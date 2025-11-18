Crimen y Justicia

Exclusivo: el video del momento de la explosión en el polo industrial de Ezeiza que investiga la Justicia

Los investigadores lograron recuperar las imágenes de una cámara de seguridad de una empresa lindera a Logischem S.A., donde se originó el fuego

Guardar
Así comenzó el incendio en el Polígono Industrial de Ezeiza

A cuatro días del incendio que provocó destrozos en el polo industrial de Ezeiza, una empresa lindera a Logischem S.A., donde se inició el fuego, entregó a la Justicia las imágenes de una cámara de seguridad que muestra el momento de la explosión que se vio desde el cielo.

El video, que analiza la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Rindart, comienza a las 20.54 del viernes, en el fondo, se puede advertir el color naranja de las llamas y a, al menos, tres operarios que caminan por distintos sectores de la planta.

Exactamente, a las 20.54.07, estalla. Los trabajadores corren para ponerse a salvo en medio del humo. Uno de ellos, escapa en un camión, mientras el fuego se hace más denso.

El incendio del polo industrial de Ezeiza desde un avión

La fuerza de la explosión mueve la copa de un árbol que está cerca del dispositivo de seguridad de la empresa TRANSCONT SRL (Transporte Vesprimi), que aportó el material.

Los investigadores no lograron recuperar los DVR de las cámaras del depósito 7, de corrosivos, donde creen que se habría originado el fuego.

De acuerdo a los operarios que declararon en la causa como testigos, ese día, uno de los recipientes había tenido una pérdida.

El depósito donde se originó el incendio

Se trata de uno de los depósitos de sustancias peligrosas de la empresa Logischem S.A., que almacenaba en uno de sus galpones oxidantes, corrosivos y tóxicos que reaccionan con el agua y liberan gases tóxicos. Se trata de fósforo sólido, aluminio, cianuro (tóxicos); hidrosulfito de sodio, aluminio metálico (oxidantes), entre otros.

Este lunes, ante la fiscal del caso, declararon siete operarios presentes en la zona ese viernes y sus testimonios fueron muy valiosos, sobre todo porque hay cámaras en los depósitos que se incendiaron, pero aún no han podido acceder a los DVR.

Los niveles de toxicidad en el lugar son muy altos”, explicaron a este medio las razones por las cuales los peritos tampoco han podido llegar al lugar denominado zona cero.

Eso sí, una certeza tienen los investigadores, pese a que aún es prematuro para saber cuál fue la sustancia que inicio el fuego: saben que comenzó en el depósito donde están almacenadas las sustancias corrosivas.“El depósito sería el 7 que ese día había tenido una pérdida”, ampliaron.

Polígono Industrial de Ezeiza
Polígono Industrial de Ezeiza

Los operarios que declararon relataron que durante el turno tarde hacen como un recreo para merendar de media hora, alrededor de las 20, fuera de la fábrica por cuestiones de seguridad.

“Cuando estaban volviendo vieron que en el depósito 7 había como una luz naranja, parecida a la de una máquina y pensaron que la habían dejado encendida. Uno de los operarios entró a ver qué era en realidad y desde la entrada se encontró con que había llamas, que había fuego como en la pared del depósito 7 y 6″, destacaron las fuentes del caso.

Los investigadores agregaron que los operarios aseguraron que la pérdida del depósito 7 fue solucionada. Incluso, dijeron que, de los dichos de los testigos, no se advierte nada raro y podría haber sido accidental.

Qué pasó

El reloj había tocado las 21 del viernes cuando en la zona sur del Gran Buenos Aires resonó una explosión impactante. Las casas temblaron y estallaron los vidrios de decenas de hogares y comercios de la zona de Carlos Spegazzini, en el partido de Ezeiza.

Un hongo naranja se elevó hacia el cielo que dejó de estar oscuro: se iluminó toda la zona en una escena ciertamente apocalíptica. El fuego y su resplandor se veían incluso desde los rascacielos levantados mucho más al norte, allá por los barrios porteños de Caballito, Palermo y Belgrano. Enseguida se supo que se trataba de un incendio de magnitud inmensa en un polo industrial.

El día después del incendio
El día después del incendio (Jaime Olivos)

A la primera explosión le siguieron otras. Poco después ya trabajaban decenas de bomberos sobre el depósito de una empresa de agroquímicos que empezaba a desintegrarse a la altura del kilómetro 46,5 de la autopista Ezeiza-Cañuelas, que poco después quedó cerrada al tránsito.

