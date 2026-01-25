Sociedad

Un tren arrolló a un auto a la altura del Aquasol de Mar del Plata: hay tres heridos y uno está grave

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 386 de la Autovía 2. Un joven de 23 años sufrió politraumatismos y quedó internado en el Hospital Interzonal General de Agudos

Guardar
El siniestro ocurrió a la
El siniestro ocurrió a la altura del Aquasol de Mar del Plata

Un tren arrolló a un auto a la altura del parque acuático Aquasol de la ciudad de Mar del Plata. El siniestro dejó como saldo tres heridos, uno de ellos es un joven de 23 años que está grave.

De acuerdo a lo informado por fuentes del caso a Infobae, el siniestro se produjo pasadas las 14 de este domingo, a la altura del kilómetro 386 de la Autovía 2, cuando un Peugeot 206 fue impactado por una formación de Trenes Argentinos, que une Buenos Aires con Mar del Plata.

En el interior del vehículo viajaban un hombre de 40 años, junto a su hija de 17, y un joven de 23. Los tres ocupantes del automóvil fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

El joven de 23 años fue trasladado con politraumatismos graves y permanecía en quirófano esta tarde. Tanto el hombre de 40 como la menor de edad recibieron asistencia por lesiones de diversa consideración.

Los tres ocupantes del auto
Los tres ocupantes del auto fueron trasladados al hospital de Mar del Plata

La colisión movilizó a los servicios de emergencia de la provincia de Buenos Aires y al Servicio de Atención al Turista, que suele reforzar la asistencia en el corredor vial durante la temporada de verano en toda la Costa Atlántica.

Ningún pasajero ni trabajador del tren resultó lesionado, precisaron las fuentes consultadas por este medio.

En el lugar trabajaron agentes de la Subcomisaría Camet de la Policía Bonaerense, dotaciones de bomberos de Camet y Santa Clara del Mar, y personal de Aubasa, junto con agentes de Defensa Civil y Policía Científica, que fue convocada para realizar las pericias de rigor.

La circulación por la autovía y el paso a nivel fue restablecida tras la intervención de los equipos de rescate y seguridad, según informaron fuentes involucradas en el caso.

La formación de Trenes Argentinos
La formación de Trenes Argentinos no registró pasajeros heridos

Hay que recordar que la provincia de Buenos Aires implementó el Operativo S.A.T. (Sistema de Atención al Turista), coordinado por la Dirección de Emergencias del Ministerio de Salud, que garantiza la cobertura sanitaria en corredores viales estratégicos (rutas 2, 3, 11, 36, 51, 56, 63, 74 y 88), con la afectación de 1.137 agentes, 35 ambulancias, camionetas 4x4, minibuses para el recambio de personal y un helicóptero sanitario.

Además, se reforzó el sistema de emergencias con la entrega de ambulancias en municipios costeros y turísticos. La campaña, encabezada por el ministerio que dirige Nicolás Kreplak, también contempló acciones específicas en salud mental y consumos problemáticos, con equipos profesionales destinados al abordaje de urgencias en contextos de nocturnidad en puntos estratégicos de la Costa Atlántica.

Por último, se reforzaron las Unidades de Pronta Atención (UPA) y las Unidades de Refuerzo Sanitario (URS), ampliando horarios de atención y fortaleciendo las guardias en municipios turísticos.

Rescataron a una familia tras el vuelco de una lancha en Punta del Este

Punta del Este: rescataron a una familia tras vuelco de lancha en Boca Grande

Una familia argentina fue rescatada tras el vuelco total de la lancha en la que navegaba en Boca Grande, Punta del Este. El incidente, registrado cerca de la escollera del puerto, movilizó a bañistas y autoridades, y derivó en un operativo de asistencia que incluyó la colaboración de particulares y el accionar de la Prefectura de Uruguay.

Siete personas, entre ellas dos menores de 14 y 2 años, integraban la tripulación de la embarcación que dio un vuelco de campana cerca de la escollera del puerto. Los argentinos quedaron a la deriva hasta que dos personas que se desplazaban en una moto de agua se acercaron para asistir a los ocupantes.

