Inundaciones en Corrientes: más de 600 familias afectadas por el temporal más fuerte de los últimos años

Un diluvio sin precedentes anegó localidades del centro-norte correntino. El COE activó operativos y rige alerta naranja para toda la provincia.

Las lluvias intensas que se registraron en las últimas horas sobre el centro-norte de la provincia de Corrientes desencadenaron inundaciones que forzaron la evacuación de más de 100 personas y provocaron cortes de luz en diferentes barrios. El fenómeno, que causó severos anegamientos en zonas urbanas y rurales, puso en marcha un amplio operativo de emergencia por parte del gobierno provincial. En las primeras horas del lunes, la acumulación de agua superó los 300 milímetros en menos de 24 horas en algunas áreas.

Las precipitaciones de magnitud excepcional impactaron principalmente en la capital provincial, Empedrado, El Sombrero, Derqui y San Luis del Palmar. En la ciudad de Corrientes, la situación se tornó especialmente compleja en barrios como La Olla, donde más de 150 familias recibieron asistencia directa a través de los equipos de Defensa Civil y Desarrollo Social provincial. El director del área, Bruno Lovinson, detalló al medio local Radio Dos que “en menos de 24 horas se registraron más de 300 milímetros de lluvias”, una marca infrecuente para la región.

El Gobierno de Corrientes desplegó operativos de ayuda en los municipios más afectados. Las tareas de asistencia contaron con la participación de los ministerios de Desarrollo Social, Obras Públicas, la Dirección Provincial de Vialidad y otras áreas, bajo la coordinación del COE.

El monitoreo meteorológico permitió anticipar el avance de las tormentas y activar planes de contingencia en localidades vulnerables. Mientras tanto, el gobernador Juan Pablo Valdés mantuvo reuniones con intendentes y referentes de emergencia para coordinar la respuesta oficial.

Cuáles son los lugares más afectados

Las lluvias excepcionales colapsaron desagües y pusieron a prueba los sistemas de emergencia de Corrientes (Foto: El Litoral)

Empedrado

En Empedrado, cerca de 30 familias debieron alojarse en el camping municipal tras el ingreso de agua a sus viviendas. Los comedores Gurisitos I y Nuestro Señor Hallado funcionaron como refugios para quienes se vieron forzados a abandonar sus hogares, según consignó El Litoral. La cifra de afectados en Empedrado ronda las 400 familias, entre el área urbana y rural, una estimación confirmada por el propio Lovinson en diálogo con medios locales.

El Sombrero

Autoridades locales y provinciales coordinan la entrega de módulos alimentarios y elementos de primera necesidad en zonas perjudicadas (Foto: Radio Dos)

La localidad de El Sombrero experimentó una de las situaciones más delicadas. Allí, el 70% de la población resultó alcanzada por el temporal, lo que obligó a reforzar la asistencia sanitaria y los operativos de desagote. La intendenta Araceli Aponte expuso ante el gobernador la insuficiencia del sistema de desagües frente a lluvias de tal intensidad y planteó la necesidad de nuevas obras estructurales.

“Casi 200 milímetros en el día de ayer. Ahora sigue lloviendo, estamos trabajando con todos los muchachos para poder asistir a las familias que se encuentran con problemas”, señaló un jefe comunal en diálogo con Norte Corrientes.

Corrientes Capital

Centros de evacuados reciben a decenas de familias que debieron abandonar sus viviendas tras la inundación (Foto: Corrientes Hoy)

En la capital provincial, la cifra de personas evacuadas ascendió a 270 de acuerdo con datos de Corrientes hoy, con la mayor parte de los damnificados alojados en centros educativos y espacios habilitados por la Municipalidad de Corrientes.

El Municipio y el Ministerio de Desarrollo Social pusieron a disposición los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y las Salas de Atención Primaria (SAPs) para agilizar la respuesta sanitaria y social.

Derqui

El suministro eléctrico resultó interrumpido en varios sectores debido al avance del agua en la capital y localidades cercanas (Foto: Radio Dos)

El impacto del temporal no se limitó a la pérdida de pertenencias y el desplazamiento de vecinos, sino que también provocó interrupciones en el suministro eléctrico en distintos barrios. El barrio Virgen de Fátima, en Derqui, fue uno de los sectores donde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) debió intervenir para restablecer la luz, según puntualizó El Litoral. En esta localidad, cinco familias debieron autoevacuarse y varias quedaron aisladas por la intransitabilidad de los puentes.

San Luis del Palmar

Maquinarias y equipos provinciales trabajan en el desagote de calles y barrios afectados por el temporal (Foto: El Litoral)

En San Luis del Palmar, el municipio declaró la emergencia climática, con al menos 10 familias evacuadas y la advertencia de que el número podría aumentar si persisten las lluvias. El paso sobre la Ruta Provincial N°5 fue despejado tras el avance del agua, lo que permitió restablecer el tránsito en la zona.

El subsecretario de Defensa Civil informó que los trabajos de limpieza y desagote continuaban y que, si bien las precipitaciones podrían extenderse hasta el martes, se esperaba una tendencia a la mejora.

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días en Corrientes

La persistencia de las lluvias durante gran parte de la semana mantiene la alerta en la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las condiciones de inestabilidad continuarán en Corrientes durante la semana. Para el martes se prevén lluvias y tormentas con probabilidades de precipitación entre el 40% y el 70%, temperaturas máximas de 31°C y mínimas de 23°C.

El miércoles, el pronóstico indica una leve disminución en la probabilidad de lluvias, aunque podrían registrarse chaparrones aislados durante la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 22°C y los 35°C.

El jueves 25 y el viernes 26, nuevamente se esperan lluvias y tormentas intermitentes, con máximas de 31°C y 34°C respectivamente, y mínimas cercanas a los 22°C y 25°C. El sábado 27, en cambio, las condiciones mejorarían con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de precipitaciones, mientras la máxima alcanzaría los 32°C y la mínima los 24°C.

Mientras tanto, la asistencia provincial incluyó la entrega de módulos alimentarios, chapas, colchones y otros elementos esenciales para las familias damnificadas. Las tareas de zanjeo y limpieza de canales se intensificaron en las áreas urbanas, mientras que los equipos de relevamiento recorrieron zonas rurales de El Madregón y Sanjuancito para identificar nuevas necesidades.

En el balance provisorio, la combinación de lluvias récord, inundaciones, cortes de luz y evacuaciones masivas dejó a la provincia de Corrientes en una situación de emergencia, con operativos en marcha y el monitoreo permanente de las autoridades locales y provinciales. “Ahora estamos un 50 por ciento mejor que a la mañana”, afirmó Lovinson a Radio Dos, aunque los equipos técnicos mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y la persistencia de los problemas derivados del temporal.