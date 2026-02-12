Evacuaron edificios públicos en Mendoza por el temblor tras el sismo en Chile

El sismo de Chile se sintió en Mendoza

El sismo de magnitud 6,1 que se registró esta mañana en Chile también se percibió en la Argentina, particularmente en las provincias cercanas a la Cordillera de los Andes, como Mendoza, San Juan y La Rioja, además de San Luis.

El movimiento ocurrió pasadas las 10:30 y tuvo una profundidad aproximada de 33 kilómetros. Según los primeros reportes, el epicentro se ubicó a 94 km al sur de Coquimbo, 127 km al norte de Los Vilos y 199 km al noroeste del cerro Mercedario.

El temblor tuvo repercusiones en la región de Cuyo. De acuerdo con medios locales y como se observa en las imágenes que acompañan esta nota, tras percibirse el movimiento se evacuaron edificios en la Ciudad de Mendoza, entre ellos la Casa de Gobierno y otras reparticiones públicas. No se reportaron heridos.

(INPRES)

Natalio Mema, titular de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia, detalló que no hubo inconvenientes durante las evacuaciones y destacó la importancia de los simulacros: “Sirven para estas circunstancias”, declaró en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.

La localización exacta del epicentro fue informada como latitud -30,78 y longitud -71,61, situando el evento a poca distancia de la reserva natural Parque Fray Jorge. Hasta el momento, solo se dispone del parte técnico inicial. No se ha reportado información sobre daños materiales ni víctimas en la zona afectada. Los primeros reportes señalan que el fenómeno fue percibido entre las regiones de Atacama y Ñuble.

Los empleados públicos tuvieron que evacuar de los edificios.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y ha señalado que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.”

Chile se encuentra en el límite convergente entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, lo que genera un proceso de subducción responsable de la intensa actividad sísmica del país. El Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile informa que cada año se registran miles de sismos, en su mayoría de baja magnitud, aunque de manera periódica ocurren eventos de mayor energía.

El 22 de mayo de 1960, el país fue escenario del terremoto de Valdivia, que alcanzó una magnitud de 9,5 y es considerado el mayor registrado instrumentalmente en el mundo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Este fenómeno dejó más de 1.600 muertos en Chile y generó un tsunami que impactó diversas zonas costeras del Pacífico, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

En Chile se registran miles de sismos anualmente, la mayoría de magnitud baja (EFE/Ulises Rodríguez)

El 27 de febrero de 2010, un sismo de magnitud 8,8 tuvo lugar frente a la región del Maule. Tanto el USGS como el CSN lo sitúan entre los diez terremotos más intensos registrados a nivel global. El movimiento ocasionó un tsunami y provocó más de 500 muertes en Chile, además de daños extendidos en infraestructura.

En el norte del país, el 1 de abril de 2014, un terremoto de magnitud 8,2 afectó la región de Tarapacá con epicentro frente a Iquique, conforme al CSN. El evento activó alertas de tsunami y dejó al menos seis fallecidos. Un año después, el 16 de septiembre de 2015, un sismo de magnitud 8,3 impactó la región de Coquimbo. De acuerdo con el USGS y la entonces Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), el fenómeno generó un tsunami y causó 15 muertes.

Más recientemente, el 24 de abril de 2017, un sismo de magnitud 6,9 se registró en la región de Valparaíso, y el 6 de septiembre de 2022, otro de magnitud 6,4 afectó la región de Coquimbo, según el CSN. Ambos movimientos fueron percibidos en extensas áreas del centro del país, aunque no provocaron víctimas fatales.

El CSN señala que la zona norte y centro de Chile concentra una porción significativa de la liberación de energía sísmica histórica, asociada al contacto entre placas frente a la costa del Pacífico. La recurrencia de eventos de magnitud superior a 8 durante el último siglo configura uno de los historiales sísmicos más activos a nivel mundial, según registros del USGS.