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Estados Unidos impuso nuevas sanciones a redes de drones iraníes

El Tesoro apunta a 14 personas, empresas y aeronaves implicadas en el suministro de componentes a la Guardia Revolucionaria, mientras el futuro de las negociaciones en Pakistán sigue sin resolverse

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Un dron iraní Shahed lanzado por Rusia, poco antes de bombardear edificios en Kiev, Ucrania, el 17 de octubre del 2022 (AP foto/Efrem Lukatsky)
Un dron iraní Shahed lanzado por Rusia, poco antes de bombardear edificios en Kiev, Ucrania, el 17 de octubre del 2022 (AP foto/Efrem Lukatsky)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra 14 personas, empresas y aeronaves radicadas en Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos por su presunta participación en la adquisición y el transporte de armamento —incluidos drones de ataque— para la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

Entre los objetivos de las nuevas medidas figuran tres personas vinculadas a una empresa iraní ya sancionada que adquirió miles de servomotores hallados en drones Shahed-136 derribados durante la guerra. También fue sancionada una empresa turca acusada de enviar cargamentos de fibras de algodón a una firma iraní para obtener nitrocelulosa, compuesto utilizado en motores de cohetes de propulsión sólida empleados en misiles balísticos. Las medidas apuntan además a personas y aeronaves vinculadas a Mahan Air, aerolínea iraní incluida en listas negras por su apoyo logístico a la Fuerza Quds de la IRGC.

El régimen iraní debe rendir cuentas por la extorsión a los mercados energéticos mundiales y por atacar indiscriminadamente a civiles con misiles y drones”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El Departamento de Estado precisó que las medidas respaldan los objetivos de la Operación Furia Épica, la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel para desmantelar las capacidades militares de Irán.

ARCHIVO – Las defensas aéreas ucranianas interceptan un dron Shahed en el tercer ataque aéreo ruso contra la capital en las últimas 24 horas, en Kiev, Ucrania, el 30 de mayo de 2023 (AP Foto/Evgeniy Maloletka, Archivo)
ARCHIVO – Las defensas aéreas ucranianas interceptan un dron Shahed en el tercer ataque aéreo ruso contra la capital en las últimas 24 horas, en Kiev, Ucrania, el 30 de mayo de 2023 (AP Foto/Evgeniy Maloletka, Archivo)

La tensión escaló el domingo cuando la Marina estadounidense capturó un carguero de bandera iraní en el golfo de Omán al intentar, según Washington, burlar el bloqueo naval impuesto sobre los puertos iraníes la semana pasada. El bloqueo es la respuesta estadounidense al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, vía que canaliza aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. Irán prometió represalias, calificó la acción de “piratería” y aseguró haber lanzado drones contra buques militares de Estados Unidos en la región.

Ante ese clima, la segunda ronda de conversaciones prevista para este miércoles en Islamabad vive horas de máxima incertidumbre. El vicepresidente JD Vance tenía previsto volar a la capital paquistaní junto con el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, yerno del presidente, pero los tres permanecieron en Washington para reuniones en la Casa Blanca. El canciller iraní Abbas Araghchi comunicó a su homólogo pakistaní que el bloqueo constituye un “obstáculo crítico” para cualquier avance diplomático.

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador Mohammad Bagher Ghalibaf rechazó en un mensaje en X reanudar el diálogo en esas condiciones: “Trump, al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, quiere convertir esta mesa en una mesa de rendición”, escribió. Añadió que Irán no acepta “negociaciones bajo la sombra de amenazas”.

Trump, en una entrevista con CNBC, descartó ampliar el plazo de la tregua. “No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, afirmó. Advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, espera que se retomen “los bombardeos”, postura que calificó como “la mejor actitud para afrontar la situación”. El gobierno de Pakistán, mediador entre ambas partes, instó formalmente este martes a Washington y Teherán a extender el alto el fuego, sin que ninguna de las dos confirmara estar dispuesta a hacerlo. La acumulación de incidentes en el golfo y la retórica de máxima presión de ambos lados han reducido el margen para cualquier salida negociada antes de que expire la tregua.

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