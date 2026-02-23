Sociedad

Un camión chocó contra un guardrail en el enlace entre Panamericana y General Paz y provocó un caos de tránsito en la zona

El accidente ocurrió esta madrugada en la curva de tránsito pesado desde Acceso Norte hacia la avenida Lugones. Importantes demoras en la zona

Guardar

Un camión con acoplado chocó este lunes a la madrugada contra el guardarraíl en el enlace entre la autopista Panamericana y la avenida General Paz, en el barrio porteño de Saavedra, y el accidente ocasionó un caos de tránsito en la zona. Personal de Autopistas del Sol trabajaba en el lugar del hecho para liberar la traza cuánto antes y descomprimir la congestión que provocó el incidente.

Según comunicaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a Infobae, el conductor, de 54 años, recibió atención médica en el lugar por lesiones leves y no necesitó traslado. El siniestro genera complicaciones en el tránsito en las primeras horas del día y requirió la intervención de personal de autopistas, que continúa trabajando para remover el camión y despejar la vía.

El acoplado, tras el impacto, quedó cruzado sobre toda la calzada, impidiendo la circulación de vehículos en ambos sentidos de la colectora. El operativo para liberar la traza incluyó maniobras de remoción y tareas de limpieza para restablecer la seguridad vial en la zona.

Caos de tránsito en el
Caos de tránsito en el enlace entre la autopista Panamericana y avenida General Paz tras el choque de un camión con un guardrail.

Hasta el momento, no se registraron otros vehículos involucrados ni víctimas adicionales. Las autoridades pidieron precaución a quienes circulan por el área y recomendaron vías alternativas hasta normalizar la situación.

Previamente, dos siniestros viales ocurridos durante esta madrugada provocaron la intervención de los servicios de emergencia en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. El primero de los hechos se registró a la 1.30 en Avenida San Juan y Matheu, donde un auto y una motocicleta colisionaron. El motociclista, un hombre de 29 años, sufrió un trauma leve y fue trasladado al hospital Ramos Mejía para su atención, según informó la Policía de la Comuna 3.

Minutos después, a la 1.40, se produjo otro incidente en Avenida Brasil al 2900, entre Dean Funes y La Rioja. En esta ocasión, un taxi impactó contra un contenedor de residuos. El conductor, que circulaba sin pasajeros, recibió asistencia médica en el lugar y no requirió traslado, detalló la Policía de la Comuna 4.

Ambos episodios motivaron la presencia de las fuerzas de seguridad y del sistema de atención médica de urgencia. Las autoridades reportaron que no se registraron víctimas de gravedad ni personas involucradas, más allá de los conductores asistidos.

La intervención de la Policía de la Ciudad y los equipos de salud permitió restablecer la circulación en ambas zonas tras las tareas de asistencia y remoción de los vehículos. Hasta el momento, no se informaron sanciones ni detenciones relacionadas con estos hechos.

En el día de ayer, el SAME participó en un total de 40 incidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, 1 cada 36 minutos, y donde asistieron a más de 85 personas. A su vez, el pasado fin de semana, entre el viernes 20 y el domingo 22 de febrero, el Sistema de Atención Médica de Emergencias participó en 186 incidentes de tránsito (viernes 105, sábado 41 y domingo 40). Y en los cuales asistieron a más de 410 personas.

Temas Relacionados

Ciudad Autónoma de Buenos AiresTránsitoAccidentes de tránsitoPanamericanaAvenida General PazÚltimas NoticiasSaavedra

Últimas Noticias

Video: corrió con su camioneta una picada de motos en los médanos de Villa Gesell y quedó detenido

Todo ocurrió durante el tradicional Enduro del Verano. El conductor zigzagueaba con su camioneta y puso en peligro a todos los presentes

Video: corrió con su camioneta

Detuvieron a tres personas por traficar casi 4 kilos de cocaína adosada al cuerpo y oculta dentro de su calzado

Fue en un operativo de la Gendarmería Nacional en la localidad de Libertador General San Martín

Detuvieron a tres personas por

La ANMAT prohibió una serie de productos para el cabello por representar un peligro para la salud

Las disposiciones fueron publicadas este lunes por el Boletín Oficial. También aplicaron esta medida sobre un insumo médico

La ANMAT prohibió una serie

Ofrecieron una recompensa de $5 millones por datos sobre un hombre que desapareció hace dos meses en Santa Cruz

Se trata de Mario César García, de 50 años, que fue visto por última vez el pasado 8 de diciembre cuando salió de su casa. En el marco de los rastrillajes para dar con su paradero, encontraron restos óseos en una bolsa. Esperan los resultados del cotejo de ADN

Ofrecieron una recompensa de $5

Rige una alerta amarilla por tormentas en el AMBA y otras 14 provincias: cuándo llegarán las lluvias

El pronóstico extendido anticipa un inicio de semana marcado por las precipitaciones en la ciudad, acompañado de temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 31 grados

Rige una alerta amarilla por
DEPORTES
La inclusión de ostarine en

La inclusión de ostarine en la lista de sustancias prohibidas desafía a deportistas y autoridades

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

Franco Colapinto se prepara para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Fue figura en el fútbol argentino y llegó a brillar con 112 kilos: “Es difícil pasar de no tener para ir a entrenar a ganar en euros”

Radiografía de la pretemporada de Franco Colapinto: por qué demostró que puede pelear otra vez por los puntos en la Fórmula 1

TELESHOW
Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes podrían ingresar, la palabra de Santiago del Moro y nuevos detalles

Hoy Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles del festejo y los cambios de vestuario que usará

El tierno video que Wanda Nara publicó en sus redes tras la visita que recibió en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: hizo llorar a Damián Betular y se quedó en las puertas de la final

La contundente decisión de Cazzu con tres artistas urbanos, después de que mencionaran a Christian Nodal en una canción: “Ya conocen la mía”

INFOBAE AMÉRICA

La doble cara del castillo

La doble cara del castillo Książ, entre la opulencia y la sombra del nazismo

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

El secreto peor guardado de Vladimir Putin en Ucrania tras cuatro años de invasión rusa

China eleva la tensión con EEUU antes de la visita de Trump: pidió eliminar los aranceles y amenazó con represalias

Zelensky acusó a Putin de haber iniciado la Tercera Guerra Mundial y descartó ceder territorio en el este de Ucrania