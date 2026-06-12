Más de 70 millones de personas bajo alerta por tormentas severas y calor extremo en EEUU

El noreste y el Atlántico medio de Estados Unidos enfrentan tormentas severas y una ola de calor extremo que afecta a más de 70 millones de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El noreste y el Atlántico medio de Estados Unidos atraviesan una de las combinaciones de tormentas eléctricas intensas y una ola de calor más significativas de la temporada, con afectación directa a más de 70 millones de personas entre el jueves 11 y el viernes 12 de junio, según reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El fenómeno, impulsado por temperaturas cercanas a récords históricos y una humedad inusualmente elevada, abarca desde Kentucky hasta Vermont, alcanzando áreas densamente pobladas como Nueva York, Filadelfia y Washington D.C.

De acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el sistema meteorológico en curso genera condiciones propicias para tormentas severas, vientos dañinos y caída de granizo, mientras los termómetros marcan valores por encima de los 35°C (95°F) y los índices de calor superan los 38°C (100°F). El NWS mantiene avisos de calor extremo y riesgo de tormentas para las principales ciudades del noreste, una situación que, según The National Weather Service, puede derivar en cortes de energía, afectaciones a la infraestructura y riesgos para la salud pública.

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Este episodio meteorológico se produce en un contexto de veranos marcados por eventos climáticos extremos en la costa este de Estados Unidos. De acuerdo con registros históricos de la NOAA, situaciones similares han dejado daños materiales, interrupciones en los servicios básicos y desafíos para la gestión de emergencias urbanas en años recientes.

¿Por qué hay tormentas severas y calor extremo en el noreste de Estados Unidos?

El fenómeno actual responde a la combinación de una masa de aire cálido y húmedo, sistemas frontales activos y la persistencia de un sistema de alta presión, según explican los pronósticos del NWS y la NOAA. El aire cálido, originado en el sur del país, asciende por el corredor de la Interestatal 95, donde se encuentra con frentes fríos y genera fuertes contrastes atmosféricos.

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Las autoridades meteorológicas detallan que esta mezcla de factores favorece la formación de tormentas eléctricas intensas y condiciones de calor extremo. “La interacción entre la humedad proveniente del Golfo de México y sistemas frontales activos crea un escenario propicio para tormentas severas y temperaturas superiores a las normales”, señaló el último boletín del Servicio Meteorológico Nacional.

A lo largo de la semana, los modelos meteorológicos han anticipado que esta combinación derivaría en una sucesión de tormentas desde los Grandes Lagos hasta la costa este, afectando especialmente a estados como Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut y Nueva York.

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El Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA advirtieron que la combinación de humedad elevada, alta presión y frentes activos favorece tormentas eléctricas intensas. (REUTERS/Mike Blake)

¿Qué áreas y ciudades están bajo alerta por tormentas y calor en junio de 2026?

Los avisos más recientes del SPC y el NWS sitúan bajo riesgo de tormentas severas a regiones que comprenden desde Kentucky hasta Vermont, incluyendo el llamado corredor del Atlántico Medio. Las ciudades identificadas con mayor exposición a estos fenómenos son Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Baltimore y Boston.

En estas áreas, las autoridades han emitido advertencias por vientos dañinos superiores a 95 km/h (60 mph), granizo y posibles inundaciones urbanas. Además, se han activado avisos de calor extremo para todo el noreste, con temperaturas máximas que se sitúan entre 35°C y 38°C (95°F y 100°F) y sensaciones térmicas por encima de los 38°C (100°F), conforme a datos confirmados por el National Weather Service.

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¿Qué récords de temperatura y tormentas se han registrado?

Durante el episodio actual, según la NOAA, “más de cincuenta récords de temperatura podrían caer entre jueves y viernes en ciudades de la costa este”. En Pensilvania Occidental, el paso de las primeras tormentas dejó más de 61.000 usuarios sin suministro eléctrico, conforme a datos recopilados por Fox Weather y ratificados por sistemas de monitoreo federales.

Las temperaturas han superado los registros habituales para principios de junio, situándose 10 a 15 grados por encima del promedio estacional. El calor y la humedad elevan el índice de calor, que mide la sensación térmica, a niveles considerados de riesgo para la salud por el Departamento de Salud de Nueva York.

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Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Baltimore y Boston figuran entre las ciudades bajo alerta por calor extremo y tormentas severas. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Cuáles son los principales riesgos para la población durante estos eventos?

