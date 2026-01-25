Un tren arrolló a un auto a la altura del Aquasol de Mar del Plata: hay tres heridos y uno está grave

El siniestro ocurrió a la altura del Aquasol de Mar del Plata

Un tren arrolló a un auto a la altura del parque acuático Aquasol de la ciudad de Mar del Plata. El siniestro dejó como saldo tres heridos, uno de ellos es un joven de 23 años que está grave.

De acuerdo a lo informado por fuentes del caso a Infobae, el siniestro se produjo pasadas las 14 de este domingo, a la altura del kilómetro 386 de la Autovía 2, cuando un Peugeot 206 fue impactado por una formación de Trenes Argentinos, que une Buenos Aires con Mar del Plata.

En el interior del vehículo viajaban un hombre de 40 años, junto a su hija de 17, y un joven de 23. Los tres ocupantes del automóvil fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

El joven de 23 años fue trasladado con politraumatismos graves y permanecía en quirófano esta tarde. Tanto el hombre de 40 como la menor de edad recibieron asistencia por lesiones de diversa consideración.

Los tres ocupantes del auto fueron trasladados al hospital de Mar del Plata

La colisión movilizó a los servicios de emergencia de la provincia de Buenos Aires y al Servicio de Atención al Turista, que suele reforzar la asistencia en el corredor vial durante la temporada de verano en toda la Costa Atlántica.

Ningún pasajero ni trabajador del tren resultó lesionado, precisaron las fuentes consultadas por este medio.

En el lugar trabajaron agentes de la Subcomisaría Camet de la Policía Bonaerense, dotaciones de bomberos de Camet y Santa Clara del Mar, y personal de Aubasa, junto con agentes de Defensa Civil y Policía Científica, que fue convocada para realizar las pericias de rigor.

La circulación por la autovía y el paso a nivel fue restablecida tras la intervención de los equipos de rescate y seguridad, según informaron fuentes involucradas en el caso.

La formación de Trenes Argentinos no registró pasajeros heridos

Hay que recordar que la provincia de Buenos Aires implementó el Operativo S.A.T. (Sistema de Atención al Turista), coordinado por la Dirección de Emergencias del Ministerio de Salud, que garantiza la cobertura sanitaria en corredores viales estratégicos (rutas 2, 3, 11, 36, 51, 56, 63, 74 y 88), con la afectación de 1.137 agentes, 35 ambulancias, camionetas 4x4, minibuses para el recambio de personal y un helicóptero sanitario.

Además, se reforzó el sistema de emergencias con la entrega de ambulancias en municipios costeros y turísticos. La campaña, encabezada por el ministerio que dirige Nicolás Kreplak, también contempló acciones específicas en salud mental y consumos problemáticos, con equipos profesionales destinados al abordaje de urgencias en contextos de nocturnidad en puntos estratégicos de la Costa Atlántica.

Por último, se reforzaron las Unidades de Pronta Atención (UPA) y las Unidades de Refuerzo Sanitario (URS), ampliando horarios de atención y fortaleciendo las guardias en municipios turísticos.

