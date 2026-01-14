Cómo es “La Frontera”, la zona de Pinamar donde todos los años hay accidentes graves y muertes por los cuatriciclos

La Frontera, emplazado en el extremo norte del municipio de Pinamar

Arena, velocidad, médanos e imprudencia motorizada es el cóctel fatal que, año tras año, se vive en La Frontera, la franja de playa virgen con unos siete kilómetros de extensión emplazada al norte de Pinamar, emplazada a unos 8 kilómetros del centro de la ciudad balnearia.

Allí, cuatriciclos, camionetas 4x4 y UTVs, (Utility Task Vehicle) los todoterreno, también llamados (side-by-side) con asientos lado a lado, volantes y pedales especialmente diseñados para subir y bajar pronunciaciones arenosas, son los protagonistas del lugar.

La presencia de menores de edad sin protección sobre los vehículos es una constante en la Frontera

A lo largo de más de siete kilómetros de médanos, delimitados por la Municipalidad de Pinamar, los corredores seguros están identificados con postes de madera de un metro. Sin embargo, los vehículos acceden frecuentemente a áreas prohibidas.

Emplazada en el límite norte del Partido, La Frontera incluye áreas de acceso por tierra y dunas hacia la Ruta Provincial 11, límite con General Madariaga que demarca el final de los balnearios urbanizados, conectando a través de médanos con el partido vecino.

Según relataron los guardavidas entrevistados por este medio, solo existe un espacio de 80 metros que se mantiene libre de infractores gracias a su custodia directa. El resto es vía libre.

El control formal recae en parte en puestos de Prefectura, cuyos efectivos patrullan únicamente el área marítima entre las 10 y las 18 horas y carecen de atribuciones para intervenir en la playa. Más allá de dicho puesto, las restricciones prácticamente desaparecen, como admitió otro guardavidas a este medios: “A partir de ahí la gente hace lo que quiere”.

Familias y jóvenes llegan desde temprano en vehículos y se instalan frente al mar y los mantienen estacionados fuera de los sectores autorizados, como comprobaron los periodistas de Infobae, durante las coberturas estivales en la Costa Atlántica en los últimos años.

Las jornadas soleadas congregan a cientos de personas, muchas en infracción, en complicidad con la lejanía de la playa: se observa la costumbre de entregar el volante a menores, la circulación sin casco es habitual y en algunos casos los conductores incluso sostienen a bebés mientras manejan. El uso de antenas reglamentarias -obligatorias para todo cuatriciclo y UTV- es minoritario.

Una postal del desfile de camionetas 4x4 y las carpas junto al mar en La Frontera, al norte de Pinamar

El volumen de tránsito refuerza el desafío: cada verano circulan en Pinamar al menos 50 mil vehículos, entre motos, cuatriciclos y UTVs. En Pinamar, la normativa exige que cada conductor de cuatriciclos y UTV utilice casco, posea licencia de conducir específica, comprobante de titularidad y seguro vigente, y que el rodado lleve una antena de dos metros con banderín. Las infracciones son penadas según la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

La advertencia municipal para cumplir con la leyes de tránsito en La Frontera

Por otro lado, el municipio de Pinamar analiza la implementación de una Ecotasa en el área de La Frontera, situada en el límite con Costa Esmeralda, dentro del Partido de La Costa.

El plan contempla que los vehículos que ingresen desde esa localidad abonen un arancel con destino al financiamiento de los servicios públicos. El anuncio despertó sorpresa entre vecinos y turistas, quienes calificaron como “insólito” el pago de un tributo para desplazarse entre dos puntos de la misma franja costera.

La circulación sin protección en La Frontera, con menores al volante de los vehículos

Ante esta desidia, florecen los accidentes. Como el que el lunes casi le cuesta la vida a Bastián, el niño de ocho años que resultó gravemente herido y permanece “estable dentro de la gravedad”, internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Comunitario de Pinamar.

El último parte médico destaca como dato favorable que, tras la intervención quirúrgica y desde su regreso del quirófano, no necesitó nuevas transfusiones de sangre, aunque permanece bajo soporte inotrópico para estabilizar presión arterial y función cardíaca. El traslado a un hospital de mayor complejidad sigue descartado por su estado crítico.

Bastián, el nene de ocho años que se encuentra internado luego del choque en La Frontera, en Pinamar

El choque múltiple involucró a un UTV de la marca CAN-AM, conducido por un hombre de 30 años, quien presentaba una herida visible en el rostro y se acercó a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba en las inmediaciones.

En sus brazos, llevaba al niño de 8 años, con un golpe en la cabeza y sin recuperar la conciencia tras el impacto. Ambos habían sido parte de una colisión que involucró a una camioneta Volkswagen Amarok blanca, y a otro UTV negro y rojo CAN-AM manejado por una mujer de 25 años.

