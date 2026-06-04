“Es el actor más popular de América latina”: el director del Festival de San Sebastián habla de Ricardo Darín como imagen oficial de la competencia

La trayectoria de Ricardo Darín en el Festival de San Sebastián

El actor argentino Ricardo Darín es el rostro del cartel principal de la 74ª edición del Festival de Cine de San Sebastián (Zinemaldia), que se celebrará del 18 al 26 de septiembre de 2026. El anuncio que se realizó en un acto encabezado por el director del certamen, José Luis Rebordinos, y por Maialen Beloki, subdirectora del festival y futura directora a partir de enero de 2027, es un acto de justicia según le dijo Rebordinos a Infobae Cultura.

El director saliente -éste es su último año al frente- del Festival de San Sebastián, explicó las razones detrás de la decisión y subrayó que la ausencia latinoamericana en los carteles anteriores pesó en la elección: “Llevo quince años dirigiendo el festival. Los últimos, creo que son siete u ocho años, son carteles dedicados a grandes cineastas, sean actores, actrices, directores... En todos estos últimos hay franceses, hay de diferentes países anglosajones, hay españoles, pero no había ningún latinoamericano. Y para mí era muy importante que consiguiéramos tener uno”, contó.

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La reflexión de Rebordinos remite a una tensión que el festival ha sostenido durante años: su apuesta programática por el cine latinoamericano —con una sección propia como Horizontes Latinos— no se había traducido hasta ahora en un gesto equivalente en la pieza visual más visible del certamen. “Yo me siento europeo y me siento iberoamericano. Entonces, me daba pena que no hubiera ninguno y más en un festival que apostamos tanto por el cine latinoamericano”, señaló el director.

José Luis Rebordinos afirmó que la elección de Ricardo Darín corrige la ausencia de figuras latinoamericanas en los carteles recientes del festival

A la hora de definir quién sería ese primer nombre latinoamericano, la deliberación fue breve. “Empezamos a pensar quién podía ser y obviamente el primero no puede ser otro que Ricardo Darín, ¿no? Porque es el gran, gran actor. Tenemos muchos grandes actores latinoamericanos, pero probablemente es el más popular, de un nivel internacional increíble”, dijo Rebordinos, quien también valoró el vínculo previo entre el actor y el festival. Darín ha obtenido el Premio Donostia —el galardón honorífico del certamen—, entregado en 2017, y ha visitado la ciudad de San Sebastián en nueve ediciones distintas a lo largo de su carrera.

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Con esta elección, Ricardo Darín se convierte en la novena figura de la cinematografía contemporánea en protagonizar el afiche oficial del Zinemaldia, tras los carteles dedicados en ediciones anteriores a Isabelle Huppert, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Sigourney Weaver, Juliette Binoche, Javier Bardem, Cate Blanchett y Marisa Paredes. Es, además, el primer representante del cine latinoamericano en ocupar ese lugar.

Ricardo Darín se convirtió en el primer representante del cine latinoamericano en protagonizar el cartel oficial de San Sebastián

El póster fue diseñado por el estudio donostiarra Wallijai a partir de un retrato tomado en 2024 por el fotógrafo y músico Sebastián Arpesella. El mismo estudio firmó los carteles del resto de las secciones de la edición. El leitmotiv de este año son los oficios del cine: el afiche del actor argentino remite a la interpretación, mientras que los carteles de las secciones New Directors, Horizontes Latinos, Zabaltegi-Tabakalera, Perlak, Nest, Culinary Zinema, Zinemira y Made in Spain se asocian, respectivamente, con el guion, el sonido, la dirección, el montaje, la dirección de arte, el maquillaje, los efectos especiales y la producción.

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“Le contactamos, le pareció muy bien y pues bueno, nos hizo felices”, resumió Rebordinos al referirse al momento en que el actor aceptó prestar su imagen al certamen. El texto de la página web oficial del Festival resume el por qué de la elección: “Ricardo Darín (Buenos Aires, 1957), imagen del cartel oficial de la 74ª edición del Festival, es una de las figuras más prestigiosas y populares de la cinematografía latinoamericana y mundial. A lo largo de medio siglo de carrera y un centenar de interpretaciones que le han granjeado más de 40 premios, ha alternado trabajos enmarcados tanto en el cine de autor como en el dirigido al gran público. Entre otros, ha rodado a las órdenes de Adolfo Aristarain, Juan José Campanella, Fabián Bielinsky, Fernando Trueba, Pablo Trapero, Cesc Gay y Santiago Mitre“.

[Fotos: prensa Festival de San Sebastián]