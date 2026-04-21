Política

Misa por Francisco: el arco político dijo presente en Luján y Victoria Villarruel se bajó a último momento

La vicepresidenta estaba incluida en la comitiva oficial, pero no participó. El jefe de Gabinete Manuel Adorni y el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof encabezaron sus respectivas comitivas. La Basílica se encuentra repleta

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En la Basílica de Luján se realizó la misa principal por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, con fuerte presencia de los principales dirigentes políticos del país, que escucharon la homilía a cargo del arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo, entre una gran cantidad de fieles que se acercaron para rendir homenaje a Jorge Bergoglio.

Adorni, Santilli y Menem encabezaron la comitiva oficial del gobierno nacional. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez
Adorni, Santilli y Menem encabezaron la comitiva oficial del gobierno nacional. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

La ceremonia comenzó pasadas las 17 horas. En la primera fila de la Basílica se sentaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La ausencia notoria fue de la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya presencia se daba por descontada. Según supo este medio, Villarruel se encontraba en viaje a Luján, pero decidió no participar del homenaje al observar la disposición del protocolo.

Misa por el 1° aniversario de la muerte del papa Francisco en la Basílica de Luján
El senador Wado De Pedro escuchó misa junto a Axel Kicillof (Jaime Olivos)

La comitiva oficial estuvo integrada, además, por los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el senador Bartolomé Abdala y el diputado Gabriel Bornoroni.

Misa por el 1° aniversario de la muerte del papa Francisco en la Basílica de Luján
Manuel Adorni en primera fila en la misa de homenaje al Papa Francisco

A la misma altura, pero en las bancas ubicadas en el otro sector, se encuentra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, y la Secretaria de Cultura, Florencia Saintout, entre otros dirigentes del peronismo. El senador Eduardo “Wado” De Pedro se sentó junto a ellos.

misa por el primer aniversario de la muerte de Francisco en Roma
La Basílica de Luján está llena en el homenaje central a Jorge Bergoglio, a un año de su muerte
21:33 hsHoy

Petroleros de Chubut homenajearon a Francisco

Jorge "Loma" Ávila, vestido con traje, se inclina para estrechar la mano del papa Francisco, quien está sentado en una silla de ruedas al aire libre, rodeado de otras personas
En esta foto de archivo, Jorge "Loma" Ávila extiende su mano para saludar al papa Francisco

Dirigentes del sector petrolero de Chubut, liderados por Jorge “Loma” Ávila, actual diputado nacional y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, junto a Emiliano Mongilardi, protesorero del gremio y director de YPF, destacaron la vigencia de su pensamiento en la realidad de los trabajadores de la Cuenca del Golfo San Jorge.

El ideario social del pontífice, según explicó Mongilardi, sigue orientando las acciones sindicales con principios como “toda injusticia que se comete contra una persona que trabaja es un atropello a la dignidad humana”.

En junio de 2024, Ávila participó de un encuentro en el Vaticano con representantes del sector energético, donde transmitió el compromiso del gremio con el diálogo y solicitó la bendición papal para las familias petroleras: “Sus enseñanzas siguen siendo una guía para quienes creemos en una sociedad más justa, solidaria y con futuro”, manifestó el secretario general en su balance de la visita.

La presencia del Papa en el debate público, recordaron los referentes, situó al trabajador como eje central, condensado en el concepto: “El trabajo es con derecho o es esclavo”.

21:06 hsHoy

Libertarios y peronistas evitaron darse el saludo de la paz

Oficialistas y opositores evitaron darse el saludo de la paz en el homenaje al Papa Francisco

Ubicados en filas distintas, los dirigentes del gobierno nacional y de la gestión bonaerense no se cruzaron en un momento habitual de la liturgia, cuando el sacerdote que preside la misa invita a darse “fraternalmente la paz”. En ese pasaje, los funcionarios nacionales se saludaron entre ellos. Lo propio hicieron los de la provincia de Buenos Aires.

La misa en homenaje al Papa Francisco por el primer aniversario de su muerte se realizó en la Basílica de Luján y tuvo una homilía, a cargo del arzobispo Marcelo Colombo, con un pasaje de fuerte contenido social.

21:01 hsHoy

“Nos conmovió su presencia como pastor de la humanidad”, dijo Colombo

Misa por el 1° aniversario de la muerte del papa Francisco en la Basílica de Luján
Jaime Olivos

La homilía de Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Mendoza, estuvo marcada por llamados a aprender del legado del pontífice argentino y a superar las divisiones que persistieron durante su papado, tanto en la sociedad como en el propio clero.

El homenaje reunió en el principal santuario nacional a representantes de distintas confesiones religiosas, autoridades de todos los niveles de gobierno y figuras del mundo social, sindical y empresarial. Colombo expresó el sentido de unidad detrás del acto: “Nos alegra y anima a seguir construyendo juntos una patria de hermanos”.

20:22 hsHoy

Victoria Villarruel no asistió a la misa en Luján

La vicepresidenta finalmente no asistió a la misa en homenaje al Papa Francisco. REUTERS/Matias Baglietto
La vicepresidenta finalmente no asistió a la misa en homenaje al Papa Francisco. REUTERS/Matias Baglietto

La vicepresidenta, cuya presencia estaba prevista, finalmente no acudirá a la misa principal por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco.

Las versiones sobre su ausencia fueron varias. Según pudo saber este medio, Villarruel se encontraba en viaje hacia Luján. Sin embargo, al observar el protocolo y los lugares asignados habría preferido no ser parte del homenaje.

En la primera fila, frente al atril principal, se encontraban el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios. Villarruel se encuentra en este momento a cargo del Poder Ejecutivo, por el viaje de Javier Milei a Israel.

20:21 hsHoy

Milei recordó qué le dijo el papa Francisco el día que le pidió perdón por sus insultos

El Presidente había sido muy crítico del Pontífice durante la campaña presidencial de 2023. Pero la relación mutó una vez que el libertario llegó a la Casa Rosada y hoy lo valoró como el argentino más importante de la historia

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