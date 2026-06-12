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El canciller del régimen iraní aseguró que un memorando de entendimiento con EEUU “nunca ha estado tan cerca”

Abbas Araqchi se limitó a comentar que los detalles del documento se darán a conocer “en el momento oportuno”

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El ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi (REUTERS/Adnan Abidi)
El ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi (REUTERS/Adnan Abidi)

El ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi, afirmó que un "memorando de entendimiento" con Estados Unidosnunca ha estado tan cerca” y anticipó que los detalles se darán a conocer “en el momento oportuno”.

Araqchí publicó en X: “El Memorando de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca. A la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido. De acuerdo con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se compartirán con el público en el momento oportuno".

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Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Washington y Teherán alcanzaron un “gran acuerdo” que podría firmarse este fin de semana en Europa, los medios estadounidenses e iraníes ofrecían versiones diferentes sobre el contenido.

Donald Trump tuit
Trump manifestó que “los términos que Irán filtró a los medios de ‘noticias falsas’ no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito”

El medio oficial IRNA sostuvo que lo pactado con EEUU es únicamente “un memorando de entendimiento” que está “casi finalizado”. Según IRNA, luego se continuarían las negociaciones para alcanzar el “acuerdo final”, y destacó que Irán mantiene sus “líneas rojas”.

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De acuerdo con IRNA, lo acordado hasta el momento no incluiría temas nucleares ni el levantamiento de sanciones estadounidenses sobre Irán. Esos asuntos se abordarían en una nueva negociación que comenzaría en 60 días.

También se prevé tratar la “compensación” a Irán por los daños de la guerra. IRNA subrayó que Irán se presenta con “total desconfianza hacia la otra parte” y con disposición para enfrentar “cualquier incumplimiento de promesa o engaño”.

Frente a estas informaciones, Trump manifestó: “Los términos que Irán filtró a los medios de ‘noticias falsas’ no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito”, acusando a la parte iraní de ser “muy deshonesta” y de no poder “negociar de buena fe”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)

Añadió en su cuenta en Truth Social: “Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre la existencia de un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad”.

Estos anuncios surgen tras dos días de bombardeos cruzados, que constituyeron la peor escalada militar entre ambos países desde el alto el fuego del 8 de abril.

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