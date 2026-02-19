Nuevo DNI: cuáles son los cambios y cómo sacar turno para tramitarlo

Los documentos expedidos en formato anterior son válidos hasta su fecha de vencimiento, y la transición al nuevo DNI se realiza de manera progresiva

Con el inicio de 2026, Argentina experimenta una transformación significativa en su sistema de identificación personal. El Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte incorporan ahora innovaciones tecnológicas que apuntan a reforzar la seguridad y modernizar la documentación oficial. Estas actualizaciones, impulsadas por la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP), fueron oficializadas mediante disposiciones publicadas en el Boletín Oficial y anunciadas por el presidente Javier Milei junto a representantes del Poder Ejecutivo.

La nueva normativa determina que todos los DNI emitidos serán electrónicos, con un diseño renovado que integra una tarjeta de policarbonato, chip sin contacto y grabado láser, mientras que el pasaporte suma una hoja personalizada con mayores medidas antifraude. Esta transición se alinea con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de Naciones Unidas, buscando dificultar el fraude y garantizar una identificación más robusta tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros residentes.

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y los registros civiles provinciales son los encargados de llevar adelante la gestión y emisión de los nuevos documentos. Los trámites pueden realizarse en centros de documentación, registros civiles, sedes comunales o puntos móviles habilitados, permitiendo que la población acceda a los nuevos formatos de manera progresiva y según la vigencia de sus documentos actuales.

Cómo es el nuevo DNI y las diferencias con el anterior

El nuevo Documento Nacional de Identidad argentino presenta un diseño renovado y mejoras en los mecanismos de seguridad, orientadas a fortalecer la protección de los datos personales y dificultar el fraude. Desde febrero de 2026, todos los ejemplares emitidos incorporan una tarjeta de policarbonato multicapas, con tecnología de chip sin contacto y grabado láser, en línea con los estándares internacionales.

La implementación del nuevo DNI en Argentina incorpora tecnología de chip sin contacto y grabado láser para reforzar la seguridad documental

Entre las principales diferencias frente al modelo anterior, se destacan la incorporación de la escarapela argentina en el retrato, la impresión de datos personales mediante tecnología láser y refuerzos en los elementos de seguridad para la validación de identidad. El soporte físico continúa siendo una tarjeta plástica, pero ahora utiliza materiales y técnicas que dificultan la adulteración y permiten una mayor durabilidad.

En el anverso figuran la fotografía frontal, el escudo nacional, la inscripción “República Argentina - Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, el nombre y apellido, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, número CAN, imagen fantasma y la firma del portador. Para menores de cinco años, la firma corresponde al representante legal, mientras que a partir de esa edad firma el propio menor.

Además, el nuevo sistema prevé la emisión de un DNI provisorio “0 Año” para recién nacidos con dificultades de salud, válido solo dentro del territorio nacional y limitado a los datos biográficos y filiatorios. El documento para personas extranjeras mantiene el formato y las características técnicas del de los ciudadanos argentinos, agregando información sobre país de nacimiento, número de juzgado y fecha de naturalización.

El pasaporte argentino suma una hoja personalizada y mayores medidas antifraude según la actualización oficial impulsada por el RENAPER

La implementación de este nuevo diseño permite que los documentos expedidos en el formato anterior sigan siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, sin necesidad de recambio inmediato. La transición se realiza de forma progresiva, utilizando el stock disponible de insumos previos, y solo se emite el nuevo formato al gestionar una renovación o actualización.

Quiénes deben renovar el DNI en 2026

La normativa vigente define situaciones concretas en las que corresponde gestionar la renovación o emisión de un nuevo ejemplar, ya sea por razones de edad, cambios personales o vencimiento del documento.

Las instancias obligatorias de actualización están determinadas por la edad del titular: la primera renovación se realiza entre los cinco y ocho años, la segunda a los catorce años y, a partir de allí, el documento adquiere una vigencia de quince años. Una vez transcurrido ese plazo se debe tramitar un nuevo ejemplar para mantener la validez legal. Además, es necesario renovarlo en casos de cambio de domicilio, deterioro, pérdida o robo, realización de una rectificación de datos personales, o cuando se tramita un cambio registral por identidad de género.

