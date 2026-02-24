Boleto estudiantil en CABA 2026: quiénes pueden acceder y cómo se tramita

El boleto estudiantil en CABA permite viajar gratis durante el ciclo lectivo en colectivos, subte y Premetro (NA)

El boleto estudiantil en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) de cara al 2026 se presenta como una política clave para garantizar el acceso a la educación y aliviar el gasto de miles de familias porteñas.

Este beneficio permite a muchos estudiantes viajar gratis durante todo el ciclo lectivo en colectivos, subte y Premetro, utilizando una tarjeta SUBE especial, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa local.

Cuáles son los beenficios del boleto estudiantil en CABA

El boleto estudiantil porteño permite realizar hasta cuatro viajes diarios sin costo en colectivos, subte y Premetro de la región metropolitana (Capital y Gran Buenos Aires), entre las 5:00 y las 23:59, durante todos los días de clase entre el inicio del ciclo lectivo y el 31 de diciembre, con la excepción de las vacaciones de invierno. Este beneficio se canaliza a través de una tarjeta SUBE personalizada, que funciona exclusivamente para el titular y es intransferible.

De acuerdo con la información del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y según la ley local 5.656, el subsidio busca garantizar que los estudiantes puedan trasladarse entre su hogar y su escuela sin la barrera económica del costo del transporte. Además, la medida se extiende a los principales medios de transporte utilizados por la comunidad escolar. Para los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el proceso es diferente y requiere un trámite particular ante la empresa Trenes Argentinos.

Durante el período escolar, la SUBE estudiantil también puede usarse como una SUBE común en situaciones fuera del beneficio, como madrugadas, fines de semana, feriados o vacaciones, aunque sin el subsidio. Al superar los cuatro viajes diarios bonificados, el uso de la tarjeta implica el cobro del pasaje habitual.

Quiénes pueden acceder al boleto estudiantil en CABA

El boleto estudiantil está destinado a alumnos de los niveles Inicial (salas de cuatro y cinco años), Primario y Secundario que asistan a escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires o a instituciones privadas con 100% de subsidio estatal y cuota cero. También pueden acceder estudiantes de escuelas públicas de Educación Especial, quienes estén finalizando la secundaria en Centros de Formación Profesional y aquellos que cursen en establecimientos para adultos contemplados por el beneficio.

Desde el año pasado, el régimen también incluye a estudiantes porteños de bajos ingresos que cursen en universidades o institutos terciarios de gestión pública, social o privada con 100% de subsidio y sede en CABA. Esta ampliación busca cubrir a sectores vulnerables del nivel superior, facilitando la continuidad educativa.

El beneficio no es extensivo a todos los estudiantes. Aquellos que asisten a escuelas privadas con arancel o a instituciones que no cuentan con subsidio total estatal quedan excluidos del programa.

La tarjeta SUBE estudiantil personalizada otorga hasta cuatro viajes diarios sin costo (NA)

Cómo es el trámite para acceder al boleto estudiantil

El trámite para solicitar el boleto estudiantil en CABA se realiza de manera online y presencial. A partir del miércoles 18 de febrero de 2026, los nuevos beneficiarios deben ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad (boletoestudiantil.buenosaires.gob.ar), completar el formulario de inscripción y solicitar un turno para la gestión presencial en una Sede Comunal.

En la cita, es obligatorio presentar el DNI del estudiante y una tarjeta SUBE registrada a su nombre. Según detalla el Ministerio de Educación porteño, tras la inscripción, los beneficiarios deben activar por única vez la SUBE personal en una de las Terminales Automáticas SUBE ubicadas en las sedes comunales o consultar en sube.gob.ar.

Para quienes ya obtuvieron el boleto estudiantil en 2025, el proceso es aún más sencillo: solo deben acercar la tarjeta SUBE a una Terminal Automática para reactivar el subsidio de forma automática, sin necesidad de reinscribirse ni repetir el trámite inicial.

En el caso de quienes necesitan el beneficio para viajar en trenes (líneas Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur), el trámite se gestiona ante Trenes Argentinos. Existen dos modalidades: el boleto escolar gratuito (para alumnos de nivel inicial, primaria y primeros años del secundario) y el boleto estudiantil (para últimos años del secundario y terciarios), que permite hasta 48 viajes mensuales al 50% del valor del boleto mínimo.

Ambos pueden tramitarse online, enviando la documentación requerida a contacto@trenesargentinos.gob.ar, o de forma presencial en los puntos habilitados de cada línea.

¿Hay que renovar el beneficio todos los años?

La renovación del boleto estudiantil en CABA es automática para los beneficiarios de años anteriores. Si el alumno ya utilizó el subsidio en 2025, no debe volver a inscribirse ni realizar el trámite inicial. Basta con apoyar la SUBE personal en una Terminal Automática para activar el beneficio para el nuevo ciclo lectivo.

El beneficio se mantiene vigente durante todo el año escolar, desde el inicio de clases hasta el 31 de diciembre (último día hábil), quedando en pausa únicamente durante las vacaciones de invierno.