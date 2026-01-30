Sociedad

Autopista Cantilo: se normalizó el transito luego de las demoras por obras en la zona del puente Labruna

Desde ayer a las 22 se realizó el corte que se levantó hoy a las 7:20 en la zona de Núñez. Hubo congestión vehicular debido a la postergación en la apertura de la circulación

Guardar
Normalización del tránsito en Avenida Cantilo luego de las demoras (TN)

Ya se normalizó el tránsito sobre la autopista Cantilo, a la altura del Puente Labruna, luego de un gran congestionamiento que se vivió esta mañana de viernes por el operativo que llevó a cabo Autopistas Urbanas (AUSA).

Las demoras fueron por el corte programado que comenzó ayer jueves 29 a las 22 horas y se iba a extender hasta las 7 pero se prolongó durante 20 minutos más de la hora pactada. Debido a esto, camiones, micros y automóviles transitaron a paso de hombre sobre la amplia avenida que cruza el sector costero de CABA.

Así fue la congestión luego de la demora de la apertura del tránsito en la autopista Cantilo (TN)

La intervención, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, apuntó a montar siete vigas de hormigón, cada una de 45 toneladas como parte esencial de la nueva estructura del Puente Labruna.

Cómo fue el cierre temporal

La decisión de cerrar completamente la circulación en Cantilo a la altura de Udaondo respondió a la necesidad de ejecutar un operativo de gran magnitud: se colocaron siete vigas de 32,5 metros de largo, 90 centímetros de ancho y 1,5 metros de alto montadas sobre pilas ya construidas a ambos lados de la autopista.

Las vigas estarán montadas sobre
Las vigas estarán montadas sobre pilas ya construidas a ambos lados de la autopista.

Este movimiento permitió configurar el nuevo tramo del puente, el cual sumará dos carriles adicionales en cada sentido y una amplia pasarela peatonal.

Durante el tiempo que duró el corte, todo el tránsito fue desviado a la salida de avenida Udaondo, con destino a Ciudad Universitaria, y pudo reincorporarse a Cantilo después del Puente Labruna. Aunque esa salida está actualmente inhabilitada por obras, fue abierta de manera extraordinaria para el operativo, como informó el Ministerio.

Los trabajos están enmarcados en un proyecto integral destinado a duplicar la capacidad del puente, que pasará de tener un carril por mano a dos carriles por sentido, lo cual busca agilizar el flujo vehicular y mejorar la conexión entre avenidas estratégicas como Lugones, Cantilo y Udaondo.

Durante el tiempo que dure
Durante el tiempo que dure el corte, todo el tránsito será desviado a la salida de avenida Udaondo, con destino a Ciudad Universitaria

A tono con esta transformación, la salida de Lugones hacia Udaondo permaneció cerrada por otras tres semanas, medida que comenzó eul lunes anterior. Entre las opciones para los conductores, se podrá utilizar la salida hacia avenida del Libertador, a la altura de General Paz, o bien continuar hasta la salida a La Pampa.

El operativo tuvo un fuerte despliegue logístico: el personal de Seguridad Vial de AUSA señalizó las zonas afectadas y la información se actualizó de forma permanente en los carteles electrónicos de mensajes variables para mantener informados a los conductores, aseguraron ambos portales.

La remodelación del Puente Labruna

Las obras contemplan, además, una readecuación completa: el puente actual quedará con sentido único hacia Udaondo y se construirá una nueva sección en sentido al río, con dos carriles suplementarios.

Entre ambas manos se sumará una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho y una bicisenda separada de 2,40 metros, delimitadas por un cordón montable, precisó ámbito. Esta bicisenda y la nueva pasarela buscan integrar la circulación no motorizada al esquema urbano.

