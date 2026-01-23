El informe de la Armada uruguaya tras hallar al argentino que estuvo más de 10 horas a la deriva en el mar

El operativo de la Armada de Uruguay

La Armada Nacional del Uruguay informó que el jueves 22 de enero, a las 20.35, se activó un operativo de Búsqueda y Rescate (SAR) tras recibirse un pedido de asistencia por un motonauta reportado como desaparecido en el área marítima comprendida entre Solanas y Piriápolis. Se trata de Daniel Crisci, un abogado de 58 años, quien estaba desaparecido tras ingresar al mar en una moto de agua.

De acuerdo al parte oficial difundido por la fuerza naval uruguaya, la persona involucrada es “un masculino de nacionalidad argentina, de 57 años de edad”, quien salió desde la Rinconada de Portezuelo a bordo de una moto acuática y no regresó en el horario previsto. La situación se denunció ante la Prefectura del Puerto de Punta del Este.

“Ante esta novedad, el Centro de Operaciones Tácticas del Comando de la Flota activó de forma inmediata el correspondiente operativo SAR”, indicó la Armada uruguaya. En el despliegue participaron medios de la Prefectura local, incluyendo embarcaciones neumáticas y lanchas tipo 27 pies.

El despliegue incluyó unidades de la Aviación Naval, entre ellas “un avión de patrulla marítima Beechcraft B200, un helicóptero de rescate AB-412 y un dron de vigilancia marítima equipado con capacidades adecuadas para operaciones nocturnas”, de acuerdo al comunicado oficial.

Daniel Crisci, abogado de 58 años, fue localizado en la mañana de este viernes en buen estado de salud, según informó la Armada Nacional de Uruguay

Tras varias horas sin contacto visual, la Armada dispuso el zarpe de la Lancha Patrullera ROU 15 “Río de la Plata” desde el Puerto de Montevideo para reforzar la búsqueda en un contexto en el que, según el parte, “las condiciones del mar no eran las más favorables”.

El hallazgo se produjo alrededor de las 7.00 del viernes, cuando la patrullera avistó la moto acuática y a su conductor a seis millas náuticas de la costa. “Se constató que el mismo se encontraba en buen estado de salud”, informó la Armada Nacional del Uruguay.

De acuerdo con el parte, el motonauta manifestó “haber sufrido una posible falla mecánica que le impidió mantener la propulsión de la moto de agua”. Según consignó Infobae, el hombre se negó inicialmente a ser trasladado, aunque luego aceptó la asistencia.

Finalmente, el motonauta fue escoltado al Puerto de Punta del Este, donde quedó a disposición para la evaluación médica correspondiente.

El parte oficial destacó “el alto grado de alistamiento, la rápida capacidad de respuesta y la efectiva coordinación operativa” durante el operativo. En tanto, el prefecto de Maldonado, Sebastián Sorribas, quedó señalado como vocero para brindar declaraciones a la prensa.

Otros casos similares

El joven de 30 años desapareció en el mar, luego de que intentara rescatar a su pareja junto a un amigo (Fotos: Instagram)

A principio de 2025, la Armada de Uruguay buscó intensamente por cuatro días a un joven argentino que había desaparecido el 1° de enero al ingresar al mar para asistir a dos compañeros. Finalmente, fue hallado flotando a 1.500 metros de la costa de Punta del Este.

El cadáver fue encontrado en la Parada 3 de La Brava, un área conocida como La Huella, y detectado por un grupo de guardavidas que lo reconoció.

La desaparición de Franco Toro, tatuador y artista plástico de 30 años, había generado un extenso operativo de búsqueda. El joven, quien trabajaba en un local gastronómico de Punta del Este durante la temporada, se sumergió en el mar durante la madrugada del Año Nuevo para intentar salvar a dos de sus compañeros y no volvió a emerger.

El lugar en que ocurrió el hecho es considerado de los más complejos de la costa uruguaya: “Es uno de los puntos más conflictivos porque allí se produce el encuentro de las aguas dulces del Río de la Plata y el agua salada del océano Atlántico. La correntada es fuerte en ambos sentidos. Por eso, las corrientes de retorno o resaca son más fuertes que en otras playas. También la presencia de rocas y el acceso difícil son otros factores que hacen que se desaconseje el ingreso a esas aguas”, detalló Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina.

Durante los días previos al hallazgo, la Prefectura Naval de Uruguay mantuvo suspendidas las labores de rastrillaje marítimo por las condiciones meteorológicas. El viento intenso y el oleaje elevado impedían el uso de lanchas, motos de agua y el trabajo del equipo de buzos, restringiendo la búsqueda a tierra firme. El área de rastreo, delimitada en un rectángulo de 1.600 metros de ancho, se extendió hasta el balneario de José Ignacio, situado a unos 45 kilómetros de Punta del Este.

El despliegue incluyó personal de la Prefectura de Maldonado, quien se encargó del traslado y custodia del cuerpo una vez recuperado del agua. El procedimiento oficial continuó con la notificación a familiares y la pericia de los especialistas forenses.