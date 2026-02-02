Trágico accidente en la Ruta 3: una terna de árbitros volcó con su auto al regresar de un partido y uno de ellos murió

El accidente se produjo a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia en el norte de Santa Cruz

El regreso de una delegación arbitral desde el sur del país terminó en desastre sobre la Ruta Nacional 3, cerca de Caleta Olivia. La jornada, que había comenzado con un partido entre Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti, culminó con una noticia devastadora: un accidente vial dejó como saldo la muerte de uno de los árbitros pampeanos y varios heridos.

La información fue confirmada en las primeras horas por Info Huella, que detalló que el siniestro ocurrió cuando la terna arbitral emprendía el regreso hacia La Pampa. El vehículo, una camioneta en la que se desplazaban Cristian Rubiano (árbitro principal), Diego Pereyra, Yasu Muñoz (asistentes) y Emanuel Leguizamón (cuarto árbitro), volcó en el tramo norte de la provincia de Santa Cruz, a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia. El impacto resultó fatal para uno de los ocupantes, mientras que los demás sufrieron lesiones de distinta consideración.

La investigación determinó que el conductor de la camioneta era Cristian Rubiano, quien sufrió una fractura en una pierna y otros traumatismos. Los asistentes Pereyra y Muñoz presentaron heridas en la cabeza y golpes, aunque permanecían lúcidos cuando fueron rescatados.

Todos los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde continuaban bajo observación médica a la espera de un parte oficial.

La terna arbitral regresaba a La Pampa tras dirigir un partido en Río Gallegos

El accidente ocurrió en una zona caracterizada por extensas rectas y condiciones climáticas cambiantes, habituales pero riesgosas para quienes recorren largas distancias por trabajo en el fútbol del interior.

Según informó La Opinión Austral, Cristian Rubiano tenía antecedentes judiciales por un hecho de homicidio culposo en 2018, cuando fue condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir tras un accidente ocurrido en Santa Rosa.

La causa se vinculó a la muerte de César Ricardo González, luego de un siniestro vial en el que, según la justicia, Rubiano conducía bajo los efectos del alcohol.

El testimonio de un automovilista que pasaba por la zona del accidente aportó detalles sobre la escena: “Es en la primera bajada de Fitz Roy yendo a Caleta. La primera bajada pronunciada. Calculo que recorrió unos 200 metros… la camioneta está destruida completamente”.

Quién es la víctima del accidente

Emanuel Leguizamón había alcanzado la categoría de árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino

Emanuel Leguizamón, de 24 años, falleció en el vuelco mientras regresaba junto a sus compañeros de arbitraje. Su figura era conocida en la región por una trayectoria en ascenso, tanto en la Liga Cultural de Fútbol como en competencias nacionales. Meses antes, Leguizamón había celebrado uno de sus logros más recientes: su ingreso como árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lo que le permitía actuar en torneos de mayor jerarquía.

“Llegó el día más esperado. Soy árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino”, había compartido Leguizamón en sus redes sociales. Su formación incluyó pasos por el club Deportivo Penales como jugador, experiencia que él mismo consideraba fundamental para comprender el juego desde adentro. Mientras avanzaba como árbitro, combinaba su vocación con un empleo en el sector inmobiliario, sosteniendo que cada sacrificio tenía sentido si lo acercaba a su objetivo mayor.

La última designación de Leguizamón lo llevó a integrar la cuaterna arbitral que dirigió el encuentro entre Boxing Club y La Amistad, donde ofició como cuarto árbitro. Durante ese viaje, la delegación visitó el Glaciar Perito Moreno, postal que él compartió en redes con el mensaje: “Ser árbitro en mi hermoso país”, dijo en diálogo con el medio pampeano Infohuella. Su recorrido profesional incluía haber dirigido la final del Torneo Provincial entre Alvear FBC y All Boys de Santa Rosa, además de participar en partidos del Torneo Regional Federal Amateur.

La conmoción por el accidente y la muerte de Leguizamón se hizo sentir en toda la comunidad futbolística pampeana y patagónica, donde el impacto de la noticia se tradujo en mensajes, muestras de apoyo y expectativas por la recuperación de los heridos y la investigación de lo sucedido. Las autoridades aún no han difundido partes médicos detallados ni versiones oficiales sobre las causas del siniestro, mientras la región continúa de luto.

Desde la Liga Profesional, de la primera división del fútbol argentino, compartieron un mensaje en sus redes sociales en conmemoración al árbitro fallecido. “Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la #LPF se llevará a cabo un minuto de silencio. La familia de la Liga le hace llegar el pésame a familiares y amigos", señalaron.