Crimen y Justicia

El obsceno show en redes de la banda de “El Ruso”, el ladrón que cayó por un posteo de su novia en un hotel alojamiento

Vladimir Almeda Silvero fue arrestado en Quilmes por la División Homicidios de la PFA. El tributo a un cómplice muerto y la exhibición de pistolas y billetes

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Video: la captura de "El Ruso" a la salida del hotel Owen en Quilmes

Vladimir Almeida Silvero, alias “El Ruso”, oriundo de Quilmes, fue capturado por la Policía Federal a mediados de esta semana. El ladrón de 20 años fue encontrado por los detectives de elite de la División Homicidios de la PFA, que habían montado una vigilancia para seguirlo. Los policías, quizás, no respetaron su intimidad: “El Ruso” cayó en el lujoso hotel alojamiento Owen de Quilmes, sobre la calle Lafayette, que ofrece suites VIP con sauna e hidromasaje, habitaciones de fantasía.

Su pareja, tal vez, se dejó llevar por el entusiasmo: la chica cometió el grosero error de postear una story desde la habitación. Los detectives de la DFI, habituados al submundo de la zona sur, reconocieron el ambiente del Owen de inmediato. Así, corrieron al lugar. El encargado del hotel reconoció que “una parejita” había ingresado tiempo antes. No hizo falta romper con un ariete la puerta de la suite esperaron a que salieran.

Almeida Silvero huyó al ver a los investigadores. Corrió casi 30 metros, hasta que fue atrapado. La PFA dejó ir a su novia. La chica, básicamente, no era parte de la causa. Horas más tarde, de acuerdo a fuentes del caso, la novia posteó otra story para lamentarse por el arresto de su novio.

Mientras tanto, Almeida Silvero esperaba su traslado en una celda de la Policía Bonaerense. Era el último de su banda en caer. Atrás quedaban sus propios posteos en Instagram, donde posaba con fajos de pesos y revólveres y pistolas con el cargador extendido, en la clásica pose desafiante de un chorro bonaerense.

Tríptico de un joven posando con armas. Izquierda: pistola en su pecho. Centro: dos pistolas. Derecha: pistola cerca del rostro y revólver en regazo
A punta de pistola: tres posteos de "El Ruso" en sus redes

El Juzgado Nacional de Menores N°1 a cargo del magistrado Cristian von Leers buscaba a “El Ruso” por un asalto cometido el 9 de junio último, tras una persecución que terminó con un choque fatal en la Ciudad de Buenos Aires. Ese día, cuatro delincuentes armados le robaron un Fiat Cronos a un conductor en Mataderos y escaparon hacia Ciudad Oculta.

La Policía de la Ciudad detectó el auto y comenzó a seguirlo. El calor de la carrera subió en cuestión de segundos. Así, los hampones chocaron contra un patrullero en Eva Perón y Lisandro de la Torre. Tres huyeron hacia Ciudad Oculta, repeliendo a la policía a tiros. Uno quedaba atrás.

Marco Santino Viscomi, de 19 años, fue hallado muerto en la parte trasera del Cronos. “El Ruso” lo despidió en sus redes, con fotos de pistolas y vino espumante y una camiseta de Nueva Chicago impresa con la cara de Viscomi.

“Hermano me re cortaste el mambo wacho no lo puedo creer hermano. Anoche estamos juntos en la esquina hermano no caigo”, escribió en una story más, horas después de su muerte. Luego, le dedicó un mural en el barrio. “Cuando llegue al cielo, lo primero que haré será buscarte”, decía la leyenda del mural. El mural se ubica en el barrio Los Perales, en el ingreso a Ciudad Oculta, cerca de donde Viscomi murió.

Collage de fotos mostrando jóvenes con teléfonos, pistolas, botellas de alcohol, latas de energizante, billetes de pesos argentinos y una camiseta con el rostro de un hombre
"Me re cortaste el mambo wacho": los tributos de "El Ruso" a Viscomi tras su muerte

Con el tiempo, la Federal determinó que la banda de “El Ruso” era una organización interbarrial, con base en Ciudad Oculta y brazos en las villas Luján e Itatí de Quilmes. Precisamente, se los investiga por el asalto a un chofer de la aplicación DiDi cometido en marzo de aquel año en Bernal, en la periferia de la Itatí. Un hampón terminó muerto en aquel asalto; la víctima resultó ser un efectivo de Prefectura. En CABA, por su parte, Almeida Silvero fue declarado rebelde en una causa en su contra por portación de arma de fuego, en febrero de este año.

Ahora, ¿por qué los investiga en CABA un juzgado de menores? Simple: porque un menor de edad habría participado del asalto de junio del año pasado. Ese chico, de 17 años, cayó luego de postear una story en una cita con su novia en el shopping Parque Avellaneda.

Mural en pared blanca con retrato aerografiado de joven con gorra, texto "SANTINO", y un joven de pie en ropa oscura
"El Ruso" en el mural de Viscomi en el barrio Los Perales

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