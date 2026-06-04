Cómo está “Agosto”, el dogo argentino que rescataron en pésimas condiciones de la casa de Claudio Barrelier

School Can quedó a cargo del cuidado de Agosto y difundió su recuperación en Instagram

En medio de allanamientos, autopsias y de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, en la casa de Claudio Barrelier un dogo argentino fue rescatado en pésimas condiciones gracias a la asociación civil Hocicos Felices. El animal se encontraba sobre la terraza, completamente desnutrido y al borde de un precipicio.

Barrelier, principal sospechoso del femicidio que ocurrió en Córdoba, tenía en su hogar a “Agosto” —nombre que le pusieron al perro en honor a Agostina-. Se encontraba con un avanzado cuadro de desnutrición y abandono, por lo cual debió ser atendido por veterinarios.

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Según la ONG, fue hallado en la casa ubicada en el barrio Cofico cuando aún la Policía provincial se encontraba en plena búsqueda de la menor. El caso se conoció recién el sábado 30 de mayo, cuando Hocicos Felices compartió un video en sus redes sociales que relataba el caso.

El dogo argentino rescatado en la casa de Claudio Barrelier mejoró bajo el cuidado de una guardería cordobesa

“Vecinos y proteccionistas denunciaron el estado en el que se encontraba y nos pidieron ayuda. Desde Hocicos Felices intervenimos y hoy se encuentra a resguardo en una guardería, recibiendo los cuidados que necesita”, explicaron en Instagram. Hoy, la situación del dogo argentino es otra, con una mejoría notable.

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El cuidado está a cargo de School Can, una guardería cordobesa que también entrena a los perros. En su cuenta oficial de Instagram escribieron en su descripción: “Cuidado, juegos y educación”.

En las últimas horas compartieron un video de “Agosto” en el que se lo puede apreciar con una mejor alimentación, con ánimos y demostrando afecto al cuidador a cargo. Además, tiene un abrigo de la selección argentina.

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“Ahí está Agosto con su ponchito nuevo de la selección. Recién estaba sin poncho porque se le había mojado. Ahora le pusimos el poncho nuevo que lo trajo Hocicos, que también fue una donación”, dice en el video el cuidador de School Can.

“Gracias, gracias, gracias, porque eso ayuda a que esté abrigado. Acá lo tienen a Agosto, saluda ahí a la gente”, cerró.

Cuando lo intenta mostrar, también se puede escuchar que dice que “está más pesado”, lo que evidencia su aumento de peso, en comparación a cuando lo encontraron.

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Los comentarios de las personas en la publicación de School Can

En los comentarios, se puede apreciar cómo varios usuarios le demuestran cariño a Agosto y agradecen a la guardería por su cuidado. “Mi vida, mira cómo se acurruca, cuánto amor que le faltó pobrecito... Gracias por cuidarlo tanto”, “Agosto hermoso. Te deseo una vida llena de amor y felicidad como siempre mereciste” y “Cómo le cambió la vida, por suerte. Está precioso”, son algunos que se pueden leer.

Se estima que permanezca durante todo el mes en School Can, con los cuidados específicos que requiere para la situación. Luego, comenzaría un proceso para que deje la guardería y finalmente reciba un hogar definitorio.

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“Está con vitaminas y tratamiento para la dermatitis y la otitis. Lo de la desnutrición es lo mas severo y es mucho tiempo. Es un caso extremo así que necesita dedicación que coma cada 3 horas”, explicó Fernanda, voluntaria de Hocicos Felices, en diálogo con Infobae.

El tratamiento veterinario de Agosto incluye vitaminas y atención para la dermatitis, la otitis y la desnutrición severa

“Agosto apenas llegó, quiso morder a otros perros y gruñía. Obviamente, esto no quiere decir que sea malo, sino que estaba asustado. Son muchos cambios que ellos no logran entender. Entonces, nosotros queremos dejarlo ahí, tranquilo por un mes, que él se relaje, que mejore”, explicó una de las voluntarias que colabora en Hocicos Felices.

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“Que podamos ver si él se lleva bien con otros perros, si se lleva bien con hembras o con machos, si puede estar con niños. Queremos conocer su temperamento porque no podemos mandarlo a una casa sin saber él cómo es. Tenemos que cuidarlo tanto a él como a las personas también que quieran recibir”, agregó.