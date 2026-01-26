Murió uno de los jóvenes que viajaba en el auto que fue arrollado por un tren en Mar del Plata

Murió uno de los jóvenes involucrados en el choque entre un auto y un tren en Mar del Plata

Finalmente, murió uno de los jóvenes que estuvo dentro del auto que fue arrollado por un tren en Mar del Plata, a la altura del parque de diversiones Aquasol. La víctima era un hombre de 23 años que había quedado en grave estado tras el incidente con politraumatismos.

La noticia fue confirmada por las autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata. El sujeto fue identificado como Nicolás Gómez y falleció luego de ser operado en la madrugada del lunes.

El siniestro ocurrió el domingo, poco después de las 14, en el kilómetro 386 de la Autovía 2, en las inmediaciones del parque Aquasol, uno de los puntos de mayor circulación durante la temporada de verano. Según se informó, el vehículo particular, un Peugeot 206, en el que viajaban tres personas oriundas de General La Madrid, fue impactado por una formación de Trenes Argentinos que une Buenos Aires con Mar del Plata.

Dentro del auto se trasladaban Adrián Sánchez, de 40 años, su hija Ana, de 17, y Nicolás Gómez, pareja de la joven. Los tres resultaron heridos producto de la colisión y fueron trasladados de urgencia al HIGA de Mar del Plata por los servicios de emergencia. Mientras que tanto Sánchez como su hija fueron atendidas con lesiones de diversa consideración, Gómez presentaba politraumatismos severos y fue sometido a una intervención quirúrgica tras su ingreso al hospital. El fallecimiento se produjo algunas horas después del procedimiento médico.

El siniestro ocurrió a la altura del Aquasol de Mar del Plata

El accidente movilizó a varias dotaciones de bomberos, entre ellas personal de Camet y Santa Clara del Mar, junto a agentes de la Subcomisaría Camet de la Policía Bonaerense. También acudieron efectivos de Policía Científica, encargados de realizar las pericias en el lugar, y trabajadores de Aubasa y Defensa Civil. La coordinación de estos operativos permitió asistir a las víctimas y despejar la zona para restablecer tanto el tránsito sobre la autovía como el servicio ferroviario, que había sido interrumpido de forma preventiva durante el trabajo de los rescatistas.

Fuentes del caso citadas por Infobae precisaron que ninguno de los pasajeros ni el personal del tren resultó lesionado durante el impacto. El choque, sin embargo, generó demoras y una fuerte actividad de los servicios de emergencia de la provincia de Buenos Aires, que refuerzan la asistencia en los corredores viales estratégicos durante la temporada estival.

Un hombre de 27 años volcó su cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell

Un joven de 27 años resultó gravemente herido tras volcar en cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell, lo que motivó su traslado urgente al hospital de alta complejidad de La Plata. El episodio intensificó la preocupación municipal por el aumento sostenido de accidentes similares en la zona y reactivó el llamado oficial a extremar las precauciones al circular por las playas.

Las autoridades locales informaron que la magnitud del accidente requirió una respuesta sanitaria coordinada. Según indicó la Secretaría de Salud de Villa Gesell, el paciente sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave con compromiso facial, acompañado de politraumatismos. Este diagnóstico motivó la activación del protocolo de emergencia, con participación del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y la colaboración del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Hospitalizaron por graves lesiones a un hombre que se accidentó tras volcar su cuatriciclo en Villa Gesell

Según informó el medio local Telégrafo, la presencia anticipada de una ambulancia en la playa permitió que el joven recibiera atención médica inmediata. Los profesionales lograron estabilizarlo inicialmente en el hospital local para luego gestionar un traslado aéreo sanitario a La Plata, dada la gravedad del cuadro.

A la par del nuevo accidente, la Municipalidad de Villa Gesell intensificó las acciones de control vehicular sobre los médanos. Durante un operativo realizado este domingo, el municipio secuestró 14 vehículos, discriminados en 12 cuatriciclos y dos motocicletas. El despliegue se fundamentó en “graves infracciones a la normativa vigente”, incluyendo la falta de documentación, ausencia de matrícula o dominio, irregularidades en la identificación y circulación sin mínimos de seguridad, según precisaron.

Como resultado del procedimiento, se labraron 40 actas de infracción por faltas que incluyen falta de licencia de conducir, ausencia de seguro, incumplimiento de normas de tránsito y circulación por zonas no habilitadas. Además, se realizaron dos pruebas de alcoholemia, ambas con resultado positivo.