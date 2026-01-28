“Nada tiene sentido”: la emotiva despedida de la hija de la turista que falleció en una cascada de Bariloche

La turista de 50 años era licenciada en Administración de Empresas por la UBA y especialista en marketing y estrategia comercial

El trágico accidente que terminó con la vida de Silvana Garibaldi en el Parque Nacional Nahuel Huapi generó una despedida cargada de emociones y palabras imborrables. Un mensaje publicado por su hija, Inés, en redes sociales, despidió a la mujer tras el incidente en la reconocida cascada de Bariloche.

La víctima de aproximadamente 50 años perdió la vida tras golpear su cabeza cuando intentó deslizarse por las piedras de la cascada Frey, ubicada en el extremo del brazo Tristeza en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El hecho ocurrió en las últimas horas del lunes, durante la temporada alta de turismo en la región de Bariloche. La víctima, identificada como Silvana Garibaldi, había llegado al sitio a bordo de una embarcación particular acompañada por otras personas.

Mientras la noticia generaba conmoción en Bariloche, familiares y amigos comenzaron a despedirse de Silvana Garibaldi. En redes sociales, su hija Inés compartió un mensaje cargado de dolor y recuerdos.

“Los silencios son lo que más duelen. Donde repaso todo lo que fuiste, toda la herencia que nos dejaste. De amor, de fuerza, de risas, de sueños y sobre todo de ganas. Hoy me cuesta mucho hacerme la idea de que no vas a estar más, con tus chistes, tus mimos, tus olores. Mi confidente. Fuiste una mujeraza, con una luz inmensa”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

“No quiero ponerme a pensar el porqué, porque no lo hay. La vida es un misterio que evidentemente escapa por completo la comprensión. Porque nada de esto tiene sentido”, agregó Inés.

Silvana Garibaldi se desempeñaba como licenciada en Administración de Empresas, con especialización en Estrategia Comercial y Marketing, y ejercía funciones de consultoría en gestión de proyectos y startups de negocios. Su vida profesional se desarrolló en la Universidad de Buenos Aires y en el ámbito privado, donde dejó huella en el sector empresarial. En el plano personal, era madre de dos hijos adultos y manifestaba en sus redes el afecto y el apoyo que tenía hacia su familia, compartiendo imágenes y mensajes en ocasiones especiales.

La cuenta de la víctima en Facebook reflejaba su interés por los viajes y la naturaleza, con publicaciones de distintos paisajes visitados. Para quienes la conocían, su perfil combinaba la dedicación laboral y el disfrute de la vida al aire libre.

Tras el accidente, los mensajes de despedida evidenciaron el impacto del hecho en su entorno más cercano. “Ma, lo único que te prometo es que te voy a honrar en cada paso que dé, cada palabra que salga de mi boca y en cada palabra que escriba. En cada salida del sol te saludaré y en cada atardecer te digo hasta pronto. Te amo ma”, concluyó Inés en su publicación.

El hecho

El accidente ocurrió en la cascada Frey, un área solo accesible por embarcación y conocida como "zona de toboganes", pese a estar prohibido el descenso

El accidente se produjo minutos antes de las 19.30, cuando Garibaldi decidió utilizar las piedras de la cascada como si fueran un tobogán, una práctica que las autoridades del parque consideran riesgosa y que se encuentra prohibida. El impacto resultó fatal: la mujer cayó al agua y, pese a la rápida reacción de quienes la acompañaban, no fue posible revertir la situación. Los testigos se arrojaron al lago para asistirla, la sacaron a la superficie e intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque la víctima ya no presentaba signos vitales al arribar los equipos de emergencia.

El operativo de rescate presentó dificultades adicionales debido a la ubicación remota de la cascada, que solo es accesible tras varias horas de navegación, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Guardaparques, personal del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de la Prefectura Naval Argentina participaron del procedimiento, que culminó cerca de la una de la madrugada del martes, cuando el cuerpo de Garibaldi fue trasladado desde la zona montañosa hasta Bahía López y, finalmente, a la morgue local para las pericias correspondientes. La Fiscalía fue notificada y tomó intervención judicial.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi se difundió un comunicado en el que se expresó el pesar institucional y se transmitió el acompañamiento a los familiares y allegados de la víctima. Las autoridades insistieron en la importancia de respetar las normativas de seguridad y recordaron que la práctica de descender por la cascada simulando un tobogán constituye una infracción, dado el riesgo extremo por la presencia de rocas y la fuerza del agua. “Solicitamos a los visitantes extremar las precauciones y atender las indicaciones de los guardaparques para evitar tragedias en zonas agrestes”, reiteró la administración del parque.

La cascada Frey, ubicada en el extremo del brazo Tristeza dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, es conocida tanto por la belleza del entorno como por la dificultad de acceso y los riesgos asociados al descenso por sus aguas. Las autoridades han remarcado en reiteradas oportunidades la necesidad de cumplir con las reglas establecidas para preservar la seguridad de los visitantes.