Un hombre trabajaba el 1° de enero en un peaje de Córdoba y murió aplastado por la cabina

El supervisor Jorge Gianinetto, de 61 años, falleció tras ser impactado por una de las casillas colapsadas en Córdoba

La caída de tres casillas de peaje en el kilómetro 729 de la Ruta 9 Norte, provocada por fuertes inclemencias climáticas en la zona de Juárez Celman, provocó la muerte de un hombre de 61 años que trabajaba como supervisor y generó conmoción en la comunidad y en su entorno familiar.

El episodio ocurrió cerca de las 17:00 del último jueves, cuando una tormenta intensa azotó la región y desató el colapso de las estructuras del peaje.

Jorge Gianinetto, quien cumplía funciones de supervisor en el lugar, perdió la vida luego de recibir el impacto de una de las cabinas que se desplomaron. El servicio de emergencias que acudió a la zona constató el fallecimiento en el sitio, de acuerdo con la información oficial.

La víctima, oriunda de Río Cuarto y próximo a jubilarse, residía con su madre de 92 años, quien dependía de él como principal sostén (El Doce TV)

En medio del operativo, personal de la Dirección General Policía Caminera se mantuvo trabajando en la ruta y recomendó evitar la zona para facilitar la labor de los equipos de rescate y seguridad.

Además de la víctima fatal, una mujer mayor sufrió lesiones de distinta consideración y fue trasladada a la Clínica Privada Vélez Sarsfield para recibir atención médica.

La noticia del fallecimiento de Gianinetto generó consternación y dolor en su familia, especialmente en su madre, una mujer de casi 92 años, quien dependía de él para su vida cotidiana.

Silvina, sobrina del supervisor, compartió el impacto emocional que vivieron tras enterarse del hecho. “Estamos shockeados, no podemos entender lo que pasó, es lo que menos espera uno un 1° de enero después de brindar con felicidad la noche anterior, encontrarnos con esta noticia, no caemos”, expresó en diálogo con El Doce TV.

La familia de Gianinetto atraviesa momentos de incertidumbre y angustia. Según relató su sobrina, la prioridad en ese momento era acompañar a la madre del trabajador: “Está desconsolada, no entiende, pregunta cuándo va a estar el cuerpo. Las horas de espera son angustiantes”.

El trabajador residía junto a su madre y era su principal sostén, lo que profundizó el sentimiento de pérdida en el núcleo familiar. “Por eso ella es la que más siente la pérdida, no sabe cómo va a seguir ahora sola”, remarcó.

Con relación a los hechos, Silvina consideró que la tragedia pudo haberse evitado, aunque explicó que el foco de la familia está puesto en la contención y el acompañamiento mutuo. “Creo que esto se podría haber evitado, lo único que estamos preocupados es en contener a su mamá y a la familia, poder hacer el sepelio y después ya veremos cómo sigue todo”, afirmó a El Doce TV.

La comunicación con Caminos de las Sierras -la empresa a cargo del peaje- fue inmediata, aunque la familia decidió no indagar sobre detalles del incidente en ese momento. “Hablé con Caminos de las Sierras, pero no era prioridad saber cómo pasó, así que no preguntamos ni ellos nos explicaron, lo que pasó, pasó. Estamos en contacto con ellos que se pusieron a disposición”, relató Silvina.

El accidente provocó que el gremio y la empresa suspendieran el cobro de peaje hasta que se verifiquen las condiciones de las cabinas (El Doce TV)

Por su parte, Gustavo Rossi, quien encabeza el gremio de trabajadores, explicó cómo sucedió la tragedia. Dijo que la jornada se desarrollaba sin incidentes hasta que la llegada del temporal alteró por completo la situación.

“De repente llegó ese viento y una de las peajistas le pidió a Jorge poner a resguardo su auto y que Jorge justamente quedara en la cabina, auxiliando a la compañera para que esa vía no se cerrara. En ese momento se produjo una especie de efecto dominó y una de las cabinas aplastó a Jorge”, detalló a El Doce TV.

El representante sindical explicó que las cabinas actuales están sujetas al piso, y que, a diferencia de las estructuras antiguas de cemento, “ante cualquier impacto, estas cabinas pueden desplazarse, de modo que no colapsan sobre el trabajador en su interior”. No obstante, el viento sopló con tal fuerza que “arrancó una de las cabinas de raíz, la cual cayó hacia un costado y generó un efecto dominó con otras dos cabinas adyacentes”.

Jorge Gianinetto tenía 61 años, era oriundo de Río Cuarto y se encontraba próximo a jubilarse. “No le correspondía ese turno, lo había solicitado para poder unirlo con los días de descanso que le tocaban”, precisó Rossi.

Gianinetto había trabajado el 31 de diciembre en un turno de 14 a 22, lo que le permitió llegar justo para compartir la cena de fin de año. “Generalmente siempre le tocaba trabajar en las Fiestas”, recordó su sobrina.

Después del accidente, el gremio solicitó peritajes para determinar si las cabinas reunían las condiciones adecuadas. “Hoy no se cobrará peaje en esa estación hasta que se concluya la verificación de lo sucedido. Los peritajes establecerán si las cabinas estaban realmente en condiciones”, afirmó Rossi.