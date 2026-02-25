Un camionero perdió el control del vehículo y se estrelló contra una pared del Paseo del Bajo

El hombre, de alrededor de 50 años, quedó atrapado y luego fue rescatado por bomberos

Un camión de gran porte protagonizó un accidente en el Paseo del Bajo, a la altura de Azucena Villaflor y Chile, sentido a Provincia, generando un corte total en la traza y una rápida intervención de los servicios de emergencia.

El episodio ocurrió cuando, por causas que se procuran establecer, el conductor perdió el control del vehículo y la cabina impactó contra la pared del bajonivel. Por la violencia del choque, el hombre quedó atrapado.

El hecho movilizó a personal de Bomberos de la Ciudad y del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que actuaron coordinadamente para liberar al chofer, ya que la cabina estaba como enroscada, mirando casi al sentido contrario del que se dirigía.

El trabajador, identificado como un hombre de unos 50 años, permaneció atrapado en el habitáculo durante varios minutos. Tras ser rescatado, fue trasladado por una ambulancia al Hospital Argerich para recibir atención médica especializada.

El siniestro causó una interrupción absoluta del tránsito hacia la Zona Sur bonaerense, con importantes demoras y recomendación de rutas alternativas

El siniestro provocó la interrupción absoluta del tránsito sobre el corredor vial, afectando especialmente a quienes se dirigían hacia Avellaneda y distintos puntos de la Zona Sur bonaerense. Se recomendó a los automovilistas evitar la zona y buscar rutas alternativas, dado que la circulación permanecía “hasta las manos”, según conductores que estaban en el tramo.

Las causas que provocaron el accidente en una zona de alto tránsito para la circulación porteña aún se encuentran bajo investigación.

Un camión chocó contra un guardrail en el enlace entre Panamericana y General Paz

Un camión con acoplado impactó durante la madrugada de último lunes contra el guardarraíl en la intersección de la autopista Panamericana y la avenida General Paz, en el barrio de Saavedra, lo que causó importantes demoras en el tránsito. Personal de Autopistas del Sol se encontraba en el lugar para liberar la vía lo antes posible y aliviar la congestión generada por el accidente.

De acuerdo con la información que dieron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a Infobae, el chofer, de 54 años, recibió asistencia por heridas leves y no fue necesario su traslado. El siniestro complicó notablemente el tránsito en las primeras horas del día y motivó la intervención de equipos de autopistas, que continuaban trabajando para retirar el camión y despejar la colectora.

El chofer del accidente en Panamericana y General Paz sufrió heridas leves y no necesitó traslado, según informó el SAME

Como consecuencia del choque, el acoplado quedó atravesado en toda la calzada, obstaculizando el paso de vehículos en ambos sentidos. El operativo incluyó maniobras para remover el vehículo y tareas de limpieza con el objetivo de restablecer la circulación y la seguridad en el área.

No se detectaron otros vehículos involucrados ni víctimas adicionales. Las autoridades solicitaron a quienes transiten por la zona que extremen las precauciones y utilicen rutas alternativas mientras se normaliza la situación.

Durante la misma madrugada, se registraron otros dos accidentes que requirieron la asistencia de los servicios de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires. El primero ocurrió a la 1.30 en Avenida San Juan y Matheu, donde un automóvil y una moto colisionaron. El motociclista, de 29 años, sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital Ramos Mejía, según informaron desde la Policía de la Comuna 3.

Poco después, a la 1.40, se produjo otro incidente en Avenida Brasil al 2900, entre Dean Funes y La Rioja. En esta ocasión, un taxi que circulaba sin pasajeros chocó contra un contenedor. El conductor fue atendido en el lugar y no requirió traslado, según la Policía de la Comuna 4.

Ambos hechos derivaron en la intervención de la policía y los equipos de salud, quienes lograron restablecer el tránsito tras asistir a los lesionados y retirar los vehículos. No se reportaron heridos graves ni otras personas afectadas fuera de los conductores atendidos.