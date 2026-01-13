Un camionero murió atropellado cuando intentó ingresar a pie al puerto de Rosario: investigan cómo ocurrió

La investigación analiza si la víctima fue embestida por un vehículo o sufrió un golpe al caer en la zona de 27 de Febrero y Circunvalación

Un camionero de alrededor de 50 años perdió la vida este martes en el ingreso al puerto de Rosario, en un hecho que permanece bajo investigación. La víctima fue encontrada sin vida tras acceder a pie a la zona portuaria, donde habitualmente los choferes dejan estacionados sus camiones para completar trámites administrativos.

El episodio se registró cerca de las 6 de la mañana en la intersección de 27 de Febrero y Circunvalación, un sector donde la circulación de vehículos de carga resulta frecuente, aunque con tránsito lento.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, el hombre había ingresado caminando al predio, siguiendo una práctica extendida entre transportistas que optan por dejar sus unidades a un costado del acceso para luego dirigirse caminando a las oficinas administrativas.

Las circunstancias que rodean la muerte todavía generan interrogantes. Según el reporte policial, no está claro si la víctima fue embestida por un camión que ingresaba al predio o si tropezó, cayó y sufrió un golpe fatal contra el vehículo o el pavimento. Un camionero que presenció el hecho relató al medio local Rosario3 que el hombre “se habría tropezado y caído”, aunque esa versión deberá ser corroborada por los peritajes y la investigación en curso.

El incidente fue reportado al 911 cerca de las 6.30. Al arribar los servicios de emergencia, se constató que un camión de carga conducido por un hombre de 45 años habría impactado a otro de 53 en el acceso a la Terminal Portuaria. Personal del Sies confirmó el fallecimiento en el lugar y se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que caratuló la causa como homicidio culposo en accidente de tránsito.

En la escena trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que revisa las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona para intentar reconstruir cómo se produjo el hecho. Estas grabaciones podrían aportar elementos clave para determinar la secuencia y la mecánica del incidente.

Desde las primeras horas de la mañana, la bajada de Circunvalación por 27 de Febrero permanece cortada al tránsito de vehículos. Según trascendió, la víctima —transportista con unos diez años de experiencia en el sector— sería oriunda de la ciudad de Pérez. La investigación continúa bajo la coordinación del MPA, con la colaboración de las fuerzas de seguridad y el análisis de las pruebas recogidas en el lugar del hecho.

La Plata: un conductor se descompensó, chocó contra un local de comida y luego murió de un paro cardíaco

El incidente en Plaza Moreno involucró a un Peugeot 208 que terminó dentro del espacio verde céntrico tras perder el control

Un incidente vehicular ocurrido en las inmediaciones de Plaza Moreno, en la intersección de las calles 14 y 51 de la ciudad de La Plata. Durante la mañana, un conductor perdió el control de su vehículo, impactó contra un local de comida rápida y luego falleció horas más tarde producto de un paro cardíaco.

A las 10:30 de la mañana, efectivos del Comando de Patrullas de este distrito fueron alertados sobre un automóvil que habría perdido el control e invadido el espacio verde de la emblemática plaza céntrica de la ciudad.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que el vehículo involucrado era un Peugeot 208 de color gris. Detrás del volante se encontraba un hombre mayor. Las autoridades lo identificaron como Juan Martín Lilli, de 63 años.

Según la información recabada por el personal policial, el conductor habría sufrido una descompensación súbita, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. Eso provocó que el coche impactara contra “El Pulpito”, un conocido local de comida rápida de la zona e ingresó al predio de la plaza.

Las autoridades señalaron que pese a los destrozos que se generaron en el lugar, no se registraron heridos.

La ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó al sitio para asistir al hombre. El conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín (HIGA San Martín) de La Plata, donde quedó internado bajo asistencia médica.

Horas más tarde, cerca de las 13:30, el personal de la Comisaría 9ª informó que el hombre falleció mientras recibía atención hospitalaria. La causa de la muerte fue consignada como paro cardiorrespiratorio, según información oficial.