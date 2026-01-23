El momento del rescate del turista argentino que pasó más de 10 horas en la costa de Uruguay y no quería ser asistido

Hallaron con vida a Daniel Crisci, el ciudadano argentino que había desaparecido en Punta del Este. (Fuente video: Marcelo Umpierrez)

La odisea en Uruguay de Daniel Alfredo Crisci, abogado, 58 años, comenzó cuando retiró ayer, jueves, su moto acuática de la guardería náutica de Solanas para trasladarse a Piriápolis. Como no regresó en el horario previsto, su mujer alertó a la Prefectura del Puerto de Punta del Este. En total, pasó más de 10 horas en la costa uruguaya, y fue rescatado recién en la mañana de este viernes.

Según personal de Prefectura, Crisci, abogado oriundo de la zona de Olivos, que trabaja junto a su hermano Antonio en una inmobiliaria familiar, reconoció que tuvo un problema mecánico con su moto de agua, lo que le impidió movilizarse durante todas esas horas. Cuando lo encontraron, dijo que tenía mucho frío y, en un principio, se negó a ser asistido.

El momento del contacto entre personal de Prefectura de Uruguay y el abogado Daniel Crisci

“Próximo a las 06.30, después de hacer una búsqueda de toda la noche, la (embarcación) Route 15, que venía desplegada desde Montevideo hacia Piriápolis realizando un patrón de búsqueda, divisa una moto de agua de similares características a lo que estábamos buscando. Se aproxima. El hombre tenía un tema mecánico que recién había subsanado”, sostuvo el prefecto Sebastián Zorrivas a radio Cadena del Mar. “De acuerdo a lo que declara, no necesita asistencia médica”, agregó.

“Se lo hidrató, algo fundamental en cualquier persona que se encuentra en el mar; está sumamente consciente, sabe lo que le pasó, no tiene ningún tipo de dolor. Estaba con un poco de frío, natural de estar diez horas en el mar”, completó.

El turista argentino es un abogado oriundo de Olivos

Consultado sobre la negativa a ser asistido, el prefecto aclaró: “Cuando se lo encuentra, había logrado subsanar el tema mecánico hacía minutos. Él manifestó su intención de ir a Solana por sus propios medios. Claramente, después de que se realiza un despliegue como este, y que hay una denuncia de desaparecido, se lo sube a bordo, se le da la mayor seguridad, lo quiera o no, y se lo trasladó a la Prefectura, porque puede estar bajo los efectos también de la adrenalina y el shock”.

Según supo Infobae, el incidente causó consternación entre los vecinos de los Crisci, en Olivos, que se acercaron a la inmobiliaria en busca de información al conocerse las primeras noticias. Antonio, su hermano, también se encuentra en Punta del Este.

Cronología de una odisea

Una de las embarcaciones utilizadas durante el operativo de rescate

Este viernes, la Armada Nacional de Uruguay informó que el jueves, aproximadamente a las 20.35, se activó un operativo de Búsqueda y Rescate (SAR) tras recibirse un pedido de asistencia por un motonauta reportado como desaparecido en el área marítima comprendida entre Solanas y Piriápolis.

Ante la alerta, el Centro de Operaciones Tácticas del Comando de la Flota activó de forma inmediata el operativo, que incluyó embarcaciones neumáticas y lanchas, así como unidades de la Aviación Naval, entre ellas un avión de patrulla marítima Beechcraft B200, un helicóptero de rescate AB-412 y un dron de vigilancia marítima equipado con capacidades adecuadas para operaciones nocturnas.

Tras varias horas de búsqueda sin contacto visual, se dispuso la operatividad de la Lancha Patrullera ROU 15 “Río de la Plata” desde el Puerto de Montevideo, a fin de reforzar las tareas de búsqueda de largo aliento, “donde las condiciones del mar no eran las más favorables”.

Aproximadamente a las 07, esta última embarcación logró avistar la moto acuática y a su conductor a 6 millas náuticas de la costa, “constatándose que el mismo se encontraba en buen estado de salud; el motonauta manifestó haber sufrido una posible falla mecánica que le impidió mantener la propulsión de la moto de agua”.

En un comunicado oficial, se afirmó que el motonauta fue escoltado al Puerto de Punta del Este, donde ya declaró y quedó a disposición para su evaluación médica correspondiente.

“La Armada Nacional resalta el alto grado de alistamiento, la rápida capacidad de respuesta y la efectiva coordinación operativa demostradas durante el desarrollo de este operativo, mediante el empleo sostenido de medios navales, aeronavales y tecnológicos, aun bajo condiciones de búsqueda prolongada. Asimismo, reafirma su compromiso permanente e inquebrantable con la salvaguarda de la vida humana en el mar, ejerciendo de forma continua y profesional las responsabilidades que le competen como Autoridad Marítima, tanto en aguas jurisdiccionales como en el área SAR asignada a la República Oriental del Uruguay”, afirmaron desde la armada.