Sociedad

Sorpresa en el río Neuquén: un auto apareció flotando y los bañistas lo tuvieron que sacar del agua

El insólito episodio ocurrió en las cercanías de la ciudad de Centenario en plena tarde del domingo. Las imágenes rápidamente se hicieron virales en las redes sociales

El insólito episodio ocurrió en las cercanías de la ciudad de Centenario en plena tarde del domingo. Las imágenes rápidamente se hicieron virales en las redes sociales

Un insólito hecho se vivió el domingo a la tarde en la costa del Río Neuquén cuando los bañistas que estaban en la zona se toparon con un Ford Falcon que apareció flotando en medio del agua. Todo quedó grabado en un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

El hecho ocurrió en inmediaciones del barrio Nueva España, cuando decenas de personas se encontraban en la zona ribereña. Las imágenes mostraban cómo, en medio de una tarde en la que la temperatura alcanzó los 40 grados de la sensación térmica en la ciudad de Centenario, a 40 minutos de la capital provincial, muchas personas disfrutaban del calor en la orilla del río que divide a esa altura la provincia de Neuquén con la de Río Negro. Allí, un bulto comenzó a apreciarse en la parte superior del cauce y sorprendió a los presentes.

Rápidamente, la situación llamó la atención de los que estaban dentro del agua, que vieron cómo lentamente el bulto comenzaba a acercarse. Cabe remarcar que el flujo del río Neuquén es fuerte y suelen verse objetos que son arrastrados por el cauce.

Testigos relataron que todo transcurría con normalidad hasta que algunos notaron una silueta oscura moviéndose sobre el agua. A medida que el objeto se acercaba, confirmaron que se trataba de un automóvil desplazándose sin control y acercándose peligrosamente al sector de los bañistas.

Ante la ausencia de maquinaria o de intervención oficial en ese momento, los propios bañistas decidieron intervenir. Entre varios hombres y mujeres que se encontraban en el agua, lograron sujetar el Ford Falcon y, con gran esfuerzo y coordinación, empujarlo hasta la orilla. La maniobra exigió trabajo conjunto porque la corriente del río y el peso del vehículo dificultaban el traslado.

Un grupo de personas asiste
Un grupo de personas asiste a un vehículo parcialmente sumergido en las aguas del río Neuquén en un día soleado

Finalmente, el auto fue llevado hasta un sector seguro de la costa, donde quedó detenido y fuera del cauce. El operativo improvisado fue registrado por algunos de los presentes con sus teléfonos celulares y las imágenes comenzaron a circular rápidamente por redes sociales, generando todo tipo de comentarios y reacciones por lo inusual del hecho.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre cómo el automóvil terminó dentro del Río Neuquén ni si se encontraba abandonado previamente en la zona. Tampoco trascendió si el rodado tenía pedido de secuestro o si pertenecía a algún vecino. El episodio quedó bajo la mirada de las autoridades locales, que iniciaron averiguaciones para determinar el origen y la procedencia del vehículo.

Vecinos del sector señalaron que no es la primera vez que se detectan objetos arrastrados por el cauce, aunque reconocieron que la aparición de un automóvil flotando superó cualquier antecedente reciente. En días de calor extremo, el caudal del río puede aumentar la velocidad de arrastre de objetos, pero la presencia de un auto generó sorpresa y preocupación.

Sorpresa por la aparición de un contenedor flotando frente a la costa de Puerto Madryn

El hallazgo de un contenedor vacío flotando en el Golfo Nuevo sorprendió a vecinos y autoridades de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, durante la tarde del lunes 19 de enero. El incidente, que involucró a un contenedor tipo reefer de 20 pies, movilizó a la Prefectura Naval Argentina y generó un operativo para su resguardo y posterior retiro, según reportaron medios locales.

Según medios locales, el episodio se produjo cuando fuertes ráfagas de viento afectaron la zona portuaria, especialmente el área del muelle Almirante Storni. La Administración Portuaria de Puerto Madryn informó que el contenedor, vacío y destinado a cargar pescado congelado de un buque, se encontraba sobre un semirremolque en tareas operativas. La intensidad del viento desplazó la estructura metálica, que cayó al agua desde el Sitio N° 3 del muelle.

El misterio rodea la aparición de este contenedor de carga a la deriva en las playas de Puerto Madryn. El video captura el momento en que el oleaje lo empuja hacia la orilla, generando incertidumbre sobre su procedencia.

La caída del contenedor activó de inmediato los protocolos de seguridad de la Prefectura Naval Argentina, que desplegó personal y móviles hacia la zona del incidente. Según fuentes oficiales, la marea arrastró el contenedor hasta la costa, donde quedó encallado frente a las instalaciones del Club Náutico Atlántico Sud, un área utilizada frecuentemente por deportistas y vecinos para actividades recreativas junto al mar.

El hallazgo generó sorpresa entre los residentes de Puerto Madryn, que observaron la estructura flotando y luego varada cerca del club náutico. Fotografías y videos del episodio circularon rápidamente en redes sociales y medios locales, aumentando el interés por conocer las causas y consecuencias del hecho.

De acuerdo a los primeros partes oficiales, la intervención de Prefectura permitió constatar que el contenedor no representó peligro para las personas ni para el medio acuático. Tampoco se registraron afectaciones a la navegación ni episodios de contaminación en el Golfo Nuevo, según indicaron fuentes de la fuerza de seguridad.

