Un camión chocó contra un guardrail en el enlace entre Panamericana y General Paz y provocó un caos de tránsito en la zona

Un camión con acoplado chocó este lunes a la madrugada contra el guardarraíl en el enlace entre la autopista Panamericana y la avenida General Paz, en el barrio porteño de Saavedra, y el accidente ocasionó un caos de tránsito en la zona. Personal de Autopistas del Sol trabajaba en el lugar del hecho para liberar la traza cuánto antes y descomprimir la congestión que provocó el incidente.

Según comunicaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a Infobae, el conductor, de 54 años, recibió atención médica en el lugar por lesiones leves y no necesitó traslado. El siniestro genera complicaciones en el tránsito en las primeras horas del día y requirió la intervención de personal de autopistas, que continúa trabajando para remover el camión y despejar la vía.

El acoplado, tras el impacto, quedó cruzado sobre toda la calzada, impidiendo la circulación de vehículos en ambos sentidos de la colectora. El operativo para liberar la traza incluyó maniobras de remoción y tareas de limpieza para restablecer la seguridad vial en la zona.

Caos de tránsito en el enlace entre la autopista Panamericana y avenida General Paz tras el choque de un camión con un guardrail.

Hasta el momento, no se registraron otros vehículos involucrados ni víctimas adicionales. Las autoridades pidieron precaución a quienes circulan por el área y recomendaron vías alternativas hasta normalizar la situación.

Previamente, dos siniestros viales ocurridos durante esta madrugada provocaron la intervención de los servicios de emergencia en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. El primero de los hechos se registró a la 1.30 en Avenida San Juan y Matheu, donde un auto y una motocicleta colisionaron. El motociclista, un hombre de 29 años, sufrió un trauma leve y fue trasladado al hospital Ramos Mejía para su atención, según informó la Policía de la Comuna 3.

Minutos después, a la 1.40, se produjo otro incidente en Avenida Brasil al 2900, entre Dean Funes y La Rioja. En esta ocasión, un taxi impactó contra un contenedor de residuos. El conductor, que circulaba sin pasajeros, recibió asistencia médica en el lugar y no requirió traslado, detalló la Policía de la Comuna 4.

Ambos episodios motivaron la presencia de las fuerzas de seguridad y del sistema de atención médica de urgencia. Las autoridades reportaron que no se registraron víctimas de gravedad ni personas involucradas, más allá de los conductores asistidos.

La intervención de la Policía de la Ciudad y los equipos de salud permitió restablecer la circulación en ambas zonas tras las tareas de asistencia y remoción de los vehículos. Hasta el momento, no se informaron sanciones ni detenciones relacionadas con estos hechos.

En el día de ayer, el SAME participó en un total de 40 incidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, 1 cada 36 minutos, y donde asistieron a más de 85 personas. A su vez, el pasado fin de semana, entre el viernes 20 y el domingo 22 de febrero, el Sistema de Atención Médica de Emergencias participó en 186 incidentes de tránsito (viernes 105, sábado 41 y domingo 40). Y en los cuales asistieron a más de 410 personas.