Por las redes sociales comenzaron a circular videos y fotos caseros del incendio y, en el 911, llegaban los primeros llamados por heridas e intoxicaciones. Por la onda expansiva, digna de un bombazo, se sacudieron y volaron puertas, ventanas e incluso techos en un radio de hasta cuatro kilómetros.

Las empresas afectadas por el fuego son: Logischem S.A., (donde se originó) “Lagos Plásticos”, del marido de Alejandra Maglietti, del rubro plásticos; aditivos alimentarios “El Bahiense”, con una afectación parcial; Iron Mountain, depósito de papel; “Larocca Minería”, de producción de neumáticos; “FLAMIA S.A.I.C Y A.”, una industria de aberturas de aluminio; a “Almacén de Frío”, del rubro de refrigeración de mercadería en tránsito y a “PARNOR S.A.”, una fábrica de galletitas.

Temas Relacionados

EzeizaPolo IndustrialCarlos SpegazziniIncendiologischemIron MountainExplosión en Ezeiza

Últimas Noticias

Los duros fundamentos del tribunal que destituyó a Julieta Makintach como jueza: “Produjo un daño evidente al Poder Judicial”

La sentencia tuvo 115 páginas y fue una votación unánime de los 11 integrantes del jurado. Para la presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Kohan, el hecho denunciado fue probado

Los duros fundamentos del tribunal

Rosario: ocho detenidos tras la serie de balaceras en las que resultó herido Dylan Cantero

Los sospechosos fueron aprehendidos en un operativo en barrio Tablada. En el distrito sudoeste, además, se encontró un Peugeot 208 que habría sido utilizado para dispararle al hijo del fundador de Los Monos

Rosario: ocho detenidos tras la

Pidieron la suspensión y el jury para los otros dos jueces del juicio por la muerte de Maradona

Se trata de Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Lo solicitó el abogado Rodolfo Baqué. Sus fundamentos

Pidieron la suspensión y el

Rosario: ofrecen una millonaria recompensa por datos sobre un crimen ocurrido hace 4 años

Maximiliano Gómez fue asesinado por al menos dos hombres que se trasladaban en moto y atacaron a tiros su auto, en el que también viajaba su novia, que resultó ilesa

Rosario: ofrecen una millonaria recompensa

Trampa amorosa: pactaban encuentros por una app de citas pero eran ladrones

La Policía de Córdoba desbarató a la banda tras una serie de allanamientos en distintos barrios de la capital. Una de sus víctimas tenía 61 años

Trampa amorosa: pactaban encuentros por
DEPORTES
Una figura de la selección

Una figura de la selección argentina insistió con su sueño de jugar en River Plate: “En mi familia somos todos hinchas”

Día clave rumbo al Mundial 2026: se definirán los últimos 8 clasificados directos y se repartirán los boletos a los Repechajes

La tajante respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica por la aparición de las parejas de los pilotos de F1 en la TV

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

La estrella de UFC que se hizo viral por sus gestos mientras recibía una paliza: se recuperó, ganó con un KO implacable y se llevó el bono de 50 mil dólares

TELESHOW
Las reacciones de Gianinna y

Las reacciones de Gianinna y Dieguito Maradona tras la destitución de la jueza Makintach: “Justicia por papá”

La inesperada reacción de Wanda Nara luego de las entrevistas de la China Suárez y Mauro Icardi

Las fotos sensuales de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que encendieron las redes

Ricardo Darín contó el pedido especial que le hizo el Chino cuando le anunció que iba a ser abuelo

Armaron una banda de cumbia y recaudaron una cifra millonaria: la emoción de Guido Kaczka con los bomberos de Salto

INFOBAE AMÉRICA

El error que cometen las

El error que cometen las mujeres después de los 60 al secarse el pelo con secador, según una peluquera

Transportistas de Bolivia en alerta ante posible suspensión de la subvención de hidrocarburos

Balotaje en Chile: José Antonio Kast dijo que tuvo “una muy buena conversación” con Javier Milei

Hacia una Alianza Digital Verde Europa y América Latina

El pequeño país de Esuatini es el primer africano en recibir la vacuna antirretroviral contra el VIH dos veces al año