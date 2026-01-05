Continúa la asistencia en Corrientes tras las inundaciones y hubo reclamos de vecinos y productores

Las inundaciones afectaron a más de 600 familias

El temporal que afectó a Corrientes en las últimas semanas alteró la cotidianidad para centenares de vecinos en distintas localidades de la provincia. La capital y varias ciudades registraron lluvias excepcionales que superaron ampliamente los promedios históricos para la época, provocando anegamientos, cortes de energía y la evacuación de cientos de personas. En este contexto, la demanda por soluciones estructurales cobró fuerza y vecinos de distintos barrios manifestaron su descontento.

La declaración de Emergencia Hídrica y Climática fue aprobada en la última sesión del cuerpo deliberativo municipal de la capital. La medida había sido solicitada por el intendente Claudio Polich y se dio en paralelo con la irrupción de un grupo de habitantes del barrio San Ignacio, quienes interrumpieron la sesión con pancartas y reclamos directos a los ediles. Las exigencias quedaron plasmadas en videos que circularon en redes sociales del momento de las discusiones en la sesión.

El reclamo de los vecinos se centró en la ausencia de soluciones concretas a los problemas de infraestructura hídrica. Según detalló Canal 12 Misiones, el reclamo se centró en inversión sostenida en sumideros, desagües y canales de mantenimiento transformó la lluvia intensa en una emergencia urbana.

La capital y ciudades del interior quedaron tapadas de agua por lluvias atípicas

Por el fenómeno meteorológico, la provincia contabilizó más de 600 evacuados, campos anegados y pérdidas productivas de consideración, en especial en el norte y centro provincial.

El Ministerio de Producción local difundió un relevamiento oficial que sitúa a la localidad de San Miguel como la más castigada, con 570,1 milímetros de lluvia acumulada en un mes, mientras que en la capital provincial el registro alcanzó 563 milímetros y en la zona de Gobernador Virasoro se midieron 547,2 milímetros. El acumulado anual superó los 2878,7 milímetros según los datos oficiales.

En el plano rural, un productor ganadero de Caá Catí describió la situación: “El agua me tapó y pasa por arriba del camino. Por suerte, en el campo tengo salideros donde los animales se pueden refugiar. La situación es más compleja hacia San Luis del Palmar, que son nuestros vecinos; están a unos 80 o 100 kilómetros y esos campos están totalmente tapados de agua. Hay gente que está sacando sus animales hacia otros campos, a zonas más altas”, relató Sergio Sonza al portal local Noticias de la Calle.

El Gobierno de Corrientes difundió imágenes de las atenciones en centros de evacuación tras las inundaciones

La emergencia se extendió a otras localidades como Empedrado, donde unas 400 familias resultaron afectadas entre el área urbana y rural, y El Sombrero, donde el 70% de la población sintió el impacto del temporal.

En la capital, los centros de evacuados recibieron a unas 270 personas desplazadas de sus hogares y la asistencia sanitaria y social se reforzó en los barrios más perjudicados.

El efecto de las precipitaciones se potenció por la falta de mantenimiento en los sistemas de drenaje y la postergación de obras clave. La intendenta de El Sombrero, Araceli Aponte, planteó ante las autoridades provinciales la insuficiencia del sistema de desagües y la necesidad de nuevas intervenciones estructurales. “Casi 200 milímetros en el día de ayer. Ahora sigue lloviendo, estamos trabajando con todos los muchachos para poder asistir a las familias que se encuentran con problemas”, consignó un jefe comunal en diálogo con medios locales.

El Gobierno de Corrientes desplegó operativos de ayuda en los municipios más afectados, con el apoyo de Defensa Civil, Desarrollo Social y la Dirección Provincial de Vialidad. Según declaraciones públicas, la administración provincial procuró “acompañar y escuchar a los vecinos”, aunque el malestar social se evidenció en manifestaciones y protestas en distintas comunidades, como San Luis del Palmar y la propia capital.

Hubo protestas durante una sesión del Concejo Deliberante de la Corrientes Capital

Las consecuencias del temporal también se sintieron en la prestación de servicios. El suministro eléctrico resultó interrumpido en barrios como Virgen de Fátima, en Derqui, donde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) debió intervenir para restablecer la luz.

En San Luis del Palmar, se declaró la emergencia climática, con al menos 10 familias evacuadas y equipos provinciales desplegados para tareas de limpieza y desagote.

Las lluvias cesaron en los últimos días, pero la situación de vulnerabilidad persiste en numerosos barrios y zonas rurales. El debate sobre la falta de previsibilidad y la necesidad de obras de fondo quedó instalado como uno de los principales desafíos para la gestión provincial y municipal.

Cómo sigue el clima en Corrientes esta semana

El pronóstico para los próximos días en Corrientes indica que el martes 6 y el domingo 11 se prevé tiempo soleado, con temperaturas máximas de 31°C y mínimas entre 16°C y 22°C.

Para el miércoles 7 y el sábado 10 se espera nubosidad variable, con baja probabilidad de lluvias. En tanto, el jueves 8 y viernes 9 podrían registrarse nuevas precipitaciones, con probabilidad de lluvias y tormentas entre el 10% y el 40%, y temperaturas máximas de 31°C y mínimas de 23°C. El viento soplará principalmente del sector este, con intensidad leve a moderada.

La continuidad de condiciones inestables hacia la segunda mitad de la semana podría agravar la situación en sectores donde el drenaje urbano y rural aún no se ha normalizado completamente. La asistencia a los damnificados continúa y el monitoreo oficial se mantiene activo ante la posibilidad de nuevas lluvias.