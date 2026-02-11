Cuáles son las calles que estarán cortadas durante la marcha contra la reforma laboral

La movilización comenzará a partir de las 11:00 horas (RSFotos)

Mientras en el interior del Congreso de la Nación se tratará la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional, en los alrededores se montará un operativo especial. Al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad y federales resguardarán la seguridad, varias de las calles y avenidas de la zona estarán interrumpidas por la presencia de movimientos sociales y sindicatos.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, está previsto que las principales columnas comiencen a movilizarse hacia el recinto a partir de las 11:00 hasta las 16:00 horas. Por esto, se vallará las calles que rodean al Palacio Legislativo hasta la zona de la Plaza de Mayo.

De esta manera, las avenidas que se verán afectadas por la movilización serán Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Rivadavia, Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, junto con la Diagonal Norte y la Diagonal Sur.

En el listado de las calles afectadas indicaron que estas serán, principalmente, Hipólito Yrigoyen, Uruguay, San José, Paraná, Sáenz Peña, Montevideo, Virrey Cisneros, Rodríguez Peña, Solís, Riobamba y Combate de los Pozos.

Las zonas que estarán ocupadas por las organizaciones y sindicatos

Aunque explicaron que el recorrido oficial implicará caminar desde la Plaza de Mayo con destino al Congreso de la Nación, confirmaron que cada una de las agrupaciones que participarán de la marcha estarán ubicadas en diferentes zonas.

Mientras los movimientos conformados por jubilados, el Polo Obrero, Territorios en Lucha y Unidad Piquetera se ubicarán frente al Anexo de la Cámara de Diputados (sobre Avenida Rivadavia entre Callao y Combate de los Pozos), el MST, el PST y demás agrupaciones de izquierda se quedarán en la zona de Callao y Entre Ríos.

En el caso de la CTA y ATE, estos se movilizarán desde la intersección entre Avenida Rivadavia y Montevideo hacia la Plaza de los Dos Congresos. Por su parte, la UTEP y los gremios vinculados a la CGT partirán desde Hipólito Yrigoyen y Solís.

Por otro lado, está confirmada la participación del sindicato de trabajadores bancarios, la UOM, Camioneros y Sanidad. No obstante, estas columnas partirán desde las puertas de sus respectivas sedes hacia el Congreso de la Nación.

El Gobierno confirmó que se aplicará el protocolo antipiquetes (RS Fotos)

Desde el Gobierno prevén que se tratará de una movilización “multitudinaria”, por lo que no hay un horario establecido para que finalice el operativo de cortes de calles y de seguridad. No obstante, aseguraron que estará vigente “el protocolo antipiquetes como lo hacemos en cada marcha, corte y manifestación”.

En línea con esto, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, dispuso que el operativo sea llevado a cabo por las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, debido a la cantidad de personas que se concentrarían a lo largo de la jornada. Asimismo, destacaron que el pico se daría cerca de las 17:00, horario en el que las organizaciones anunciaron que se realizará un acto central.

Qué sindicatos pararán este miércoles

Pese a que la CGT negó que realizarían una retención de tareas este miércoles, varios sindicatos vinculados al transporte anunciaron un cese parcial de actividades. Entre ellos, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que decidió hacer ceses de actividades parciales. Se trata del gremio que agrupa a camioneros, pilotos, aeronavegantes, personal aeronáutico de tierra, viales, marítimos, portuarios, fluviales y subterráneos.

La CATT confirmó que harán un cese de actividades por turnos (RSFotos)

“Vamos a declarar un cese de actividades a partir de las 13 horas, que se va a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos, tanto en el sector aéreo como en el marítimo y portuario y en los subtes”, explicó el titular de la CATT, Juan Carlos Schmid, en una conferencia de prensa.

En este sentido, el referente sindical indicó que buscarán “garantizar que la gente llegue” a la marcha. No obstante, manifestó que la medida de fuerza se aplicará según la conveniencia de cada trabajador. “Algunos tendrán dos horas, otros tendremos cuatro, algunos tendrán tres. De esa manera, vamos a garantizar la mayor afluencia de compañeros”, consideró.

Otros de los sindicatos que anunciaron paros fueron la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA y la Federación de Aceiteros. A la lista se sumaron las agrupaciones vinculadas con movimientos de izquierda como el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA).