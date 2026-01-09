Sociedad

Rigen alertas por lluvias en 7 provincias: cómo estará el tiempo en el AMBA este fin de semana

El área metropolitana experimentará un cambio en las condiciones climáticas con lluvias leves a moderadas desde la noche del viernes y un sábado marcado por la inestabilidad y la presencia de vientos moderados del este

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias para el AMBA desde la noche del viernes

Un giro inesperado en el pronóstico tomó por sorpresa a quienes planeaban actividades al aire libre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias volverán antes del inicio del fin de semana, alterando la rutina de miles de personas. La pregunta, que muchos se hacen antes de salir de casa, es: ¿a qué hora comenzarán las precipitaciones y qué se puede esperar en los próximos días?

El último informe del SMN difundió que este viernes por la noche la probabilidad de lluvias en la región se ubica entre el 10% y el 40%, con un cielo mayormente nublado durante el día y temperaturas que oscilarán entre los 19°C y los 25°C. Mientras tanto, durante la jornada del viernes, la atmósfera se mantendrá bajo la influencia de un sistema de alta presión en el Atlántico, responsable de vientos moderados del este que han provocado un descenso de las temperaturas, según reportó Meteored Argentina.

El pronóstico extendido anticipa que el sábado la inestabilidad será protagonista en el AMBA, con lluvias de variada intensidad en distintos momentos. La probabilidad de precipitaciones se incrementará al 40-70% a partir del mediodía y durante la tarde, con una mínima de 18°C y una máxima que no superará los 24° C.

Mientras el foco de las lluvias se instala sobre el centro y norte del país, el SMN mantiene una alerta naranja por tormentas fuertes o severas en provincias como Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa, Chaco, Corrientes y el noroeste de Entre Ríos. Este nivel de alerta implica el riesgo de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. En estas zonas, las lluvias acumuladas podrían alcanzar entre 150 y 200 mm, acompañadas por ráfagas intensas y posible caída de granizo.

El sábado en Buenos Aires
El sábado en Buenos Aires estará marcado por la inestabilidad y el aumento de la probabilidad de precipitaciones

En contraste, para el AMBA la expectativa es de lluvias leves a moderadas, con acumulados que según los modelos más recientes no superarían los 15 mm. Esta diferencia se explica por la ubicación de la región bajo la influencia de un sistema de alta presión, que ha mantenido temperaturas inusualmente frescas para enero, con registros de 13°C en el Conurbano y 15°C en la Ciudad de Buenos Aires durante el jueves. El fenómeno se vincula al paso de un frente frío y al proceso de ciclogénesis que afecta otras provincias.

El domingo, en tanto, asoma con un cambio de tendencia. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que, tras un inicio de jornada mayormente nublado, el cielo comenzará a despejarse y se registrará un marcado ascenso de la temperatura, con máximas de hasta 30°C. Ya para el lunes, el buen tiempo y el sol serán protagonistas, con una mínima de 21°C y una máxima de 32°C. De acuerdo con el parte oficial, el alivio recién llegaría el domingo con una mejora gradual del tiempo.

Durante la madrugada y la mañana del jueves, el centro-oeste experimentó lluvias y tormentas de variada intensidad, mientras que en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires se registraron temperaturas de entre 7°C y 8°C en localidades como Azul y Coronel Suárez.

El sur santafesino y cordobés también presentó marcas entre 12°C y 14°C. En ese contexto, la nubosidad comenzó a aumentar de manera significativa hacia el centro-oeste del país, en paralelo al avance de un centro de bajas presiones en niveles medios y altos de la troposfera.

Salta, Tucumán, La Rioja, Córdoba,
Salta, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Chaco, Catamarca, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Corrientes se encuentran bajo alerta meteorológica

El SMN destacó que, para la región del AMBA, el cambio de condiciones se dará gradualmente, con lluvias que se harán presentes especialmente desde la noche del viernes y se mantendrán durante el sábado. El organismo recomienda consultar los avisos oficiales y planificar con flexibilidad las actividades ante posibles modificaciones en el pronóstico.

Temas Relacionados

ClimaPronóstico del tiempoAMBAServicio Meteorológico NacionalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Dos delincuentes intentaron robar una moto en Córdoba y fueron detenidos tras una intensa persecución

Ocurrió en el barrio Marechal de la capital provincial. Un tercer sospechoso se dio a la fuga

Dos delincuentes intentaron robar una

Denunciaron a un concejal de Misiones por acosar a dos menores: les ofreció un terreno a cambio de tomar un helado

Desde el episodio, las adolescentes se niegan a salir de su casa y reciben tratamiento psicológico. No obstante, la familia reclamó por medidas de seguridad más estrictas

Denunciaron a un concejal de

Caso Jeremías Monzón: la mamá reveló detalles macabros del crimen del adolescente

Jeremías era buscado por su familia, hasta que su cuerpo fue encontrado en una fábrica abandonada. Tenía más de 20 puñaladas y le habían quitado la ropa para despistar a la Justicia

Caso Jeremías Monzón: la mamá

Encontraron el sable corvo de 1898 que robaron en Mendoza y arrestaron a un sospechoso con pedido de captura

Estaba escondido debajo de un auto estacionado en una calle de Las Heras. El joven de 25 años había estado implicado en delitos como violencia de género y resistencia a la autoridad, entre otros

Encontraron el sable corvo de

Murió un joven por leptopirosis en el norte de Santa Fe

Durante 2025, se registraron 24 positivos, de los cuales cinco murieron

Murió un joven por leptopirosis
DEPORTES
Las confesiones de Stéphane Peterhansel,

Las confesiones de Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia del Rally Dakar, tras su ausencia en 2025: “No extrañé la carrera”

La historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel: los “prejuicios” a vencer, la mirada del plantel de Boca y la frase que anticipó el matrimonio

Conmoción en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El posteo misterioso que destapó un escándalo de infidelidad que involucra a un equipo completo: “El ambiente es muy tóxico”

Se concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano: “Fue un gran esfuerzo”

TELESHOW
Barbie Vélez, en familia en

Barbie Vélez, en familia en Carlos Paz: “Trabajar con mi mamá me da un plus enorme”

Entre el mar y los afectos: el verano de Amalia Granata en Punta del Este

Así fue el tenso cara a cara de Maru Botana y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity: “Espero que seas objetiva”

Las fotos de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, en la playa: “Costa argentina, te amo”

La furia de Marixa Balli por un filoso comentario de Yanina Latorre: “Es fuerte cómo me minimiza”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos celebró el alto

Estados Unidos celebró el alto el fuego en Alepo tras días de enfrentamientos entre el Ejército sirio y las fuerzas Kurdas

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles contra Kiev: al menos cuatro muertos y 19 heridos

El Gobierno de Siria anunció un alto el fuego en Alepo tras los enfrentamientos con las fuerzas Kurdas

Kier Starmer abordó con con Trump, la OTAN y Dinamarca la creciente amenaza de Rusia en el Ártico

El régimen de Corea del Norte prometió apoyar “incondicionalmente” todas las políticas y decisiones de Vladimir Putin