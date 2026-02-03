Rige una alerta roja por calor extremo en tres provincias: qué pasará con la temperatura en el AMBA

La ciudad va a ser un horno este martes con una máxima de 34 grados. EFE/Ana Escobar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para hoy tormentas de variada intensidad y temperaturas extremas por calor en varias provincias del país, entre ellas el interior de Buenos Aires. En tanto para el Área Metropolitana se espera que la máxima alcance los 34° C, sin pronóstico de lluvia.

Según informó el organismo, será una semana marcada por altas temperaturas, que empezarán a sentirse durante la mañana de este martes, que comenzará con 24° C, pero rápidamente ascenderá a unos 29 grados. La jornada llegará a 34° C en la tarde.

El miércoles se prevén 32 grados de máxima y 23 de mínima, con condiciones similares y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Recién el jueves llegará la lluvia al AMBA, sin chances de que el calor se amortice. La máxima tocará los 33° C mientras la mínima tendrá de base, 23° C. Las precipitaciones se intensificarán el viernes, cuando habrá descenso de temperatura acompañada de ráfagas de viento.

El SMN recomienda hidratarse bien (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que respecta al resto de las jurisdicciones, el SMN emitió alertas por tormentas para sectores del sur de la provincia de Buenos Aires y las ciudades costeras -como Mar del Plata, Pinamar, Necochea-; el oeste de Carmen de Patagones y de Villarino, Puan, zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist, Trenquelauquen y Olavarría. Las estimaciones hablan de alerta amarilla, lo que implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El pronóstico extendido del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando temperaturas, probabilidad de precipitación y vientos para los próximos cinco días (SMN)

También se incluyen localidades de La Pampa como Atreucó, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán. Se prevé la llegada de tormentas acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Los valores acumulados de precipitación estarán entre los 40 y 70 milímetros, aunque en algunos sectores los registros podrían ser aún más altos.

Por otra parte, el organismo nacional extendió la advertencia por tormentas fuertes pasando a severas, en sectores del este de Mendoza (Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa) y del centro de San Luis (zonas bajas de Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón). Para estas áreas, las ráfagas estarán cerca de los 90 kilómetros por hora. Formosa se suma a la lista en donde se prevé la llegada de tormentas.

En simultáneo, se mantiene vigente el alerta por temperaturas extremas por calor especialmente en el centro y el noroeste del país. Los datos oficiales señalaron el nrote y centro de La Pampa como la zona más afectada por el calor extremo; gran parte de Neuquén y el norte de Río Negro, donde los registros alcanzaron el máximo en la escala de advertencia.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas amarillas por fenómenos meteorológicos para varias provincias de Argentina, incluyendo Formosa, San Luis, La Pampa y Buenos Aires (SMN)

De acuerdo con el mapa las zonas bajo alerta roja comprenden localidades como 25 de Mayo, Añelo, Rincón de los Sauces y alrededores, donde la persistencia del calor representa un riesgo para la salud de la población, especialmente para niños, personas mayores y quienes tengan enfermedades crónicas. Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición al sol, hidratarse y prestar atención a los síntomas de golpe de calor.

También rigen alertas amarillas por el mismo fenómeno en sectores del norte y sur de Buenos Aires, Santa Fe en su totalidad, norte de Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos y Corrientes.

Rige una alerta roja por temperaturas extremas (SMN)

Ante esto, las autoridades recomiendan a la población de las zonas afectadas por calor extremo permanecer informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles complicaciones. Entre las indicaciones, señala:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol.

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.