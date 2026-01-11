Un trabajador murió electrocutado mientras realizaba tareas de mantenimiento en Firmat y hay dos heridos

La cuadrilla realizaba trabajos en la red eléctrica durante un corte de energía programado en Firmat (Foto: Casilda Plus)

Un accidente laboral marcó la jornada del domingo en Firmat, provincia de Santa Fe, donde un operario murió electrocutado mientras realizaba tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

El hecho ocurrió en la zona cercana a la intersección de la ruta nacional 33 y la ruta provincial 93, durante una intervención que había sido previamente anunciada por la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Según confirmaron fuentes policiales al portal Casilda Plus, el trabajador tenía 29 años y era oriundo de Wheelwright.

La cuadrilla de operarios, perteneciente a la empresa GNG Electromecánica, se encontraba a cargo de la colocación de postes de hormigón durante un corte de energía programado entre las 5 y las 9.30.

El accidente ocurrió cerca de las 9.30, cuando el camión con pluma utilizado para la maniobra habría quedado en contacto con cables de alta tensión, lo que provocó una descarga eléctrica mortal para el operario.

La fiscal Ana Belén Stampella quedó a cargo de la investigación. Por el episodio, dos trabajadores resultaron heridos y permanecen internados en el Hospital General San Martín de Firmat, bajo observación y con pronóstico estable.

El área donde se produjo el accidente permaneció electrificada durante aproximadamente 15 minutos, lo que demoró la asistencia y la confirmación oficial del fallecimiento. Personal de la EPE trabajó en el lugar hasta cortar completamente el suministro y asegurar la zona.

Compañeros de la víctima señalaron que las tareas se realizaban bajo la premisa de que la línea no tenía energía al inicio del trabajo. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para esclarecer las causas exactas del deceso.

La causa permanece bajo investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, que busca determinar cómo se produjo el contacto del vehículo con los cables y si se cumplieron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de intervenciones.

Un hombre trabajaba en un peaje y murió aplastado por la cabina

El supervisor Jorge Gianinetto, de 61 años, falleció tras ser impactado por una de las casillas colapsadas en Córdoba

La caída de tres casillas de peaje en el kilómetro 729 de la Ruta 9 Norte, provocada por fuertes inclemencias climáticas en la zona de Juárez Celman, provocó la muerte de un hombre de 61 años que trabajaba como supervisor y generó conmoción en la comunidad y en su entorno familiar.

El episodio ocurrió el 1 de enero cerca de las 17:00, cuando una tormenta intensa azotó la región y desató el colapso de las estructuras del peaje.

Jorge Gianinetto, quien cumplía funciones de supervisor en el lugar, perdió la vida luego de recibir el impacto de una de las cabinas que se desplomaron. El servicio de emergencias que acudió a la zona constató el fallecimiento en el sitio, de acuerdo con la información oficial.

En medio del operativo, personal de la Dirección General Policía Caminera se mantuvo trabajando en la ruta y recomendó evitar la zona para facilitar la labor de los equipos de rescate y seguridad.

Además de la víctima fatal, una mujer mayor sufrió lesiones de distinta consideración y fue trasladada a la Clínica Privada Vélez Sarsfield para recibir atención médica.

La noticia del fallecimiento de Gianinetto generó consternación y dolor en su familia, especialmente en su madre, una mujer de casi 92 años, quien dependía de él para su vida cotidiana.

Jorge Gianinetto tenía 61 años, era oriundo de Río Cuarto y se encontraba próximo a jubilarse. “No le correspondía ese turno, lo había solicitado para poder unirlo con los días de descanso que le tocaban”, precisó Rossi.

Gianinetto había trabajado el 31 de diciembre en un turno de 14 a 22, lo que le permitió llegar justo para compartir la cena de fin de año. “Generalmente siempre le tocaba trabajar en las Fiestas”, recordó su sobrina.

Después del accidente, el gremio solicitó peritajes para determinar si las cabinas reunían las condiciones adecuadas. “Hoy no se cobrará peaje en esa estación hasta que se concluya la verificación de lo sucedido. Los peritajes establecerán si las cabinas estaban realmente en condiciones”, afirmó Rossi.