Un sismo de 6.1 grados se registró en Chile con epicentro 15 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió la zona norte de Chile durante la mañana del miércoles, con epicentro ubicado a 15 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo. De acuerdo con un comunicado preliminar emitido por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el movimiento telúrico se registró a las 10:34:30 hora local, con una profundidad estimada de 33 kilómetros.

La localización exacta del epicentro fue informada como latitud -30,78 y longitud -71,61, situando el evento a poca distancia de la reserva natural Parque Fray Jorge. Hasta el momento, solo se dispone del parte técnico inicial. No se ha reportado información sobre daños materiales ni víctimas en la zona afectada.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y ha señalado que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.”

Desde Argentina reportan que el movimiento se sintió en provincias linderas a la cordillera de Los Andes como Mendoza, San Juan y La Rioja, además de San Luis.

Noticia en desarrollo...