte en trenes, completar una gestión adicional. El beneficio no se otorga automáticamente: cada año, quienes deseen acceder deberán realizar la inscripción correspondiente para activar la gratuidad en el transporte.

Cuáles son los beneficios del boleto estudiantil en PBA

El principal beneficio del boleto estudiantil, regulado por la ley provincial 14.735, es la posibilidad de realizar hasta 50 viajes mensuales gratuitos en colectivo durante el año escolar. Este subsidio se aplica exclusivamente de lunes a viernes, entre las 6.00 y las 23.59, con un límite de cuatro pasajes por día. El objetivo es garantizar el traslado de los estudiantes entre su domicilio y la institución educativa, evitando que el costo del transporte resulte una barrera.

La tarjeta SUBE Estudiantil conserva funcionalidades similares a la SUBE común: se puede cargar saldo para el uso fuera de los 50 viajes bonificados, aunque en esos casos no aplica el subsidio del 100%. Aquellos beneficiarios de la Tarifa Social pueden combinar ambos beneficios y acceder a un descuento adicional cuando no corresponde la gratuidad total; el monto de este descuento debe consultarse según la categoría y condiciones específicas dispuestas por el Gobierno bonaerense.

Para los viajes en tren, el beneficio se implementa a través de la empresa estatal Trenes Argentinos y contempla dos modalidades. Por un lado, existe el boleto escolar gratuito destinado a alumnos de nivel inicial, primario y los primeros años del secundario. Por otro, se ofrece el boleto estudiantil para los últimos años del secundario y terciarios, que permite 48 viajes mensuales al 50% del valor del boleto mínimo de colectivo en pesos ($). En ambos casos, la vigencia es limitada y requiere renovación periódica.

El boleto estudiantil 2026 en Buenos Aires permite realizar hasta 50 viajes mensuales gratuitos en colectivo durante el ciclo lectivo (NA)

Quiénes pueden acceder al boleto estudiantil en Buenos Aires

El alcance del boleto estudiantil depende del nivel educativo, tipo de institución y distancia entre el domicilio y el establecimiento. Para estudiantes de nivel inicial y primario, es necesario residir a más de 600 metros de la escuela; quienes cursan nivel secundario deberán vivir a más de 800 metros. Además, la admisión incluye alumnos regulares de terciarios y universidades que vivan a más de 2.000 metros del lugar de cursada y siempre que la institución esté adherida al sistema SUBE.

Las universidades consideradas se dividen en dos grupos: las provinciales y las nacionales. Las universidades provinciales incluyen: Ezeiza y del Sudoeste. Entre las universidades nacionales figuran: Avellaneda, General Sarmiento, Guillermo Brown, Hurlingham, José C. Paz, Lanús, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Moreno, Quilmes, San Martín, Tres de Febrero, del Oeste, del Sur, del Centro, Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche.

El beneficio también abarca a quienes asisten a regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Avellaneda, Bahía Blanca, Delta, Pacheco, Haedo, La Plata, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos. Para los terciarios, el boleto estudiantil está disponible en instituciones públicas o privadas con aporte estatal que tengan sede en una localidad bonaerense adherida al sistema SUBE, siempre cumpliendo los criterios de distancia mencionados.

Cómo tramitar el boleto estudiantil en Buenos Aires

El trámite para obtener el boleto estudiantil 2026 es sencillo, pero con pasos necesarios. En primer lugar, el estudiante debe disponer de una tarjeta SUBE registrada a su nombre en la web oficial. Es requisito confirmar que la escuela haya actualizado los datos del alumno en la plataforma “Mis Estudiantes”.

Si estos datos están correctos, a partir del 18 de febrero y durante todo el ciclo lectivo, el alumno o un adulto responsable pueden acceder a gba.gob.ar/transporte/boleto para completar el formulario de inscripción con el DNI propio y el del representante legal (padre, madre o tutor).

Luego de la inscripción, la tarjeta SUBE pasa a ser SUBE Estudiantil. Antes de utilizarla, debe activarse apoyándola en una de las Terminales Automáticas SUBE ubicadas en estaciones y otros puntos habilitados.

Quienes ya disponen de SUBE Estudiantil de ciclos anteriores no necesitan reinscribirse; solo deben renovar el beneficio apoyando la tarjeta en una terminal automática SUBE.

Además, es obligatorio imprimir la credencial 2026 para presentar en cada viaje del ciclo lectivo. Este documento se obtiene tras completar el formulario de inscripción.

Para los estudiantes que utilizan trenes, la gestión puede hacerse online para las líneas Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur, enviando un correo electrónico a contacto@trenesargentinos.gob.ar con la documentación requerida: certificado de alumno regular, fotocopia de DNI y una foto 4x4. Presencialmente, el trámite exige asistir a los puntos habilitados para cada línea de tren.