El sitio de La Frontera, en las afueras de Pinamar, registra los incidentes ocurridos en su terreno

La Dirección de Seguridad en Playa remarcó que este tipo de accidentes es frecuente durante la temporada alta debido a la circulación masiva de vehículos todoterreno y la falta de precaución de algunos conductores.

Accidentes y casos fatales

El sábado 11 de enero de 2025, Paris de Sena, una joven de 19 años, atropelló a un niño de 8, también en La Frontera, al norte de Pinamar, mientras conducía un cuatriciclo. Luego del impacto, la conductora huyó del lugar sin asistir a la víctima.

El menor quedó con politraumatismos y fue trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió el alta médica al día siguiente tras descartarse heridas de gravedad.

Paris de Sena, la joven de 19 años que atropelló en enero de 2025 a un nene de 8 años con su cuatriciclo y luego huyó

Las cámaras de vigilancia municipales permitieron identificar a la responsable, que fue interceptada el día posterior del echo por las fuerzas de seguridad. Tras su captura, la joven fue imputada por el delito de lesiones culposas. Luego de negarse a declarar, fue liberada y en sus redes sociales subió videos y fotos con polémicos comentarios respecto de lo ocurrido.

La Frontera en Pinamar también registra una seguidilla de víctimas fatales, el sábado 1 de enero de 2022 murió Antonio Emilio Salinas, un turista de Escobar de 32 años, quien viajaba como acompañante en un cuatriciclo Yamaha 360, que chocó contra un UTV, un rodado de mayor porte.

Así quedó el cuatriciclo en donde viajaba Salinas como acompañante, quien falleció luego del impacto contra un UTV

La víctima sufrió fractura y hundimiento de cráneo, además de una fractura expuesta en la pierna derecha, y falleció poco después de ser trasladado al hospital municipal de Pinamar. Por su parte, el conductor del cuatriciclo, Matías Catelotti, de 31 años y también de Escobar, permaneció internado en terapia intensiva con diversos politraumatismos, principalmente en la zona torácica, que afectaron pulmones y otros órganos vitales.

En la misma colisión también resultó asistido Fabián Medvedev, de 50 años y oriundo de Bariloche, quien manejaba el UTV Polaris modelo Pro XP junto a su hijo de 20 años. Medvedev presentó dolencias en el cuerpo y la cabeza, aunque su estado no reviste gravedad, y su hijo resultó ileso.

El UTV conducido por Fabián Medvedev que impactó contra el cuatriciclo

Tres días antes de este accidente fatal también se había registrado otro fallecimiento en la zona de los médanos de La Frontera. Fue el caso de Agustina Queirel, una turista de 34 años oriunda de Corrientes, quien murió en la tarde del miércoles 29 de diciembre de 2021 tras volcar el cuatriciclo que conducía en los médanos.

Según fuentes del hospital municipal, uno de sus hijos sufrió un golpe en el pecho y resultó fuera de peligro, mientras que otro niño salió ileso; además, su amiga María Emilia, de 36 años, fue atendida por politraumatismos leves en la pierna y luego derivada a una clínica cercana.

La correntina Agustina Queirel, fallecida en diciembre de 2021

Los tres ocupantes fueran despedidos cuando el vehículo Cforce 625, volcó al intentar subir un médano y le cayó encima a la conductora, quien no llevaba casco. Las autoridades indicaron que la turista manejaba fuera del sector seguro, por el carril prohibido en la parte privada de los médanos.

La fatalidad también tocó la puerta durante el último mes del año 2017, precisamente en la tarde-noche del domingo 10 de diciembre. Hernán Mauro Robert, un hombre de 30 años oriundo de Mar del Plata, perdió la vida tras sufrir un accidente en los médanos mientras intentaba saltar una elevación con su cuatriciclo.

Hernán Mauro Robert, la víctima de 30 años a quien se le incrustó el manubrio del cuatriciclo en el pecho luego de saltar un médano con el vehículo

La víctima había viajado acompañado de familiares y amigos para realizar pruebas con el vehículo. A raíz del impacto, el manubrio del cuatriciclo se incrustó en el pecho de Robert, lo que le causó una perforación pulmonar, además de graves traumatismos en el cráneo y el tórax. No llevaba pechera ni casco en el momento del accidente, según explicaron fuentes sanitarias.

Más atrás en el tiempo, en enero de 2014, un niño de 10 años perdió la vida tras un accidente con un cuatriciclo. La víctima, Tomás Ogresta, ocupaba el asiento trasero del vehículo, que manejaba un familiar de 15 años a quien internaron en el Hospital Comunitario de Pinamar.