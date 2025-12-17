Sociedad

La Plata: un conductor se descompensó, chocó contra un local de comida y luego murió de un paro cardíaco

Todo ocurrió en una plaza céntrica de la ciudad. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín, pero falleció a pesar de los esfuerzos médicos

El incidente en Plaza Moreno
El incidente en Plaza Moreno involucró a un Peugeot 208 que terminó dentro del espacio verde céntrico tras perder el control

Un incidente vehicular ocurrido en las inmediaciones de Plaza Moreno, en la intersección de las calles 14 y 51 de la ciudad de La Plata, marcó la mañana de este miércoles. Durante la mañana, un conductor perdió el control de su vehículo, impactó contra un local de comida rápida y luego falleció horas más tarde producto de un paro cardíaco.

A las 10:30 de la mañana, efectivos del Comando de Patrullas de este distrito fueron alertados sobre un automóvil que habría perdido el control e invadido el espacio verde de la emblemática plaza céntrica de la ciudad.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que el vehículo involucrado era un Peugeot 208 de color gris. Detrás del volante se encontraba un hombre mayor. Las autoridades lo identificaron como Juan Martín Lilli, de 63 años.

Según la información recabada por el personal policial, el conductor habría sufrido una descompensación súbita, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. Eso provocó que el coche impactara contra “El Pulpito”, un conocido local de comida rápida de la zona e ingresó al predio de la plaza.

Las autoridades señalaron que pese a los destrozos que se generaron en el lugar, no se registraron heridos.

Así quedó el local de
Así quedó el local de comidas rápidas

La ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó al sitio para asistir al hombre. El conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín (HIGA San Martín) de La Plata, donde quedó internado bajo asistencia médica.

Horas más tarde, cerca de las 13:30, el personal de la Comisaría 9ª informó que el hombre falleció mientras recibía atención hospitalaria. La causa de la muerte fue consignada como paro cardiorrespiratorio, según información oficial.

Se iniciaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción N°12 y al Juzgado de Garantías N°2. Las autoridades continúan avanzando con los protocolos judiciales y administrativos pertinentes tras el fallecimiento ocurrido en el nosocomio.

Un trabajador sufrió una descarga eléctrica, cayó desde 5 metros y murió

Un operario de 33 años
Un operario de 33 años murió en San Lorenzo tras recibir una descarga eléctrica y caer desde cinco metros de altura

Una tragedia laboral interrumpió la rutina en la ciudad de San Lorenzo, ubicada en la provincia de Santa Fe. Días atrás, un operario perdió la vida tras sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras manipulaba cables en su jornada de trabajo.

A pocos minutos de las 15, tanto la central del 911 como el cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo recibieron el reporte sobre un caso de electrocución que tuvo lugar en la zona de Estrada, entre avenida San Martín y Cittadini.

El hombre, de 33 años y oriundo de Rosario, desarrollaba tareas relacionadas con el tendido de fibra óptica cuando, de acuerdo al medio local La Capital, una potente descarga eléctrica lo impactó y causó su caída desde una altura calculada en cinco metros.

La respuesta de los equipos de emergencia se desplegó con rapidez y coordinación. Los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo fueron los primeros en arribar al sitio, donde hallaron al trabajador inconsciente y con heridas notorias. Acto seguido, comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), intentando estabilizar al herido.

Durante esas acciones, también se solicitó el respaldo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y se organizó de inmediato el traslado al Hospital Granaderos a Caballo. En el operativo participaron también bomberos de Fray Luis Beltrán.

En el hospital, los profesionales médicos lucharon por revertir el cuadro clínico del paciente. Pese a los esfuerzos realizados, el operario no superó las consecuencias graves provocadas tanto por la descarga como por la caída, y se confirmó su fallecimiento poco antes de las 16:30.

El hecho causó consternación en el sector. En el trabajo de rescate participaron múltiples servicios de emergencia, todos comprometidos con la intención de salvar la vida de este trabajador.

