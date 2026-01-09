Rigen alertas por lluvias en 7 provincias: cómo estará el tiempo en el AMBA este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias para el AMBA desde la noche del viernes

Un giro inesperado en el pronóstico tomó por sorpresa a quienes planeaban actividades al aire libre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias volverán antes del inicio del fin de semana, alterando la rutina de miles de personas. La pregunta, que muchos se hacen antes de salir de casa, es: ¿a qué hora comenzarán las precipitaciones y qué se puede esperar en los próximos días?

El último informe del SMN difundió que este viernes por la noche la probabilidad de lluvias en la región se ubica entre el 10% y el 40%, con un cielo mayormente nublado durante el día y temperaturas que oscilarán entre los 19°C y los 25°C. Mientras tanto, durante la jornada del viernes, la atmósfera se mantendrá bajo la influencia de un sistema de alta presión en el Atlántico, responsable de vientos moderados del este que han provocado un descenso de las temperaturas, según reportó Meteored Argentina.

El pronóstico extendido anticipa que el sábado la inestabilidad será protagonista en el AMBA, con lluvias de variada intensidad en distintos momentos. La probabilidad de precipitaciones se incrementará al 40-70% a partir del mediodía y durante la tarde, con una mínima de 18°C y una máxima que no superará los 24° C.

Mientras el foco de las lluvias se instala sobre el centro y norte del país, el SMN mantiene una alerta naranja por tormentas fuertes o severas en provincias como Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa, Chaco, Corrientes y el noroeste de Entre Ríos. Este nivel de alerta implica el riesgo de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. En estas zonas, las lluvias acumuladas podrían alcanzar entre 150 y 200 mm, acompañadas por ráfagas intensas y posible caída de granizo.

El sábado en Buenos Aires estará marcado por la inestabilidad y el aumento de la probabilidad de precipitaciones

En contraste, para el AMBA la expectativa es de lluvias leves a moderadas, con acumulados que según los modelos más recientes no superarían los 15 mm. Esta diferencia se explica por la ubicación de la región bajo la influencia de un sistema de alta presión, que ha mantenido temperaturas inusualmente frescas para enero, con registros de 13°C en el Conurbano y 15°C en la Ciudad de Buenos Aires durante el jueves. El fenómeno se vincula al paso de un frente frío y al proceso de ciclogénesis que afecta otras provincias.

El domingo, en tanto, asoma con un cambio de tendencia. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que, tras un inicio de jornada mayormente nublado, el cielo comenzará a despejarse y se registrará un marcado ascenso de la temperatura, con máximas de hasta 30°C. Ya para el lunes, el buen tiempo y el sol serán protagonistas, con una mínima de 21°C y una máxima de 32°C. De acuerdo con el parte oficial, el alivio recién llegaría el domingo con una mejora gradual del tiempo.

Durante la madrugada y la mañana del jueves, el centro-oeste experimentó lluvias y tormentas de variada intensidad, mientras que en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires se registraron temperaturas de entre 7°C y 8°C en localidades como Azul y Coronel Suárez.

El sur santafesino y cordobés también presentó marcas entre 12°C y 14°C. En ese contexto, la nubosidad comenzó a aumentar de manera significativa hacia el centro-oeste del país, en paralelo al avance de un centro de bajas presiones en niveles medios y altos de la troposfera.

Salta, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Chaco, Catamarca, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Corrientes se encuentran bajo alerta meteorológica

El SMN destacó que, para la región del AMBA, el cambio de condiciones se dará gradualmente, con lluvias que se harán presentes especialmente desde la noche del viernes y se mantendrán durante el sábado. El organismo recomienda consultar los avisos oficiales y planificar con flexibilidad las actividades ante posibles modificaciones en el pronóstico.