Sociedad

Explotó una fábrica en San Fernando y provocó un importante incendio: diez dotaciones de bomberos trabajan en el lugar

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves. De manera preventiva, las autoridades ordenaron cortar el suministro eléctrico de 15 manzanas a la redonda

Guardar
El incendio en la fábrica Fuente: X)

Una explosión de gran magnitud sacudió la madrugada de este jueves la zona de Brandsen al 800, en el partido bonaerense de San Fernando, donde un incendio de grandes proporciones afectó un depósito de la empresa Otowil, lindero a la fábrica Sabores y Fragancias. El estallido, que se produjo alrededor de la 1:30 de la madrugada, generó una onda expansiva que se sintió a varias cuadras, alcanzando inclusive al partido vecino de Tigre.

El estruendo provocó el derrumbe de una de las paredes frontales del depósito sobre la calle Brandsen y originó un foco ígneo visible desde la vía pública, que habría alcanzado también a vehículos estacionados en las inmediaciones, según informaron en TN.

Más de 10 dotaciones de bomberos, provenientes de los cuarteles de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar, se encuentran trabajando en el lugar para controlar las llamas, que comprometieron principalmente las instalaciones de la fábrica, donde se almacenan productos químicos.

Así fue la explosión en la fábrica de San Fernando que provocó un importante incendio (Video: X -@Marianonahuel_c)

Como medida preventiva, se dispuso el corte del suministro eléctrico en al menos 15 manzanas a la redonda, dejando sin servicio a los vecinos de la zona adyacente, mientras los equipos de emergencia intentan circunscribir el incendio y evitar su propagación a propiedades linderas.

El depósito siniestrado se ubica junto a la planta de Sabores y Fragancias, dedicada a la fabricación de esencias para alimentos y productos de cuidado personal; aunque se reportaron daños materiales en esta última, el fuego no habría avanzado sobre sus instalaciones.

Importante explosión en una fábrica en San Fernando

Algunas viviendas cercanas sufrieron consecuencias directas por la explosión: volaron objetos y se rompieron cristales. Los daños se reportaron en casas ubicadas a cinco cuadras del foco, sobre la calle Alvear, mientras que tachos encendidos lanzados por la onda expansiva provocaron focos secundarios en propiedades particulares.

15 manazas a la redonda se quedaron sin energía eléctrica

Los patrulleros y ambulancias también acudieron rápidamente al lugar, y si bien una ambulancia debió salir en emergencia, hasta el momento no se registraron personas heridas de gravedad, aunque persiste el riesgo por la posible inhalación de humo.

A esa hora, la mayoría de los habitantes descansaba y en principio se descarta la presencia de operarios en el depósito, aunque las autoridades consideran posible la existencia de algún sereno en el lugar.

Los vecinos destacaron el trabajo de los bomberos (Fuente: X)

La explosión, que recuerda al incidente ocurrido en polo industrial de Carlos Spegazzini, mantiene a San Fernando en estado de conmoción y alerta, mientras los bomberos continúan sus labores para sofocar los últimos focos activos y garantizar la seguridad de la zona.

“Estábamos acostados y con mi señora escuchamos como que llovía fuerte. Esa era la sensación que teníamos. Entonces, salimos a mirar y no veíamos agua ni nada y empezamos a escuchar como el ruido de fuego atrás. Salimos hacia lo que es el frente de la casa y vimos un foco ígneo en la parte de atrás de la fábrica”, declaró Sebastián, uno de los vecinos de San Fernando que fue afectado por el incendio y se acercó al lugar del hecho.

Explotó una fábrica en San
Explotó una fábrica en San Fernando y provocó un importante incendio (Foto: X)

“La explosión provocó la rotura de vidrios y parte de lo que es el cielorraso también cayó. Y sobre el techo de casa cayeron elementos de la parte de la cableada, los tacos de madera prendidos fuego”, comentó el vecino sobre las consecuencias.

En ese sentido, sumó: “Una chica que vive en el edificio trasero vino a avisarnos que, mientras nosotros estábamos mirando, se estaba prendiendo fuego arriba, el techo. Fui hasta adentro, subí y pude apagar lo que era el resto y bajé los restos”.

El frente del depósito que
El frente del depósito que se prendió fuego

En medio de la conmoción, el vecino destacó el trabajo de los bomberos, al decir “es impresionante porque desde el minuto que llegaron empezaron a armar un grupo de trabajo y fue un accionar impecable”.

