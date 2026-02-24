Sociedad

Boleto estudiantil en CABA 2026: quiénes pueden acceder y cómo se tramita

El beneficio permite a alumnos de distintos niveles educativos viajar gratis durante el ciclo lectivo en colectivos, subte y Premetro. Cuáles son los requisitos

Guardar
El boleto estudiantil en CABA
El boleto estudiantil en CABA permite viajar gratis durante el ciclo lectivo en colectivos, subte y Premetro (NA)

El boleto estudiantil en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) de cara al 2026 se presenta como una política clave para garantizar el acceso a la educación y aliviar el gasto de miles de familias porteñas.

Este beneficio permite a muchos estudiantes viajar gratis durante todo el ciclo lectivo en colectivos, subte y Premetro, utilizando una tarjeta SUBE especial, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa local.

Cuáles son los beenficios del boleto estudiantil en CABA

El boleto estudiantil porteño permite realizar hasta cuatro viajes diarios sin costo en colectivos, subte y Premetro de la región metropolitana (Capital y Gran Buenos Aires), entre las 5:00 y las 23:59, durante todos los días de clase entre el inicio del ciclo lectivo y el 31 de diciembre, con la excepción de las vacaciones de invierno. Este beneficio se canaliza a través de una tarjeta SUBE personalizada, que funciona exclusivamente para el titular y es intransferible.

De acuerdo con la información del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y según la ley local 5.656, el subsidio busca garantizar que los estudiantes puedan trasladarse entre su hogar y su escuela sin la barrera económica del costo del transporte. Además, la medida se extiende a los principales medios de transporte utilizados por la comunidad escolar. Para los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el proceso es diferente y requiere un trámite particular ante la empresa Trenes Argentinos.

Durante el período escolar, la SUBE estudiantil también puede usarse como una SUBE común en situaciones fuera del beneficio, como madrugadas, fines de semana, feriados o vacaciones, aunque sin el subsidio. Al superar los cuatro viajes diarios bonificados, el uso de la tarjeta implica el cobro del pasaje habitual.

Quiénes pueden acceder al boleto estudiantil en CABA

El boleto estudiantil está destinado a alumnos de los niveles Inicial (salas de cuatro y cinco años), Primario y Secundario que asistan a escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires o a instituciones privadas con 100% de subsidio estatal y cuota cero. También pueden acceder estudiantes de escuelas públicas de Educación Especial, quienes estén finalizando la secundaria en Centros de Formación Profesional y aquellos que cursen en establecimientos para adultos contemplados por el beneficio.

Desde el año pasado, el régimen también incluye a estudiantes porteños de bajos ingresos que cursen en universidades o institutos terciarios de gestión pública, social o privada con 100% de subsidio y sede en CABA. Esta ampliación busca cubrir a sectores vulnerables del nivel superior, facilitando la continuidad educativa.

El beneficio no es extensivo a todos los estudiantes. Aquellos que asisten a escuelas privadas con arancel o a instituciones que no cuentan con subsidio total estatal quedan excluidos del programa.

La tarjeta SUBE estudiantil personalizada
La tarjeta SUBE estudiantil personalizada otorga hasta cuatro viajes diarios sin costo (NA)

Cómo es el trámite para acceder al boleto estudiantil

El trámite para solicitar el boleto estudiantil en CABA se realiza de manera online y presencial. A partir del miércoles 18 de febrero de 2026, los nuevos beneficiarios deben ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad (boletoestudiantil.buenosaires.gob.ar), completar el formulario de inscripción y solicitar un turno para la gestión presencial en una Sede Comunal.

En la cita, es obligatorio presentar el DNI del estudiante y una tarjeta SUBE registrada a su nombre. Según detalla el Ministerio de Educación porteño, tras la inscripción, los beneficiarios deben activar por única vez la SUBE personal en una de las Terminales Automáticas SUBE ubicadas en las sedes comunales o consultar en sube.gob.ar.

Para quienes ya obtuvieron el boleto estudiantil en 2025, el proceso es aún más sencillo: solo deben acercar la tarjeta SUBE a una Terminal Automática para reactivar el subsidio de forma automática, sin necesidad de reinscribirse ni repetir el trámite inicial.

