Una mujer de 70 años murió en un incendio en el barrio porteño de Flores

Un incendio ocurrido durante la madrugada de este domingo en una vivienda de Boyacá 875, en el barrio porteño de Flores, provocó la muerte de una mujer de 70 años, según fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Las dotaciones de Bomberos de la Ciudad, pertenecientes a la Estación VII Flores, lograron extinguir el foco ígneo cerca de las 3:30.

El personal de SAME arribó al lugar y, hacia las 4 de la mañana, constató el fallecimiento de la víctima, una mujer de aproximadamente 70 años, de acuerdo con la información contenida en el parte policial. Policía Científica y equipos forenses, bajo la supervisión de la Comisaría 7C, se encuentran a cargo de las pericias para determinar el origen y las circunstancias del siniestro.

Hasta el momento, no se han difundido detalles adicionales sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles causas del incendio. Tampoco se reportaron heridos entre los demás ocupantes de la vivienda o los rescatistas, según la información preliminar.

La investigación se mantiene abierta a la espera de los resultados de los peritajes que permitirán esclarecer las causas que derivaron en el trágico desenlace.

Aproximadamente a la misma hora, tres jóvenes resultaron ilesos luego de un choque y posterior vuelco registrado en la intersección de la avenida Lugones y la avenida General Paz, en la ciudad de Buenos Aires. Según informaron fuentes oficiales, los tres ocupantes del vehículo, todos hombres de unos 20 años, lograron salir por sus propios medios sin requerir asistencia médica.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió cerca de las 04.00 y no fue necesaria la intervención del SAME. Personal de Bomberos, Policía Científica y agentes de autopistas trabajaron en la zona a partir de las 05.30 para asegurar el área y realizar las pericias correspondientes.

Los últimos incendios

Durante la madrugada de este sábado, un incendio afectó a una fábrica textil situada en la avenida General Benjamín Victorica al 3000, entre Barzana y Andonaegui, en el barrio porteño de Parque Chas.

El fuego se inició a las 2.17 y motivó una respuesta inmediata de los servicios de emergencia, que desplegaron cuatro ambulancias y una unidad de triage del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Como consecuencia del siniestro, una pared se desplomó, aunque no se registraron víctimas fatales.

Por razones de seguridad, las autoridades interrumpieron la circulación en la zona. El operativo incluyó entre siete y diez dotaciones de bomberos, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Durante la primera etapa de la intervención, los equipos médicos asistieron a dos hombres de 20 y 24 años por inhalación de humo.

El operativo se extendió por más de dos horas debido a la intensidad del fuego. Bomberos y personal de Defensa Civil trabajaron para contener las llamas y evitar que alcanzaran propiedades vecinas. Las imágenes mostraron llamas de gran altura en distintos sectores de la fábrica.

A las 3.37, los bomberos evacuaron de forma preventiva viviendas cercanas por riesgo de colapso estructural y ante la posibilidad de que el fuego se extendiera fuera del predio. Minutos después, se desplomó una de las paredes posteriores, sin que se reportaran heridos.

SAME informó que evacuaron a 30 personas en total, además de los dos hombres asistidos.

Las causas del incendio serán materia de investigación una vez que las autoridades controlen la situación y sea posible ingresar al establecimiento.

En horas previas, se produjo un incendio forestal cerca del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Al menos cinco dotaciones de bomberos trabajaron en la zona para controlar las llamas.

El foco se originó en un predio vecino a la terminal aérea y avanzó sobre la vegetación, cubriendo un área estimada de 500 por 300 metros. Las tareas de control comenzaron después de las 19, con participación de brigadas de Ezeiza, La Matanza, La Unión, Carlos Spegazzini y Tristán Suárez, junto a equipos forestales de la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades precisaron que el incendio comenzó en un campo donde operaba maquinaria agrícola. El operativo logró evitar daños en viviendas y no se reportaron evacuados ni heridos.

Un incendio se desató en Ezeiza

El presidente de los Bomberos Voluntarios de Ezeiza, Horacio Rodríguez, informó que el incendio permaneció circunscrito y sin riesgo de propagación. Solo una vivienda precaria, cubierta de arbustos y ubicada en el campo, resultó afectada, sin que se produjeran víctimas.

El fuego no afectó las operaciones del aeropuerto ni la visibilidad en la zona de vuelos, por lo que la terminal continuó funcionando con normalidad. El avance de las llamas generó preocupación al encontrarse a unos 10 kilómetros del Centro Atómico Ezeiza. El Director Provincial de Defensa Civil, Fabián García, indicó a A24 que el incendio estaba contenido y que personal especializado permanecía en el lugar para controlar el perímetro y evitar rebrotes.

A las 23.30, Defensa Civil informó que contaban con nueve dotaciones en el área, con recursos materiales y humanos suficientes. Las tareas de enfriamiento y monitoreo continuaron durante la noche para evitar la reaparición de focos.