Sociedad

Rosario: le cayó una viga de hierro en la cabeza a un operario y tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital

El trabajador sufrió la fractura de uno de sus brazos y un traumatismo de tórax. Gracias al rápido accionar de sus compañeros, lo pudieron internar de urgencia

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Varias vigas de hierro azules, dispuestas sobre el suelo de concreto de una construcción, con una pared de ladrillo rojo al fondo
El herido, identificado como dueño de una empresa de montaje, padeció fractura de brazo y traumatismo de tórax, pero se mantuvo consciente

Un trabajador resultó herido este jueves a la mañana luego de que una viga reticulada de hierro le cayera encima mientras realizaba tareas de montaje en el techo de un galpón en construcción, en la intersección de las calles Cullen y Ugarte, en el barrio Cristalería de Rosario.

El accidentado, identificado como el presunto dueño de una empresa de montaje de Cañada de Gómez, sufrió la fractura de uno de sus brazos y un traumatismo de tórax. Pese a la gravedad aparente del incidente, un testigo del hecho precisó que el hombre nunca perdió el conocimiento.

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“Estábamos montando el techo. No sabemos si un viento o qué hizo que la estructura se cayera y golpeó su cabeza, un brazo y un pie. Entendimos que era algo grave, pero gracias a Dios no perdió la consciencia, se fue hablando con los médicos y moviendo los brazos“, relató el testigo en diálogo con el canal El Tres.

El elemento que impactó al trabajador fue una viga reticulada de hierro, del tipo que se emplea habitualmente en la construcción de estructuras de techos y naves industriales. En un primer momento, los compañeros del herido creyeron que había quedado inconsciente y que las lesiones eran mucho más severas de lo que finalmente resultaron ser.

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El personal médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) asistió al hombre en el lugar. Dado el cuadro que presentaba, fue trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Junto a los médicos, agentes policiales también se hicieron presentes en la escena tras el llamado de emergencias realizado por los compañeros del trabajador.

Más accidentes con trabajadores heridos

Obras - Dellepiane - Puente Labruna
El Cuerpo de Bomberos y el SAME rescataron y asistieron a los dos operarios heridos en Núñez, trasladando a uno de ellos en helicóptero al Hospital Pirovano

Durante la tarde del último sábado, un derrumbe afectó una obra en construcción ubicada cerca del estadio de River, sobre la avenida Leopoldo Lugones. En ese momento, tres obreros se encontraban en el lugar: uno de ellos fue testigo del incidente sin resultar herido, mientras que los otros dos debieron ser rescatados y trasladados a un hospital.

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad desplegó un operativo sobre Leopoldo Lugones, entre Puente Labruna y La Cachila, en el barrio de Núñez. El incidente comenzó cuando se realizaban excavaciones para instalar un caño pluvial, lo que provocó el colapso del terreno.

El derrumbe abarcó una superficie de unos 2,20 metros de profundidad por 2 metros de ancho, justo en el momento en que tres operarios trabajaban en esa área.

Ante el susto, uno de los trabajadores sufrió una crisis nerviosa tras presenciar lo ocurrido. Los otros dos quedaron atrapados, pero el accionar conjunto de los bomberos permitió su rescate.

Luego del rescate, el personal del SAME asistió a los dos operarios, quienes fueron trasladados al Hospital Pirovano; uno de ellos en helicóptero y el otro en ambulancia. Ambos permanecen fuera de peligro. Las autoridades continuaron con tareas preventivas en la obra para evitar nuevos episodios y asegurar la protección del personal.

Respecto al tránsito, la circulación sobre la avenida Leopoldo Lugones fue interrumpida para permitir el trabajo de SAME y bomberos, generando demoras en las calles aledañas.

El incidente ocurrió horas antes del partido entre River y Aldosivi en el Monumental, programado para las 21:30 del sábado, motivo por el cual se recomienda evitar la zona.

Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias, explicó a la señal TN: “Hubo un desmoronamiento, había operarios trabajando en una obra. Quedaron enterrados. Rápidamente, el sistema de seguridad pública actuó”. Agregó: “Los bomberos rescataron, nosotros asistimos con helicópteros, patrullas y ambulancias, asistimos a dos operarios. Los dos tienen, más o menos, 40 años. A uno lo derivamos por helicóptero al Pirovano y al otro por vía terrestre. Un tercero que vio la situación estaba con una intensa crisis nerviosa. Los operarios están fuera de peligro”.

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