En el caso de quienes necesitan el beneficio para viajar en trenes (líneas Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur), el trámite se gestiona ante Trenes Argentinos. Existen dos modalidades: el boleto escolar gratuito (para alumnos de nivel inicial, primaria y primeros años del secundario) y el boleto estudiantil (para últimos años del secundario y terciarios), que permite hasta 48 viajes mensuales al 50% del valor del boleto mínimo.

Ambos pueden tramitarse online, enviando la documentación requerida a contacto@trenesargentinos.gob.ar, o de forma presencial en los puntos habilitados de cada línea.

¿Hay que renovar el beneficio todos los años?

La renovación del boleto estudiantil en CABA es automática para los beneficiarios de años anteriores. Si el alumno ya utilizó el subsidio en 2025, no debe volver a inscribirse ni realizar el trámite inicial. Basta con apoyar la SUBE personal en una Terminal Automática para activar el beneficio para el nuevo ciclo lectivo.

El beneficio se mantiene vigente durante todo el año escolar, desde el inicio de clases hasta el 31 de diciembre (último día hábil), quedando en pausa únicamente durante las vacaciones de invierno.

Temas Relacionados

Boleto estudiantilTransporte públicoCABAÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Audios y videos: así marcan casas, roban y se divierten los integrantes de “La Banda del Millón” en la cárcel

El celular desde el que ordenaron y dirigieron asaltos por videollamada estaba registrado y permitido por el Servicio Penitenciario Bonaerense

Audios y videos: así marcan

Imprudencia al volante: un padre hizo manejar a su hijo de 16 años, sin licencia, en la Ruta 40

El incidente se registró cerca de Dina Huapi, cuando agentes de seguridad vial interceptaron un vehículo tras reportes de manejo riesgoso

Imprudencia al volante: un padre

Pidieron 36 años de prisión para el acusado del crimen de Gianfranco Di Luciano, asesinado en un boliche de San Justo

El juicio por su homicidio inició la semana pasada y en las últimas horas finalizaron los alegatos. El hecho ocurrió en abril de 2024. Hay dos acusados, uno de ellos es menor de edad

Pidieron 36 años de prisión

Impactante choque entre un colectivo y un auto en La Matanza: una explosión y cuatro heridos

El hecho ocurrió el fin de semana y quedó grabado por una cámara de seguridad. El video

Impactante choque entre un colectivo

Salvaje pelea de tránsito en Castelar: todos los videos del ataque y los detalles del caso

Los dos agresores fueron detenidos. La víctima debió ser internada por el golpe. Qué espera el fiscal para terminar de definir la calificación

Salvaje pelea de tránsito en
DEPORTES
“Has sido un auténtico imbécil”:

“Has sido un auténtico imbécil”: Horner reveló el mensaje de despedida que le envió Toto Wolff y volvió a encender la guerra interna de Red Bull

Con Julián Álvarez de titular, el Atlético Madrid de Simeone se juega su clasificación a octavos de final de Champions League

La brutal agresión a un ciclista olímpico argentino mientras entrenaba en la ruta: “Casi me meten abajo de la rueda del camión”

Realizó comentarios machistas contra una árbitra en Brasil y su club le recortó la mitad del sueldo: “Mi mamá y mi esposa me retaron”

Jugo de brócoli, ¿el secreto mejor guardado de los atletas olímpicos para la recuperación muscular?

TELESHOW
La lluvia sorprendió a los

La lluvia sorprendió a los participantes de Gran Hermano: goteras y humor en la primera noche

El descargo de El Polaco por la foto íntima que despertó rumores de infidelidad a Barby Silenzy

Los consejos amorosos de Brian Sarmiento en su primera noche en Gran Hermano

La reacción de Zoe Bogach cuando su exnovio ingresó a Gran Hermano Generación Dorada: el video

La llamativa elección de Andrea del Boca en la primera noche de Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador reporta más de

El Salvador reporta más de 184,000 casos de infección respiratoria aguda en 2026

Aumento de chikungunya en Bolivia genera alerta sanitaria: en dos meses hay más casos que en todo 2025

Sonrisa enigmática, puño de acero: el ascenso imparable de Kim Yo Jong, la mujer más temida de Corea del Norte

El rover Curiosity de la NASA explora las inquietantes telarañas de Marte

Una peste felina intriga a Tailandia: murieron 72 tigres en 10 días