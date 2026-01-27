Sociedad

Quién era la turista que murió tras tirarse por una cascada y golpearse la cabeza en el Parque Nacional Nahuel Huapi

La mujer, de unos 50 años y oriunda de Pilar, era licenciada en Administración de Empresas en la UBA y había viajado para disfrutar de sus vacaciones. Cómo fue el trágico hecho

Silvana Garibaldi, reconocida profesional de Pilar, falleció tras deslizarse por la cascada Frey en el Parque Nacional Nahuel Huapi

La muerte de una mujer en el Parque Nacional Nahuel Huapi impactó a Bariloche durante la temporada estival. La víctima perdió la vida tras golpearse la cabeza mientras descendía por una cascada, donde había intentado utilizar las rocas como si fueran un tobogán.

La víctima fue identificada por las autoridades como Silvana Garibaldi, una mujer de unos 50 años. La mujer se encontraba de vacaciones cuando murió al deslizarse por la segunda cascada del Frey, un área de uso público que también se conoce como “zona de toboganes” por este tipo de prácticas que es rechazado por las autoridades del parque. Sin embargo, en el intento sufrió un golpe en la cabeza que resultó en su fallecimiento.

La mujer era oriunda de Pilar, localidad ubicada al norte en la provincia de Buenos Aires. Además, trabajaba como licenciada en Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires. A su vez, también en la UBA, se recibió en Administración, con especialidad en marketing.

El accidente ocurrió en la cascada Frey, un área solo accesible por embarcación y conocida como "zona de toboganes", pese a estar prohibido el descenso

Luego, en lo profesional, se desempeñaba como consultora especialista en Estrategia Comercial y Marketing. También se resaltaba en Gestión de Proyectos y Startup de Negocios.

En cuanto a su vida personal, era madre de dos hijos, ya mayores de edad. En sus redes mostraba constantemente el amor que tenía hacia ellos y su apoyo, compartiendo seguido fotos en los festejos de cumpleaños.

Su cuenta de Facebook destaca sus publicaciones en vacaciones, dejando en claro que era una persona a la que le gustaba viajar y disfrutar de distintos paisajes. Una mujer de familia, dedicada a los negocios y que disfrutaba de la naturaleza.

El hecho

Según comunicaron las autoridades del parque, el hecho se produjo en la tarde del lunes, minutos antes de las 19:30, en el área de la cascada Frey, situada en el extremo del brazo Tristeza. La víctima arribó al sitio a bordo de una embarcación privada, acompañada por otras personas.

La turista de 50 años era licenciada en Administración de Empresas por la UBA y especialista en marketing y estrategia comercial

Quienes presenciaron el accidente se lanzaron al lago para asistirla y lograron llevarla rápidamente a la superficie. Iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no obtuvieron respuesta. Al llegar los equipos de emergencia, la mujer ya no presentaba signos vitales.

El operativo de rescate comenzó de inmediato tras la denuncia. Intervinieron guardaparques, integrantes del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de la Prefectura Naval Argentina. La Fiscalía fue notificada para la intervención judicial y un operador lacustre colaboró con el traslado de personal y familiares.

El acceso complejo a la cascada Frey, que solo puede alcanzarse tras varias horas de navegación, dificultó las tareas de rescate y recuperación del cuerpo. El operativo finalizó cerca de la 1 de la madrugada del martes, cuando el cuerpo fue retirado de la zona montañosa y trasladado al lago Nahuel Huapi. Desde allí, el trayecto continuó hasta Bahía López, donde intervino la Policía de la provincia de Río Negro para realizar las pericias y disponer el traslado a la morgue local.

Ubicada en el extremo del brazo Tristeza dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, la cascada Frey solo es accesible por embarcación particular, lo que implica un viaje prolongado sujeto a condiciones climáticas. Aunque el entorno es atractivo, las autoridades han reiterado que está estrictamente prohibido descender por la cascada a modo de tobogán.

La víctima trabajó en empresas líderes como Papelera del Plata, Arcor, Kimberly-Clark e impulsó consultorías como GVD Consulting en el sector empresarial

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi difundió un comunicado en el que expresó su pesar por lo sucedido y transmitió su acompañamiento a familiares y allegados de la víctima. Reiteraron la importancia de acatar las normativas de seguridad para prevenir accidentes de esta gravedad.

Las autoridades insistieron en que el acceso a la cascada Frey solo está permitido por vía lacustre y que deslizarse por sus aguas constituye una infracción a las normas del Parque Nacional.

