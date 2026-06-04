Sociedad

Por qué no poner límites puede ser una forma de maltrato, según una especialista en crianza

En Infobae al Mediodía, la psicóloga Déborah Bellota analizó cómo los acuerdos entre adultos, la gestión de la culpa y la coherencia en la familia son claves para una crianza saludable

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Déborah Bellota afirmó en Infobae al Mediodía que no poner límites en la crianza puede ser una forma de maltrato porque deja al niño desorientado

Poner límites no es maltratar. Es, según la psicóloga Déborah Bellota, una de las formas más concretas de cuidar a un hijo. “No poner límites es una forma de maltrato, porque el chico queda desorientado”, señaló durante una entrevista en Infobae al Mediodía. “El límite no es autoritarismo: es cuidado”.

En un contexto donde la crianza respetuosa se ha consolidado como modelo dominante, Bellota advirtió sobre una trampa frecuente: confundir el respeto por las emociones infantiles con la ausencia de reglas. “La crianza respetuosa no significa decir que sí a todo”, precisó.

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La culpa que paraliza

Uno de los nudos centrales que identificó la especialista es la culpa parental. Según Bellota, muchos adultos terminan cediendo no porque consideren adecuado hacerlo, sino porque no toleran ver a sus hijos frustrados. “Cuando uno dice no, le está diciendo no al deseo de ese niño. Ahí aflora la angustia, la frustración, el enojo. Muchos padres no pueden sostener eso y terminan diciendo sí por culpa”.

Una niña aparece en primer plano con la cabeza escondida en sus rodillas, sentada en el suelo. Al fondo su madre aparece sentada en el sofá con semblante enfadado
La psicóloga sostuvo que la crianza respetuosa no implica decir que sí a todo, sino establecer reglas y cuidado sin autoritarismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga distinguió entre una culpa funcional y una paralizante. “La culpa es constitutiva del psiquismo y te permite revisar. Pero no puede llevarte a ceder siempre.” A eso se suma, dijo, una presión social creciente: la expectativa de que madres y padres estén presentes en todo, validen cada emoción y no fallen en ningún frente. “Esa presión aumenta el sentimiento de insuficiencia.”

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El acuerdo entre adultos

Otro factor que Bellota subrayó como decisivo es la coherencia entre quienes ejercen la crianza. Si los adultos envían mensajes contradictorios, el niño queda atrapado en la brecha. “Es importante que los padres puedan acordar cuál es la línea que le van a bajar a sus hijos. Si reciben dos mensajes distintos, el chico queda en el medio y se confunde”. Y agregó: hay niños que rápidamente detectan con quién pueden negociar y con quién no, lo que exige aún más coordinación entre los adultos a cargo.

Un niño pequeño de espaldas apoyando la cabeza en el pecho de su padre, al que no se le ve la cara
La especialista diferenció la culpa funcional de la culpa paralizante y señaló que la presión social sobre madres y padres aumenta la sensación de insuficiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros cinco años de vida, señaló, son el período clave en que se organiza el desarrollo psicoemocional. “El límite externo se va introyectando y se convierte en un límite interno.” En ese proceso, la familia es el primer laboratorio social: “Los hábitos y las habilidades para vivir en comunidad se gestan en casa y después se practican en la escuela”.

Educación sexual y autonomía corporal

Consultada sobre la exploración sexual en la primera infancia, Bellota defendió la educación sexual integral (ESI) desde los primeros años de vida. Distinguir lo natural de lo que requiere atención adulta, dijo, es parte del acompañamiento responsable. “Hay que hablar de intimidad, de lo privado y de lo público, para prevenir situaciones de abuso y favorecer el desarrollo saludable”.

La colaboración entre ambos padres fortalece el equilibrio familiar y previene problemas cardiometabólicos
La familia funciona como el primer espacio de socialización, donde se forman hábitos y habilidades para vivir en comunidad antes de la escuela (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, los límites también implican enseñar a los niños a reconocer y defender la integridad de su propio cuerpo. “No podés tocar mi cuerpo sin mi consentimiento. Eso es parte de aprender límites”.

Bellota cerró con una distinción que, a su juicio, resume el desafío de la crianza contemporánea: “No se trata de ser amigos de los hijos, sino de ser adultos presentes. Criar con respeto no implica ausencia de reglas, sino construir un marco seguro y amoroso”.

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