Las imágenes del rescate, difundidas por el usuario de redes sociales @daantesito, muestran cómo los primeros auxilios provinieron de la moto acuática, que permitió subir a varios tripulantes. Mientras tanto, un yate que navegaba en la zona advirtió la emergencia y, de inmediato, se acercó para poner a salvo a los afectados.

Temas Relacionados

Mar del PlataRuta 2Últimas noticiasaccidentes de tránsitosiniestros vialesAquasol

Últimas Noticias

“Me tiré porque vi que no podían flotar más”, contó el joven que rescató a una familia en Punta del Este

Siete personas, incluidas dos menores de edad, cayeron al agua tras el vuelco de una lancha cerca de Boca Grande, en Uruguay. El video de Dante junto a su hermano, socorriendo a las víctimas, se viralizó en redes sociales

“Me tiré porque vi que

El fin de “Monstruito”: buscado por matar a un rival de prisión, lo baleó un trabajador al defender a un compañero de un robo

Javier Alejandro Franco estaba prófugo desde mediados de 2024, tras emboscar y acribillar a tiros a un ex compañero de cárcel junto a otros siete sospechosos. Y cayó tras intentar un golpe motochorro en el que le sacaron el arma y lo balearon

El fin de “Monstruito”: buscado

Rescataron a una familia tras el vuelco de una lancha en Punta del Este

Siete personas, incluidas dos menores, fueron auxiliadas por tripulantes de una moto de agua y un yate luego de que su embarcación se diera vuelta de campana cerca de la escollera del puerto

Rescataron a una familia tras

Conmoción en La Plata: murió un nene de dos años tras atragantarse con comida durante la cena

El hecho ocurrió en la noche del sábado en la localidad de Tolosa. La madre lo llevó hasta un hospital cercano, pero el niño llegó sin signos vitales

Conmoción en La Plata: murió

Cayó en Ituzaingó una mujer acusada de múltiples estafas en redes sociales

La acusan de ofrecer materiales para la construcción y, tras recibir adelantos, desaparecer sin entregar la mercadería ni devolver el dinero

Cayó en Ituzaingó una mujer
DEPORTES
Boca Juniors iguala contra Deportivo

Boca Juniors iguala contra Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Apertura

El tenso cruce de Kevin Durant con un fanático de la NBA que da la vuelta al mundo: “Pagás para verme, gordo”

Escándalo en Turquía: un árbitro quedó bajo sospecha por apuestas al sacar dos amarillas y una roja en 5 segundos

Llegó al Manchester United sin hablar inglés y dejó sin reacción a Roy Keane: “No sabía qué otra cosa decir”

Boca aceleró por Ascacíbar y envió una nueva oferta a Estudiantes: el gesto del jugador y la frase del DT que ilusiona a los hinchas

TELESHOW
Julieta Nair Calvo anunció su

Julieta Nair Calvo anunció su casamiento con Andrés Rolando: el video de la romántica propuesta en la playa

Marcela Kloosterboer mostró su lado aventurero en sus vacaciones familiares en Brasil

Flor Vigna apostó por un radical cambio de look y compartió el resultado: “Mi gente”

Vestido celeste, pétalos hechos a mano y cola de gasa: el impactante look de Juana Viale en Mar del Plata

El primer álbum de fotos de Sofía Pachano y Santiago Ramundo con su bebé Vito: “Es una locura”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador se encuentra en

El Salvador se encuentra en plena temporada de cruceros: se espera que sea la mayor de su historia

Israel lanzó una operación a gran escala para localizar los restos del último rehén en Gaza

Llegó al Manchester United sin hablar inglés y dejó sin reacción a Roy Keane: “No sabía qué otra cosa decir”

El régimen iraní amenazó con imponer castigos “sin clemencia” a los manifestantes

Rusia afirmó que el ex dictador Maduro fue traicionado por su entorno: “Conocemos los nombres”