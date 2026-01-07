Informaron que se registraron 15 secuestros extorsivos en todo el país durante 2025 y es la cifra más baja en 10 años

El año pasado hubo 15 secuestros extorsivos, con un promedio de 1 por mes

La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) publicó su informe anual sobre casos de secuestros extorsivos y el número registrado sorprendió al tratarse del más bajo de la última década.

De acuerdo con el reporte estadístico elaborado por el organismo que dirige el fiscal federal Santiago Marquevich, durante 2025 solo hubo 15 casos en todo el país.

El análisis estableció un promedio de 1,25 hechos mensuales y mostró el descenso de la curva de este delito en el territorio nacional desde 2015. La información oficial de la UFECO indicó que la distribución de casos durante el año pasado fue la siguiente: uno en enero, uno en febrero, uno en marzo, uno en abril, tres en mayo, ninguno en junio, uno en julio, tres en agosto, dos en septiembre, ninguno en octubre, ninguno en noviembre y dos en diciembre. Esta estadística mensual, que reporta meses sin secuestros y picos de hasta tres hechos en algunos períodos, representa una reducción significativa respecto de los registros históricos.

Los últimos dos hechos ocurrieron en Córdoba y fueron investigados por la Fiscalía Federal N° 2 de esa provincia, a cargo del fiscal Carlos María Casas Noblega. Ambas víctimas, mayores de 18 años, sufrieron el ataque por parte de dos o más personas armadas, cuando circulaban a pie por zonas urbanas. El patrón registrado en estos hechos recientes coincide con la modalidad detectada en otros episodios: grupos armados, interceptación en la vía pública y desplazamiento en cortas distancias dentro del mismo ejido urbano.

Según el documento de la UFECO, los secuestrados fueron liberados sin que mediara pago de rescate y ambos casos concluyeron a menos de 10 kilómetros del lugar de captura. Uno de los episodios se extendió entre una y tres horas, mientras que el otro se prolongó por más de un día: la víctima fue capturada un jueves cerca de las 18 horas y su calvario finalizó el viernes recién a las 20.

El documento muestra las curvas de descenso desde 2015 a la actualidad

Pese a que se trata de la cifra más baja en los últimos 10 años, no es el resultado de un proceso que tiende hacia la reducción de los casos, puesto que las estadísticas muestran un incremento en la cantidad de casos durante algunos momentos puntales. En 2015 se registraron 294 hechos; al año siguiente la cifra bajó a 227, en 2017 se contabilizaron 185 y en 2018 se reportaron 111. Para 2019 el dato marcaba 44; en 2020, en cambio, aumentó a 48, pero volvió a descender en 2021, cuando la suma alcanzó 30. En 2022 se registraron 27, en 2023 fueron 16, en 2024 se contabilizaron 22 hasta reducirse a 15 el año pasado.

Esto llevó a que el promedio mensual de secuestros también descendiera. En 2014 fue de 24,5 casos; en 2016 de 18,92; en 2017 de 15,42; en 2018 de 9,25; en 2019 de 3,67; en 2020 de 4; en 2021 de 2,5; en 2022 de 2,25; en 2023 de 1,33; en 2024 de 1,83; y en 2025 de 1,25 hechos.

La Unidad indicó que esta reducción está vinculada al trabajo sostenido desde la creación de la ex Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE) en 2016 y a la posterior conformación de la actual Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, establecida en 2023. El cambio institucional amplió las competencias de la oficina, que comenzó a asistir a otras fiscalías en investigaciones de delitos vinculados a la criminalidad organizada, frente a la baja de casos de secuestros.

El fiscal Santiago Marquevich

El proceso de recolección y publicación de datos estadísticos cuenta desde hace cinco años con la certificación de la Norma IRAM-ISO 9001:2015, lo que garantiza que el tratamiento y la producción de la información se realizan bajo estándares de control de calidad reconocidos internacionalmente.

En 2022 la mayoría de los episodios correspondía al crimen organizado. En porcentaje, un 46 % estuvo asociado a ajustes de cuentas. Además, la distribución de los secuestros abarcó más jurisdicciones. Seis ocurrieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 en San Martín, 5 en La Plata, 3 en Tucumán, 1 en Mendoza, 1 en General Roca-Viedma y 1 en Rosario. En tanto, en 2023, el 37% tuvo relación con el narcotráfico o con ajustes de cuentas.