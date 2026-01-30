Autopista Cantilo: se normalizó el transito luego de las demoras por obras en la zona del puente Labruna

Normalización del tránsito en Avenida Cantilo luego de las demoras (TN)

Ya se normalizó el tránsito sobre la autopista Cantilo, a la altura del Puente Labruna, luego de un gran congestionamiento que se vivió esta mañana de viernes por el operativo que llevó a cabo Autopistas Urbanas (AUSA).

Las demoras fueron por el corte programado que comenzó ayer jueves 29 a las 22 horas y se iba a extender hasta las 7 pero se prolongó durante 20 minutos más de la hora pactada. Debido a esto, camiones, micros y automóviles transitaron a paso de hombre sobre la amplia avenida que cruza el sector costero de CABA.

Así fue la congestión luego de la demora de la apertura del tránsito en la autopista Cantilo (TN)

La intervención, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, apuntó a montar siete vigas de hormigón, cada una de 45 toneladas como parte esencial de la nueva estructura del Puente Labruna.

Cómo fue el cierre temporal

La decisión de cerrar completamente la circulación en Cantilo a la altura de Udaondo respondió a la necesidad de ejecutar un operativo de gran magnitud: se colocaron siete vigas de 32,5 metros de largo, 90 centímetros de ancho y 1,5 metros de alto montadas sobre pilas ya construidas a ambos lados de la autopista.

Las vigas estarán montadas sobre pilas ya construidas a ambos lados de la autopista.

Este movimiento permitió configurar el nuevo tramo del puente, el cual sumará dos carriles adicionales en cada sentido y una amplia pasarela peatonal.

Durante el tiempo que duró el corte, todo el tránsito fue desviado a la salida de avenida Udaondo, con destino a Ciudad Universitaria, y pudo reincorporarse a Cantilo después del Puente Labruna. Aunque esa salida está actualmente inhabilitada por obras, fue abierta de manera extraordinaria para el operativo, como informó el Ministerio.

Los trabajos están enmarcados en un proyecto integral destinado a duplicar la capacidad del puente, que pasará de tener un carril por mano a dos carriles por sentido, lo cual busca agilizar el flujo vehicular y mejorar la conexión entre avenidas estratégicas como Lugones, Cantilo y Udaondo.

Durante el tiempo que dure el corte, todo el tránsito será desviado a la salida de avenida Udaondo, con destino a Ciudad Universitaria

A tono con esta transformación, la salida de Lugones hacia Udaondo permaneció cerrada por otras tres semanas, medida que comenzó eul lunes anterior. Entre las opciones para los conductores, se podrá utilizar la salida hacia avenida del Libertador, a la altura de General Paz, o bien continuar hasta la salida a La Pampa.

El operativo tuvo un fuerte despliegue logístico: el personal de Seguridad Vial de AUSA señalizó las zonas afectadas y la información se actualizó de forma permanente en los carteles electrónicos de mensajes variables para mantener informados a los conductores, aseguraron ambos portales.

La remodelación del Puente Labruna

Las obras contemplan, además, una readecuación completa: el puente actual quedará con sentido único hacia Udaondo y se construirá una nueva sección en sentido al río, con dos carriles suplementarios.

Entre ambas manos se sumará una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho y una bicisenda separada de 2,40 metros, delimitadas por un cordón montable, precisó ámbito. Esta bicisenda y la nueva pasarela buscan integrar la circulación no motorizada al esquema urbano.

Vista aérea del Puente Labruna y la autopista Cantilo

Otra dimensión central del proyecto incluye la creación de nuevas conexiones vehiculares que ordenarán los ingresos y egresos desde Lugones y Cantilo, mejorando la seguridad en una zona marcada por el alto caudal de tránsito y su proximidad a espacios emblemáticos como el estadio de River Plate, Ciudad Universitaria, el CeNARD, el Parque de la Innovación y la Reserva Ecológica Norte.

Los trabajos no solo apuntan a resolver la congestión histórica de la zona, sino que también habilita la integración de los sectores costeros con el barrio de Núñez y crea un parque elevado que facilitará el paso a peatones y ciclistas.