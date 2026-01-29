Explotó una fábrica en San Fernando y provocó un importante incendio: diez dotaciones de bomberos trabajan en el lugar

El incendio en la fábrica Fuente: X)

Una explosión de gran magnitud sacudió la madrugada de este jueves la zona de Brandsen al 800, en el partido bonaerense de San Fernando, donde un incendio de grandes proporciones afectó un depósito de la empresa Otowil, lindero a la fábrica Sabores y Fragancias. El estallido, que se produjo alrededor de la 1:30 de la madrugada, generó una onda expansiva que se sintió a varias cuadras, alcanzando inclusive al partido vecino de Tigre.

El estruendo provocó el derrumbe de una de las paredes frontales del depósito sobre la calle Brandsen y originó un foco ígneo visible desde la vía pública, que habría alcanzado también a vehículos estacionados en las inmediaciones, según informaron en TN.

Más de 10 dotaciones de bomberos, provenientes de los cuarteles de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar, se encuentran trabajando en el lugar para controlar las llamas, que comprometieron principalmente las instalaciones de la fábrica, donde se almacenan productos químicos.

Como medida preventiva, se dispuso el corte del suministro eléctrico en al menos 15 manzanas a la redonda, dejando sin servicio a los vecinos de la zona adyacente, mientras los equipos de emergencia intentan circunscribir el incendio y evitar su propagación a propiedades linderas.

El depósito siniestrado se ubica junto a la planta de Sabores y Fragancias, dedicada a la fabricación de esencias para alimentos y productos de cuidado personal; aunque se reportaron daños materiales en esta última, el fuego no habría avanzado sobre sus instalaciones.

Algunas viviendas cercanas sufrieron consecuencias directas por la explosión: volaron objetos y se rompieron cristales. Los daños se reportaron en casas ubicadas a cinco cuadras del foco, sobre la calle Alvear, mientras que tachos encendidos lanzados por la onda expansiva provocaron focos secundarios en propiedades particulares.

Los patrulleros y ambulancias también acudieron rápidamente al lugar, y si bien una ambulancia debió salir en emergencia, hasta el momento no se registraron personas heridas de gravedad, aunque persiste el riesgo por la posible inhalación de humo.

A esa hora, la mayoría de los habitantes descansaba y en principio se descarta la presencia de operarios en el depósito, aunque las autoridades consideran posible la existencia de algún sereno en el lugar.

La explosión, que recuerda al incidente ocurrido en polo industrial de Carlos Spegazzini, mantiene a San Fernando en estado de conmoción y alerta, mientras los bomberos continúan sus labores para sofocar los últimos focos activos y garantizar la seguridad de la zona.

“Estábamos acostados y con mi señora escuchamos como que llovía fuerte. Esa era la sensación que teníamos. Entonces, salimos a mirar y no veíamos agua ni nada y empezamos a escuchar como el ruido de fuego atrás. Salimos hacia lo que es el frente de la casa y vimos un foco ígneo en la parte de atrás de la fábrica”, declaró Sebastián, uno de los vecinos de San Fernando que fue afectado por el incendio y se acercó al lugar del hecho.

“La explosión provocó la rotura de vidrios y parte de lo que es el cielorraso también cayó. Y sobre el techo de casa cayeron elementos de la parte de la cableada, los tacos de madera prendidos fuego”, comentó el vecino sobre las consecuencias.

En ese sentido, sumó: “Una chica que vive en el edificio trasero vino a avisarnos que, mientras nosotros estábamos mirando, se estaba prendiendo fuego arriba, el techo. Fui hasta adentro, subí y pude apagar lo que era el resto y bajé los restos”.

En medio de la conmoción, el vecino destacó el trabajo de los bomberos, al decir “es impresionante porque desde el minuto que llegaron empezaron a armar un grupo de trabajo y fue un accionar impecable”.

“Muchos de los vecinos salieron asustados porque teníamos miedo de que por la red de gas se produzca algún tipo de explosión”, concluyó Sebastián. Al menos dos propiedades fueron alcanzadas por el fuego y necesitaron la intervención de los propios bomberos. Una de ellas estaba a más de 100 metros del lugar del incendio.

