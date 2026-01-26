Brutal accidente en Mercedes: un auto chocó contra un camión en la Ruta 5 y cuatro personas murieron

Dos mujeres y dos niñas murieron en un brutal choque en Mercedes

Un accidente fatal conmocionó a la ciudad de Mercedes, al oeste de la provincia de Buenos Aires, tras confirmar cuatro víctimas fatales debido a un brutal choque entre un auto y un camión. Todo ocurrió en la Ruta Nacional 5, a la altura de la intersección del Acceso Sur a la localidad mencionada.

Según informó Meridiano Noticias, un medio local de la zona, por razones que intentan determinar, un vehículo Ford Ecort en el que viajaba una familia intentó cruzar la ruta y chocó contra un camión que circulaba en el sentido Suipacha-Luján.

En el Ford viajaba una familia oriunda de José C. Paz que había ido a pasar el fin de semana a un parque acuático que queda sobre la colectora de la Ruta 5. Entre las víctimas fatales está la acompañante, Jaqueline Tonina, de 39 años, su hija, Abril Suárez, de 20 años, y las dos menores que eran hijas de la pareja de 7 y 3 años.

El único que sobrevivió fue el conductor Maximiliano Velázquez, de 39 años, quien fue derivado al Hospital Blas L. Dubarry para recibir atención por los politraumatismos que sufrió producto del impacto.

Se desplegó un amplio operativo en la zona

Las tareas de rescate y auxilio movilizaron a varias ambulancias, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Mercedes, personal de Protección Civil y patrulleros de la policía bonaerense. Según relató el oficial auxiliar Luis Andrade en declaraciones a Radio Meridiano, al llegar al sitio del accidente se encontraron con las dos menores fuera del vehículo, mientras que la madre y la joven de 20 años permanecían dentro del auto, ambas sin vida. Los equipos de emergencia retiraron los cuerpos, cortaron la energía de los rodados y aseguraron el área para facilitar las pericias.

Testimonios recabados en la escena reportaron que la ruta presentaba un flujo intenso de tránsito y el automóvil intentó incorporarse, lo que derivó en la colisión con el camión. Las marcas de la frenada sobre la cinta asfáltica reflejan que la maniobra del auto no dejó margen de reacción para el chofer del transporte de carga. “No había mucho por hacer, lamentablemente”, expresó Andrade, aludiendo a la gravedad del choque y a la presencia de menores entre las víctimas.

Las cuatro personas fallecidas estaban domiciliadas en José C. Paz, localidad bonaerense desde donde partieron con destino al parque acuático en Mercedes. El camión involucrado, de la empresa Fotón, era guiado por Valdez, quien resultó ileso y fue asistido en el lugar por prevención.

El choque ocurrió en la intersección del Acceso Sur de la ciudad y la Ruta Nacional 5

En la escena del accidente trabajaron peritos especializados que realizaron las tareas correspondientes para determinar la mecánica exacta del hecho y deslindar responsabilidades. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del fiscal Juan Repetto, y fue caratulada como cuádruple homicidio culposo y lesiones.

Un tren arrolló a un auto en Mar del Plata y murió un hombre

Este lunes se confirmó la muerte de uno de los jóvenes que estuvo dentro del auto que fue arrollado por un tren en Mar del Plata, a la altura del parque de diversiones Aquasol. La víctima era un hombre de 23 años que había quedado en grave estado tras el incidente con politraumatismos.

El siniestro ocurrió el domingo, poco después de las 14, en el kilómetro 386 de la Autovía 2, en las inmediaciones del parque Aquasol, uno de los puntos de mayor circulación durante la temporada de verano. Según se informó, el vehículo particular, un Peugeot 206, en el que viajaban tres personas oriundas de General La Madrid, fue impactado por una formación de Trenes Argentinos que une Buenos Aires con Mar del Plata.

Dentro del auto se trasladaban Adrián Sánchez, de 40 años, su hija Ana, de 17, y Nicolás Gómez, pareja de la joven. Los tres resultaron heridos producto de la colisión y fueron trasladados de urgencia al HIGA de Mar del Plata por los servicios de emergencia. Mientras que tanto Sánchez como su hija fueron atendidas con lesiones de diversa consideración, Gómez presentaba politraumatismos severos y fue sometido a una intervención quirúrgica tras su ingreso al hospital. El fallecimiento se produjo algunas horas después del procedimiento médico.