El NWS y la NOAA identifican varios riesgos asociados a esta combinación de fenómenos meteorológicos:

Golpe de calor y deshidratación: La exposición prolongada a temperaturas elevadas puede afectar a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

Cortes de energía eléctrica: La caída de árboles y las descargas eléctricas han provocado interrupciones en el suministro en diversas áreas.

Inundaciones urbanas: Las lluvias intensas, sumadas a la mala capacidad de drenaje en zonas metropolitanas, han causado anegamientos.

Afectaciones al transporte: Se han reportado retrasos y cancelaciones en rutas terrestres y aéreas debido a las condiciones adversas.

Riesgos para trabajadores al aire libre: Las autoridades han emitido recomendaciones para minimizar la exposición y evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

Según la NOAA, “la persistencia de altas temperaturas y tormentas incrementa la presión sobre los servicios sanitarios y de emergencia”.

¿Qué recomiendan las autoridades para enfrentar el calor extremo y las tormentas eléctricas?

Las instituciones federales y estatales han activado una serie de medidas preventivas y de respuesta. El Departamento de Manejo de Emergencias de Nueva York ha habilitado centros de enfriamiento en la ciudad y suburbios, destinados a la atención de personas vulnerables. El NWS ha reforzado la difusión de alertas a través de radio, plataformas digitales y redes de voluntarios, solicitando a la población “mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales”.

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Entre las recomendaciones principales figuran:

Permanecer en espacios climatizados y evitar la exposición directa al sol.

Mantener una hidratación adecuada, especialmente en grupos de riesgo.

Consultar frecuentemente las actualizaciones meteorológicas oficiales.

Evitar desplazamientos innecesarios durante tormentas y periodos de calor intenso.

Seguir las instrucciones de evacuación o resguardo en caso de avisos de emergencia.

Las autoridades también han recordado la importancia de prestar atención a los síntomas de golpe de calor, como mareos, náuseas, debilidad o confusión, y buscar asistencia médica ante cualquier malestar.

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Los avisos meteorológicos prevén vientos dañinos de más de 95 km/h, granizo, inundaciones urbanas y temperaturas de hasta 38°C en el noreste. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Cómo evoluciona el pronóstico en los próximos días?

El Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA prevén que persistan las condiciones de calor extremo y la posibilidad de nuevas rondas de tormentas severas durante el fin de semana, especialmente en áreas metropolitanas como Filadelfia y Washington D.C.. El organismo indicó que “la entrada continua de aire cálido y húmedo desde el Golfo de México mantiene el riesgo elevado de eventos severos en el noreste”.

Para el domingo, se espera el desarrollo de una segunda ola de tormentas, con riesgo de vientos intensos, granizo y lluvias torrenciales. El monitoreo por parte de las instituciones meteorológicas continuará de manera permanente, con actualizaciones programadas y alertas en tiempo real para la población afectada.

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¿Qué impacto tiene esto en la salud pública y los servicios esenciales?

La ola de calor y las tormentas han puesto en alerta al sistema de salud pública. El Departamento de Salud de Nueva York y otras agencias estatales han advertido sobre el incremento en la demanda de servicios médicos, especialmente por cuadros de hipertermia y descompensaciones en personas mayores. Los hospitales han reforzado sus planes de contingencia ante posibles cortes de energía y la necesidad de atender urgencias relacionadas con el calor o lesiones asociadas a tormentas.

El sector eléctrico y los servicios básicos también se mantienen bajo vigilancia. La restauración del suministro eléctrico en áreas afectadas por tormentas y la continuidad de los servicios de agua y saneamiento son prioridades para las autoridades locales y estatales.

La NOAA anticipó que más de cincuenta récords de temperatura podrían caer entre el jueves y el viernes en la costa este de Estados Unidos. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Qué medidas pueden tomar los residentes y qué se espera para el resto del verano?

La recomendación principal es “seguir las indicaciones de las autoridades, mantenerse informado a través de fuentes oficiales y adoptar medidas de autoprotección”, según el último boletín del NWS. El pronóstico indica que las condiciones pueden repetirse durante el verano, dada la tendencia a olas de calor y sistemas frontales activos en la región.

La experiencia de años anteriores muestra que la preparación y la respuesta coordinada entre instituciones y ciudadanía resultan determinantes para mitigar el impacto de estos fenómenos. Las autoridades insisten en la importancia de la prevención y la vigilancia activa, especialmente ante la posibilidad de que se registren nuevos episodios de calor extremo y tormentas eléctricas en las próximas semanas.