Impactante incendio en Parque Chas: se produjo un derrumbe debido a las llamas y hay varias personas evacuadas

El incendio se desató en la madrugada (Video: SAME)

Un incendio de gran magnitud se desató durante esta madrugada en una fábrica textil ubicada en la avenida General Benjamín Victorica al 3000, entre Barzana y Andonaegui, en el barrio porteño de Parque Chas.

El siniestro comenzó a las 2.17, y movilizó rápidamente a los servicios de emergencia que asistieron al lugar con cuatro ambulancias y una unidad de triage del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Por el hecho, una pared se derrumbó, aunque no se reportaron víctimas fatales.

La circulación quedó interrumpida en toda la zona por razones de seguridad ante la magnitud del operativo, que contó además con un importante despliegue de bomberos. Hubo entre siete y diez unidades de combate, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Durante los primeros momentos de la intervención, los equipos médicos debieron asistir a dos hombres de 20 y 24 años que sufrieron inhalación de humo.

El operativo se extendió durante más de dos horas debido a la intensidad del fuego y tanto bomberos como personal de Defensa Civil operaban en conjunto para contener las llamas y evitar la propagación a edificaciones linderas. Las imágenes registradas mostraban como las llamas se movían incansablemente y alcanzaban cada vez mayor altura.

Ocurrió en una fábrica textil aunque se desconocen las causas del siniestro (Video: SAME)

Las llamas provocaron una cortina de humo sobre varias viviendas linderas (Foto: SAME)

Alrededor de las 3.37, los bomberos evacuaron preventivamente las viviendas aledañas debido al riesgo de colapso estructural y a la posibilidad de que el fuego se extendiera más allá del predio de la fábrica. Poco después, una de las paredes posteriores se derrumbó, pero afortunadamente no se reportaron heridos.

La situación fue reportada por el SAME y de acuerdo a la información obtenida por este medio, hubo un total de 30 personas evacuadas, además de los dos hombres que recibieron asistencia.

Las causas del siniestro serán objeto de investigación una vez que la situación esté completamente controlada y se pueda acceder al interior del establecimiento afectado.

Las llamas superaban el techo de las viviendas de la zona (Video: SAME)

Fuego en Ezeiza

Horas previas a este evento, un siniestro forestal se registró en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, movilizando a al menos cinco dotaciones de bomberos que trabajaron intensamente en la zona para contener las llamas.

El foco ígneo se inició en un predio próximo a la terminal aérea y se expandió rápidamente sobre la vegetación, alcanzando una extensión estimada de 500 por 300 metros. Las tareas de control comenzaron pasadas las 19, con la participación de brigadas de Ezeiza, La Matanza, La Unión, Carlos Spegazzini y Tristán Suárez, además de equipos forestales de la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades informaron que el incendio se originó en un campo donde se realizaban tareas agrícolas con maquinaria. A pesar de la magnitud del siniestro, el operativo de combate logró evitar daños en viviendas y no se reportaron personas evacuadas ni heridos.

El presidente de los Bomberos Voluntarios de Ezeiza, Horacio Rodríguez, precisó que “el incendio de pastizales evolucionó hasta cierto lugar donde lo pudieron contener. Está circunscrito. No hay peligro de propagación”. Rodríguez agregó que solo una casa precaria, cubierta de arbustos y ubicada en el campo, fue alcanzada por las llamas, pero no se registraron víctimas.

No hubo heridos ni evacuados

El fuego no afectó las operaciones del aeropuerto ni la visibilidad en la zona de vuelos, por lo que el funcionamiento de la terminal continuó con normalidad. Sin embargo, el avance de las llamas generó preocupación cuando se detectó que el foco se encontraba a unos 10 kilómetros del Centro Atómico Ezeiza. El Director Provincial de Defensa Civil, Fabián García, indicó a A24 que “no hay peligro, está contenido”, y subrayó que personal especializado permaneció en el lugar para garantizar el control del perímetro y evitar rebrotes.

Alrededor de las 23.30, Defensa Civil informó que el número de dotaciones se había incrementado a nueve, con recursos materiales y humanos suficientes para la situación. Las tareas de enfriamiento y monitoreo continuaron durante la noche para asegurar que no se produjeran nuevos focos.