“Muchos de los vecinos salieron asustados porque teníamos miedo de que por la red de gas se produzca algún tipo de explosión”, concluyó Sebastián. Al menos dos propiedades fueron alcanzadas por el fuego y necesitaron la intervención de los propios bomberos. Una de ellas estaba a más de 100 metros del lugar del incendio.

El incendio en el depósito de Otowil afectó a casas y vehículos (Video: X - @SebaConde43)

Temas Relacionados

ExplosiónSan FernandoTigreProductos químicosFerrocarril MitreIncendioÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Enviaron más de $100 mil millones a bomberos de todo el país en medio de los incendios que afectan a varias regiones

La última resolución oficial establece que el financiamiento permitirá fortalecer recursos esenciales y mantener la operatividad de cientos de entidades en distintas jurisdicciones

Enviaron más de $100 mil

Voladura de techos y postes caídos: un fuerte temporal de lluvia y viento generó destrozos en Misiones

El fenómeno afectó principalmente a Colonia Aurora. En las imágenes que circularon por redes sociales, se puede ver la velocidad de las ráfagas de viento. De igual forma, continúa activa una alerta amarilla para toda la región

Voladura de techos y postes

Buscan intensamente a un hombre que desapareció en el mar de Santa Teresita

Al momento de ser arrastrado por la corriente, el hombre se encontraba junto a su pareja. Sin embargo, la mujer fue rescatada

Buscan intensamente a un hombre

Buscaron durante un mes a una adolescente y descubrieron que murió atropellada el mismo día de su desaparición

La familia de la víctima recibió un llamado de la Fiscalía de Rosario para que fueran a reconocer el cuerpo. Al momento del siniestro, la menor de 13 estaba sin documentos

Buscaron durante un mes a

A un siglo del nacimiento del Polaco Goyeneche: de los inicios al legado del cantor de la voz áspera que hizo carne el tango

El recordado intérprete, que inspiró a Cacho Castaña a componer el clásico Garganta con arena, nació el 29 de enero de 1926 en Saavedra. “Aprendí de la vida, de la calle y de la noche…”, resumió alguna vez el recorrido que lo llevó a convertirse en una de las grandes leyendas del tango

A un siglo del nacimiento
DEPORTES
“No buscamos reproducir estereotipos ni

“No buscamos reproducir estereotipos ni espectacularizar los cuerpos, sino crear imágenes honestas y situadas”

10 frases de Úbeda: el “descontrol” de Boca tras la caída con Estudiantes y cuándo debutarán Ángel Romero y Santiago Ascacíbar

Cómo queda el mapa de la lista de la selección argentina para el Mundial ante la baja de Juan Foyth

La visita de Ascacíbar a Estudiantes: del grito “el que no salta es un traidor” de algunos hinchas a su reacción en el gol de Boca

La tajante frase del jefe de Williams por la ausencia del equipo en las pruebas de Fórmula 1 de Barcelona

TELESHOW
Nancy Anka emociona en Carlos

Nancy Anka emociona en Carlos Paz con Íntimo, un show que invita a viajar por su vida y su música

Relax, playa y cariño: así fue el día de Andrés Calamaro y Natalí Franco en Punta del Este

William Fichtner en Talamasca: “Jasper es una persona que se sienta paciente y hace lo necesario para llegar a donde quiere”

Llega Casino Deluxe, el nuevo ciclo de entrevistas con Emilia Attias: ¿qué contarían los famosos por un millón de dólares?

Maxi López recordó en Masterchef Celebrity sus días con Lionel Messi en el Barcelona: “Asado y PlayStation”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque con

Rusia lanzó un ataque con drones y misiles contra dos regiones de Ucrania: al menos tres muertos

EEUU apuesta por una África “estable y próspera” y busca impulsar alianzas económicas de beneficio mutuo con el continente

Noboa regresó a Ecuador por un asunto de “emergencia” y canceló su participación en el Foro Económico de América Latina y el Caribe

Brasil solicitó a EEUU la extradición de Alexandre Ramagem, el ex jefe de inteligencia de Bolsonaro condenado a 16 años de cárcel

Cuba recibió el tercer envío de ayuda humanitaria de EEUU para los damnificados por el huracán Melissa