Vista aérea del Puente Labruna
Vista aérea del Puente Labruna y la autopista Cantilo

Otra dimensión central del proyecto incluye la creación de nuevas conexiones vehiculares que ordenarán los ingresos y egresos desde Lugones y Cantilo, mejorando la seguridad en una zona marcada por el alto caudal de tránsito y su proximidad a espacios emblemáticos como el estadio de River Plate, Ciudad Universitaria, el CeNARD, el Parque de la Innovación y la Reserva Ecológica Norte.

Los trabajos no solo apuntan a resolver la congestión histórica de la zona, sino que también habilita la integración de los sectores costeros con el barrio de Núñez y crea un parque elevado que facilitará el paso a peatones y ciclistas.

Temas Relacionados

Puente LabrunaAutopistas UrbanasNúñezMinisterio de Infraestructura y MovilidadCantiloLugonesCiudad UniversitariaMovilidad urbanaInfraestructura vialcortes de tránsitoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Lluvias y calor intenso: cómo es el pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires

Las temperaturas alcanzarán los 34 grados en los próximos días. Rigen alertas por tormentas al interior del país

Lluvias y calor intenso: cómo

“La encontraron en la calle”: el hermano de Narela Barreto dio detalles del hallazgo de la joven que apareció muerta en EEUU

La familia informó que el cuerpo apareció a pocas cuadras del último domicilio. La joven había desaparecido el pasado 23 de enero

“La encontraron en la calle”:

Detuvieron a cerca de 30 personas en Córdoba tras un mega operativo por causas de robo y abuso sexual

Pese al gran número de arrestos, las autoridades no descartan futuras aprehensiones. Uno de los detenidos era buscado por tentativa de homicidio

Detuvieron a cerca de 30

Rescataron a una mujer en Santa Fe en el marco de una causa por trata de personas

Los allanamientos se produjeron en una vivienda al norte de Rosario. En los operativos, incautaron celulares y documentación clave para la causa

Rescataron a una mujer en

Mató a tiros a un joven en Neuquén y cayó tras permanecer más de un año prófugo

La víctima caminaba junto a dos amigos cuando fue interceptada por dos atacantes. Existían conflictos previos entre ellos

Mató a tiros a un
DEPORTES
Con impactantes duelos, quedaron definidos

Con impactantes duelos, quedaron definidos los cruces de los playoff de la Champions League: Real Madrid chocará contra Benfica

“Siempre están protegiendo a estos dos”: la explosiva protesta de Zverev por la atención médica a Alcaraz

Una historia “de película” y un viaje de 8 mil kilómetros: lo que no se sabe de la primera citación de Dibu Martínez a la selección argentina

Alpine mostró su potencial en los tests de Barcelona: los motivos que invitan a ilusionarse con ver a Colapinto sumando puntos en la F1

La misteriosa publicación de Kendry Páez a horas de transformarse en refuerzo de River Plate: los cálidos mensajes que recibió

TELESHOW
Pilar Gamboa recordó cómo fue

Pilar Gamboa recordó cómo fue su romance con Rodrigo de la Serna: “No lo sabe mucha gente”

De la casa más famosa al escenario: Nacho Castañares se luce en Carlos Paz y apunta alto en su carrera

Julieta Díaz y Laura Novoa: amistad, lectura y playa en Mar Azul

Vuelve Ellas, el ciclo de entrevistas de Luli Fernández donde las mujeres son las protagonistas exclusivas

Germán Tripel y su nuevo espectáculo donde canta a Queen: “Es la banda, así con mayúsculas”

INFOBAE AMÉRICA

El embajador ruso ante la

El embajador ruso ante la ONU comparó la crisis de Cuba con la caída de Maduro y aseguró: “En Venezuela tuvo lugar una traición”

El malestar norteamericano

Compraron una habitación en un hotel icónico de Río de Janeiro, les prometieron vista al mar, pero el ventanal daba a una favela

De la Premier League a la gran pantalla: el polémico futbolista que se volvió un icono de acción

Cómo es el Taipei 101, el rascacielos de más de 500 metros que escaló Alex Honnold