“¡Ponete a laburar!”: vecinos y albañiles detuvieron y desnudaron a un motochorro que le había robado a una mujer

Merlo: vecinos y un grupo de albañiles detuvieron a un ladrón tras el intento de robo a una mujer

La inseguridad volvió a decir presente este martes en el partido bonaerense de Merlo, donde un delincuente a bordo de una moto le robó el teléfono celular a una mujer. Tras el hecho, los vecinos de la zona y un grupo de albañiles que trabajaba en una obra de construcción salieron en defensa de la víctima e hicieron justicia por mano propia: capturaron al asaltante, lo desnudaron y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que el delincuente, identificado como Darío Horacio Rohr, de 37 años, circulaba a bordo de una moto Yamaha FZ 150 cc -con pedido de secuestro activo- y en medio de su recorrido interceptó a su víctima, una joven de 22.

A punta de cuchillo, Rohr amenazó a la mujer, le sustrajo su teléfono celular e intentó darse a la fuga. Sin embargo, no contaba con el rápido accionar de los vecinos y un grupo de obreros que trabajaba en la zona, debido a que fueron testigos del robo y salieron en defensa de la damnificada.

En Merlo, un ladrón yace inmovilizado en el suelo tras ser detenido por vecinos y un grupo de albañiles luego de un intento de robo a una mujer. (Captura de video)

En circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, el motochorro fue reducido por sus improvisados captores, que en una reprochable actitud hicieron justicia por mano propia y lo despojaron de sus ropas.

“¡Ponete a laburar!“, se escucha decir a uno de los vecinos en e video que encabeza esta nota.

Semidesnudo, Rohr fue retenido contra el suelo en la intersección de la avenida Domingo Sica y Lafayette, en el barrio Rivadavia, hasta la llegada del personal de la Subcomisaría Barrio Matera de la Policía Bonaerense, que había sido alertado de la situación por un llamado al 911.

El cuchillo tramontina que el asaltante utilizó para amenazar a la víctima.

Los uniformados procedieron a la detención del sospechoso y recuperaron el dispostivo móvil de la victima. Además, secuestraron el arma blanca con el que había amenazado a la víctima y la moto en la que circulaba, cuyo pedido de secuestro, a solicitid de la Comisaría 4a de Merlo y la UFI N° 5 de Morón, data del último 3 de abril, en una causa por robo.

La moto en la que se movía el delincuente tenía pedido de secuestro activo desde el último 3 de abril.

La investigación quedó en manos del fiscal Claudio Marcelo Oviedo, de la UFI N° 5 departamental, quien por estas horas trabaja para determinar si los vecinos y albañiles se excedieron en el castigo contra el imputado por robo agravado por uso de arma en tentativa y encubrimiento.