Se derrumbó el techo de un centro médico en Palermo: al menos 6 pacientes heridos

Personal de SAME asistió inmediatamente al centro de salud, tras la alerta por el derrumbe

Era un día normal de atención que sorprendió a todos. Un derrumbe impactó esta mañana en la sede del Centro Médico OSECAC, ubicado en el barrio de Palermo, causando seis pacientes heridos.

La institución sanitaria, ubicada en Medrano 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti, sufrió el colapso del techo del primer piso. Todo ocurrió en horario de atención al público, mientras se recibían las visitas de pacientes en la sala de espera.

El hecho se produjo en el primer piso del edificio, destinado a consultorios externos, que también se compone de planta baja y un segundo piso. La caída produjo lesiones entre los pacientes que estaban aguardando su turno.

Según informaron fuentes a Infobae, el SAME atendió a cinco mujeres y un hombre, las que fueron derivadas a hospitales públicos, en tanto otras personas que se hallaban en la obra social del sindicato de Comercio se les realizó un control clínico preventivo.

Se desprendió un cielorraso.

En el centro de salud, había alrededor de 40 personas al momento de la caída del cielorraso. Con el impacto, el servicio médico atendió a tres pacientes dentro de la institución, mientras que otros tres fueron trasladados a los hospitales Durand, Fernández y Ramos Mejía.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que “no hay víctimas fatales”, tras el desplome de la estructura, y aseguró que “los heridos están fuera de peligro con traumatismo de cráneo”. “Por suerte no hubo menores”, dijo, y aclaró que “no se saben las causas”, en declaraciones a la prensa.

“Se escuchó un estruendo, en menos de dos minutos se escuchan las sirenas de Bomberos y el SAME. Era un derrumbe de la parte del primer piso. Al lado hay una obra, que aparentemente hizo vibrar y temblar todo”, contó Valentín en diálogo con TN, testigo del vecindario. Al momento de la caída, estaba yendo a realizar las compras.

El operativo de emergencia incluyó la intervención de 22 móviles provenientes de distintas unidades de asistencia y rescate, sin la utilización de recursos aéreos. Acudieron rápidamente equipos de Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad y del cuerpo K-9 con perros especializados para situaciones de rescate.

Las autoridades continuaban trabajando en la evaluación de la estructura y en la identificación de las causas del colapso, mientras seguía la asistencia a los pacientes y la supervisión de la seguridad en la zona.

Así se cayó el cielorraso del centro de salud

Las imágenes tomadas en el interior del establecimiento sanitario exponen con claridad el grave daño estructural en la sala de espera. El mobiliario aparece cubierto por placas del cielorraso que se desprendieron. Grandes paneles y perfiles metálicos yacen sobre el piso, mientras cables quedan colgando desde el techo. Como consecuencia del derrumbe, las sillas de espera quedaron parcialmente bloqueadas por los escombros, dejando el espacio inutilizable.

Unos minutos después de las 9.30, los equipos de rescate completaron la evacuación total de las personas que habían asistido a la obra social. El operativo de Bomberos y el SAME se desplegó con rapidez.

La estructura se desplomó sobre las sillas y el centro de la sala

Una inspección final llevada a cabo por bomberos del Grupo Especial de Rescate (GER) confirmó que, tras la evacuación, no había más personas dentro. Únicamente, agentes de seguridad permanecían esta mañana en el ingreso al edificio para la custodia del inmueble.