Comienzan las clases: qué tan desafiante será el 2026 para los directores y las escuelas

Los directores ante el desafío 2026

El compromiso de llegar a los 190 días de clase suele mantenerse y celebrarse; aunque muchas veces, el inicio escalonado en las diversas provincias de la Argentina, y las diversas realidades, pueden impactar en ese cumplimiento.

Santiago del Estero fue la primera provincia en dar inicio al ciclo lectivo de 2026 de acuerdo al calendario compartido por Nación, comenzando el pasado 18 de febrero, y seguido por San Luis, Chubut y Jujuy (23 de febrero), y un día después Tierra del Fuego. El 25 de febrero fue la fecha para Santa Cruz, Neuquén, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires. Siendo el próximo 2 de marzo la fecha para el resto de las provincias.

En un contexto de baja de natalidad internacional donde se espera que para 2030 Argentina tenga menos de un millón de alumnos- de acuerdo a un reciente informe de la ONG Argentinos por la Educación-, sumado al impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje, la evaluación y el rol docente; la gran pregunta que surge es cuáles son los desafíos y oportunidades que tienen en la mira directivos y representantes de diversas instituciones.

Alberto Moltini

Integración y coherencia

Más de tres décadas de foco puesto en la educación de excelencia y la tecnología, el Instituto Sudamericano Modelo en el barrio de Almagro, en la Ciudad de Buenos Aires, se destaca por su mirada integral del aprendizaje STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática, por sus siglas en inglés).

Víctor Creatore, dueño y Director General del Instituto, reflexionó que en este 2026 el principal desafío escolar se encuentra en la “integración”. Y explicó que este término justamente “Refleja la unión entre escuela y familia, la coherencia de valores y ese horizonte compartido que nuestra institución quiere transmitir.”

“El Instituto Sudamericano Modelo es una institución que equilibra innovación con valores firmes. Nos definimos por la búsqueda constante de formar ciudadanos integrales, con una educación de calidad que une a las familias y a la escuela en un mismo horizonte. Nuestro desafío es educar con coherencia y respeto, siempre mirando al futuro con raíces sólidas.”, planteó Creatore.

Una reflexión que apunta a repensar el rol de la escuela en diálogo con la comunidad y donde la idea de aulas cerradas queda cada vez más lejana ante esta necesidad de continua actualización y sinergia con el mundo laboral.

Claudio Avoguarda y Lilian Ibarra

Tecnología, rol docente e inteligencia artificial

El instituto Instituto Privado Empresarial Joaquín Camaño, en la Provincia de La Rioja apunta a un ciclo de 2026 en el que los alumnos puedan “aprendan en un contexto que se asemeje tanto como sea posible al ecosistema social y tecnológico en el que se desenvuelven fuera del ámbito del colegio”.

El Ing. Alberto Moltini, propietario y Representante Legal del Instituto destacó: “Creemos que, como nunca antes, la tecnología ha dado un paso gigantesco en estos últimos años, con la presencia preponderante de la IA como principal expresión. Adecuar el proceso educativo y las herramientas que lo soportan será clave, tanto a nivel curricular como en el uso de estrategias innovadoras, como en el caso de nuestro colegio, el de los asistentes didácticos basados en IA que colaborarán en forma estrecha con el docente para guiar la forma de estudiar de nuestros alumnos según la disciplina y fomentar el pensamiento crítico en cada una de ellas, como etapa previa a la búsqueda de información a través de herramientas evitando su uso como si fueran meras expendedoras.”

Y agregó que también tienen el foco puesto en “avanzar hacia una educación tecnológica, en la que el uso de los dispositivos móviles sea un elemento virtuoso que facilite y no que entorpezca el proceso de aprendizaje, en un contexto nacional e internacional en el que ya empieza a haber legislación regulatoria sobre el mismo.”

Moltini enfatizó que el uso de los dispositivos tecnológicos deben ser parte de una planificación que “ incluya actividades a realizar con los mismos, la formación del

docente en su uso como estrategia educativa y la concientización de los

alumnos en su uso supervisado y orientado al aprendizaje. Alcanzar este equilibrio es el gran desafío para este 2026.”

Víctor Creatore

El rol formativo de la escuela

Por último desde la provincia más austral de Argentina, Ticmas dialogó con el equipo directivo de nivel primario y secundario, Claudio Avoguarda, Lilian Ibarra y Antonella Garcia del Instituto Republica Argentina de Tierra del Fuego

“Para el ciclo escolar 2026 identificamos un doble desafío: integrar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías como herramientas pedagógicas reales, y al mismo tiempo sostener una formación integral que prepare a los estudiantes para una sociedad dinámica y cambiante.”, destacaron.

Y subrayaron: “Sostenemos firmemente que la innovación tecnológica no puede reemplazar el rol formativo de la escuela pero si potenciarlo. Por eso en el Instituto República Argentina reafirmamos nuestros valores fundacionales y el trabajo conjunto con las familias son los pilares esenciales del éxito de nuestro proyecto educativo.”

“Como escuela, creemos que el desafío permanente no es solo actualizar contenidos o formar profesionales técnicos o académicos, sino también formar ciudadanos críticos, libres y capaces de tomar decisiones responsables en un contexto de inmediatez permanente.”, reflexionaron.

Diversos puntos geográficos y miradas que coinciden en repensar la escuela y el aprendizaje de 2026 desde una visión integral donde las familias vuelven a cumplir un rol clave. Y desde donde Ticmas acompaña con propuestas tecnológicas que transforman la educación a través del STEAM y la gamificación.