Misa por Francisco: el arco político dijo presente en Luján y Victoria Villarruel se bajó a último momento

En la Basílica de Luján se realizó la misa principal por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, con fuerte presencia de los principales dirigentes políticos del país, que escucharon la homilía a cargo del arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo, entre una gran cantidad de fieles que se acercaron para rendir homenaje a Jorge Bergoglio.

Adorni, Santilli y Menem encabezaron la comitiva oficial del gobierno nacional. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

La ceremonia comenzó pasadas las 17 horas. En la primera fila de la Basílica se sentaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La ausencia notoria fue de la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya presencia se daba por descontada. Según supo este medio, Villarruel se encontraba en viaje a Luján, pero decidió no participar del homenaje al observar la disposición del protocolo.

El senador Wado De Pedro escuchó misa junto a Axel Kicillof (Jaime Olivos)

La comitiva oficial estuvo integrada, además, por los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el senador Bartolomé Abdala y el diputado Gabriel Bornoroni.

Manuel Adorni en primera fila en la misa de homenaje al Papa Francisco

A la misma altura, pero en las bancas ubicadas en el otro sector, se encuentra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, y la Secretaria de Cultura, Florencia Saintout, entre otros dirigentes del peronismo. El senador Eduardo “Wado” De Pedro se sentó junto a ellos.