El procedimiento para la actualización es presencial en registros civiles, centros de documentación RENAPER o puntos habilitados, y requiere presentar el DNI anterior y la documentación que acredite identidad. Para menores de edad, la firma y la presencia de un representante legal son necesarias según lo establece la normativa.

Las personas extranjeras residentes en el país deben renovar su DNI bajo las mismas condiciones, utilizando el formato actualizado que incluye información específica sobre su nacionalidad y situación migratoria. Los excombatientes de la guerra de las Islas Malvinas mantienen la leyenda de reconocimiento en el nuevo diseño.

Los trámites del nuevo DNI pueden realizarse en centros de documentación, registros civiles y puntos móviles habilitados por la DNRP (Freepik)

Cómo sacar turno en RENAPER para renovar el DNI

El RENAPER y los registros civiles provinciales han habilitado distintos canales digitales para facilitar esta gestión y evitar demoras en la atención. El solicitante debe seleccionar el Registro Civil, Centro de Documentación RENAPER o punto habilitado más cercano a su domicilio. El turno se solicita de manera online, a través del sitio web oficial o mediante la aplicación Mi Argentina. En algunas jurisdicciones, también es posible gestionar el turno telefónicamente o en oficinas específicas, según disponibilidad local.

Al completar la solicitud, se genera una constancia de turno que es necesario imprimir o conservar en formato digital. El día asignado, es obligatorio presentarse con esta constancia y la documentación requerida para el trámite, que incluye el DNI anterior en caso de renovación, y cualquier otro documento que la situación particular demande (como partida de nacimiento, denuncia policial en caso de robo o pérdida, o documentación judicial para cambios de identidad).

Durante la cita, se realiza la toma de datos biométricos: fotografía, firma y huellas digitales. El solicitante recibe una constancia del trámite, con un número de identificación para realizar el seguimiento del envío del nuevo documento. El mismo puede ser entregado en el domicilio declarado, o bien retirado en la oficina donde se inició el trámite, según la modalidad elegida.

El sistema de turnos prevé un cupo limitado diario, por lo que se recomienda anticipar la solicitud para asegurar disponibilidad en la fecha deseada. Asimismo, la disponibilidad y la modalidad de atención pueden variar según la jurisdicción, motivo por el cual es aconsejable consultar previamente en la web oficial o en la aplicación Mi Argentina.

Cuál es el costo del trámite

El valor depende del tipo de gestión, la urgencia con la que se requiere la entrega y la condición del solicitante. El RENAPER estableció un cuadro tarifario diferenciado para ciudadanos argentinos y para extranjeros residentes, con opciones que se adaptan a distintas necesidades.

Para ciudadanos argentinos, los valores vigentes son los siguientes:

DNI para recién nacidos (0 a 6 meses): sin cargo

Primer ejemplar (6 meses a 5 años), actualización de 5/8 años, actualización de 14 años, rectificación, cambio de domicilio, adopción, canje de LE o LC u otros motivos: $7.500

Rectificación por reconocimiento de identidad de género: sin cargo en la primera solicitud (con costo desde la segunda)

CPI (Certificado de Pre-identificación) y reposición por error u omisión administrativa: sin cargo

Existen modalidades de entrega especial para quienes requieren el documento con mayor rapidez:

DNI exprés (entrega en 96 horas hábiles): $18.500

DNI 24 horas (retiro en oficina): $29.500

DNI al instante (en oficinas habilitadas): $40.500

Para personas extranjeras con residencia en el país, los montos son:

Primera identificación, actualización de 5/8 años, actualización de 14 años, ejemplar nuevo por rectificación, cambio de domicilio o categoría, prórroga u otros: $14.000

DNI exprés: $25.000

Reposición por error u omisión: sin cargo