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No pudieron viajar al Mundial y recibieron un televisor gratis: cómo fue la campaña de una marca argentina que se volvió viral

La iniciativa alcanzó a un centenar de aficionados y generó repercusión fuera del país en la previa del inicio del torneo

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Newsan regaló televisores para ver el Mundial
La campaña "Televisados" se realizó un día antes del partido inaugural del Mundial 2026

A horas del inicio del Mundial 2026, una curiosa iniciativa llamó la atención de los hinchas argentinos y también de medios internacionales. En la previa del torneo, un grupo de personas que se preparaba para seguir a la Selección desde las tribunas recibió una inesperada compensación para vivir la competencia desde sus casas.

Detrás de la propuesta estuvo Noblex, que lanzó una campaña denominada “Televisados”. La marca decidió entregar televisores de manera gratuita a quienes no pudieron concretar su viaje para acompañar al seleccionado argentino durante el campeonato, transformando esa situación de frustración en una acción promocional que rápidamente ganó repercusión.

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La propuesta surgió en el marco de las distintas iniciativas que la empresa impulsó para el Mundial y apuntó a quienes habían planificado asistir al torneo pero finalmente debieron seguirlo desde sus hogares debido a problemas para gestionar su permiso para viajar a Estados Unidos. Con una mecánica sencilla y un mensaje alineado con el tradicional vínculo de la marca con el fútbol, la campaña convirtió una situación frustrante para algunos aficionados en una oportunidad para equipar sus casas con un nuevo televisor.

La acción se desarrolló íntegramente a través de las redes sociales del denominado “Gerente de Noblex”, el personaje que la compañía utiliza desde hace años para impulsar campañas vinculadas al fútbol y a la Selección Argentina. Desde esa cuenta se difundió la iniciativa y se explicaron las condiciones para acceder al beneficio.

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Según explicaron desde la empresa, la idea nació en la previa del comienzo formal del Mundial. Con el torneo a punto de comenzar y miles de argentinos pendientes de cada novedad vinculada a la Selección, la marca encontró una oportunidad para desarrollar una acción que mantuviera el tono futbolero que caracteriza a sus campañas.

Bajo la figura de su ya conocido gerente, Noblex presentó una consigna que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. “Si te cortaron las piernas y no podés viajar, nosotros te aprobamos la tele para que lo veas en HDR”, comunicó la marca al anunciar la iniciativa.

La campaña tuvo lugar el miércoles 10 de junio, apenas un día antes del partido inaugural. Para participar, los interesados debían presentarse en las oficinas de Grupo Newsan con su pasaporte argentino y la documentación oficial que mostrase el rechazo de la Visa emitida durante este año.

Newsan regaló televisores para ver el Mundial
Las primeras 100 personas que acreditaron la documentación requerida recibieron un Smart TV Noblex de 32 pulgadas

La convocatoria despertó interés entre los aficionados y derivó en una entrega especial organizada por la compañía. Allí, las primeras 100 personas que acreditaron la documentación requerida recibieron de manera gratuita un Smart TV Noblex de 32 pulgadas.

La entrega se realizó en un espacio exclusivo habilitado para la ocasión. Además, según explicaron fuentes de la empresa, todo el procedimiento contó con la certificación de un escribano. De esta manera, la compañía validó cada uno de los casos y formalizó la entrega de los televisores.

Mientras se desarrollaba la acción, el “Gerente de Noblex” continuó interactuando con los participantes a través de redes sociales. En la narrativa de la campaña, el personaje “aprobó” simbólicamente cada uno de los televisores entregados, reforzando una identidad comunicacional que la marca construyó durante los últimos años alrededor del fútbol.

“El Mundial se vive en todas partes, y si bien muchos soñaban con estar en la tribuna, desde Noblex queríamos garantizarles que el Plan B en el living de sus casas sea con la mejor tecnología posible”, indicaron desde la compañía.

La iniciativa rápidamente trascendió las redes sociales y comenzó a ganar espacio en medios de comunicación. Según explicaron desde la empresa, la campaña obtuvo repercusión internacional y fue reflejada por distintos medios fuera de la Argentina, ampliando el alcance de una acción que inicialmente estaba pensada para el público local.

Cuáles serán las próximas campañas

Pero “Televisados” no será la única acción vinculada al Mundial. Desde la compañía adelantaron que durante todo el mes continuarán las activaciones y promociones relacionadas con la competencia, en línea con la impronta futbolera que caracteriza a la marca.

Si bien evitaron anticipar detalles específicos sobre las próximas iniciativas, señalaron que habrá nuevas propuestas para los hinchas a medida que avance el torneo. Algunas podrían estar vinculadas a otras campañas que Noblex mantiene activas durante el Mundial.

Entre ellas figura una promoción asociada a un televisor de 100 pulgadas, una de las apuestas comerciales de la marca para esta Copa del Mundo. La propuesta contempla beneficios sujetos al desempeño de la Selección Argentina y forma parte del conjunto de acciones que la empresa diseñó para acompañar el campeonato.

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